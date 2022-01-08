Sam Sunderland挑戰地表上最高建築物的頂端

對 Sam Sunderland 來說，通往 2022 年達卡拉力賽的旅程真的太壯觀了。

這位 2017 年的比賽冠軍，在他的新電影《亞拉》中為“越野騎行”一詞帶來了全新的涵義。

對Yalla（在阿拉伯語中意思是“快點”或“我們走吧”）來說，Sunderland獲得杜拜的允許。 他可以在任何他喜歡的地方騎行他的 KTM 450 SX-F 越野摩托車，沒有任何禁地。

當他騎著摩托車抵達世界最高建築—830公尺160 層高哈利法塔的大門口時，Sunderland下車，在剩下的 90 分鐘內爬上了頂端。

歡迎點擊觀看下方視頻，認識一下Sam Sunderland，並了解他在 2017 年達卡拉力賽勝利的榮耀：

Hvem er Sam Sunderland?

亞拉(Yalla) 的想法是如何產生的

當Sunderland剛開始他的拉力賽生涯時，亞拉的想法就已經浮現了。 當時居住在杜拜的英國人和他的朋友們驚嘆於這座城市眾多完美無瑕的高爾夫球場，並幻想著騎著越野摩托車四處馳騁，還要將其完美呈現在大家的面前。

有一天，他們在球場球打到一半，在完成前必須放棄，對Sunderland來說，那次經歷“讓我想到：想像如果你能真正奔馳在高爾夫球場上會有多酷啊？”

Sunderland的想法在 2019 年再次被激發，當時他看到 Kriss Kyle 乘坐他的 BMX 從直升機上降落，降落在帆船飯店(Burj Al Arab) 的直升機停機坪上，然後繼續騎行，將杜拜的地標變成了自己的 BMX 公園。

Sam Sunderland fliegt über eine Brücke im Emirates Hills Golf Club © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

阿聯酋高爾夫球場只是Sunderland影片中拍攝的眾多獨家地點之一，他解釋了這項專案的想法是如何迅速成行的。

“我可以自由自在地在這些夢想之地奔馳我的摩托車。天空是極限“。

“最後結果是，無論我想去哪裡，我都可以去。還有一些地方我甚至沒有想過要去，比如哈利法塔的頂端。那絕對是一次瘋狂的經歷。”

Sunderland auf dem höchsten Gebäude der Welt, dem 828 m hohen Burj Khalifa © André Kunze

Sunderland如何登上哈利法塔的頂端

天空是極限，世界上最高的建築必須在影片中出現。Sunderland登上了摩天大樓的頂端。 雖然空間對他來說太窄了，無法將他的摩托車帶上去，但這就像他在達卡拉力賽中可能遇到的任何一片貧瘠、孤獨和荒涼的沙漠一樣的可怕。

Ganz oben angekommen: Sam in Position für den Final Shot © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

“老實說，攀登哈利法塔真是太嚇人了！ 我們乘電梯扺達160樓，然後爬梯子大約花了一個半小時，到頂時天還黑著。 我們在凌晨兩三點左右出發，以便及時趕在日出前到達。

“當你到達最高點時，有一個小艙口。他們打開了它，我從邊緣向外看，我想：'不，我不想與它有任何關連。'”

最後，Sunderland身著全套騎行裝備擠進了這個小平台上，鏡頭是從直升機上拍攝的。他談到開拍當日時表示：那絕對是太令人難以置信了。

Sunderland在拍攝過程還要對抗疾病

拍攝過程中真的很有趣，也極具挑戰性。連續八天的拍攝工作，通常持續長達 14 小時，在此之前，Sunderland的專案項目開始時並不順利。

Sunderland hinterlässt eine riesige Staubwolke in der Wüste von Dubai © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

他表示：我參加了兩週的摩洛哥拉力賽，但在倒數第二天食物中毒。我飛回家一天，然後直接飛到杜拜，第二天我們就開始拍攝的工作。

事實上，Sunderland騎的是越野摩托車而非他常規的耐力賽規格車款，這意味著在第一天有一些適應需要熟悉，當然，隱蔵在他背後不言而喻的擔憂是——每個人關於拍攝的過程中——都要注意：受傷的風險。

Gegen den Strom: Sam am Hinterrad vorbei an heimischen Kamelen © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

然而，最大的挑戰是以最意想不到的形式出現。它不是在哈利法塔危險地頂端，也非全速飛越 La Mer 海灘，也不是奔馳在高爾夫球場的沙坑上。

他回憶表示：老實說，拍攝中最令人害怕的事情是在帆船飯店前最微小的跳躍。我們想在那裡做一些以杜拜塔為背景的事情。只是這橋一跳，當下我們意識到沒有地方可以落地。我一落地後，正好有一棵棕櫚樹和一大堆灌木叢，此時我以90 度急右轉通過。

Die größte Challenge: Der Brückensprung vor dem Burj Al Arab © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

這一跳可能是拍攝中最小和最微不足道的一跳，但當我必須這樣騎行時，我真的很害怕會出事！

La Mer 海灘是Sunderland,在影片中一個真正的亮點，這個地點非常引人注目。

Sam in der Nachbarschaft von La Mer, wo er auf ein Boot springen musste © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

那真的是太酷了。他們還為我建造了一艘單桅帆船。這也太瘋狂了，但真的很有趣，當我們到了那裡並且都準備好了，準備好好展示這個旅遊海灘並且準備跳越一艘船。但有人告訴我，做跳躍動作時不能損壞任何花朵植物！所以我們不得不即興創作一些灌木和樹木之間的道路。不過，最後一切都變得非常酷。

這是Sunderland職業生涯中最喜歡的影片（到目前為止）

Sunderland之前也有過很多次拍攝的機會，但期望的負擔讓亞拉這部影片成為他迄今為止最有價值的挑戰。

所有的重擔都在我的肩上 Sam Sunderland

““亞拉又是另一個層次！ 我很幸運能參加一些瘋狂的拍攝工作，例如達卡的 Red Bull Gardians of the Dakar 與 Kamaz 卡車和Peugeot汽車的影片，但這次真的大不同。

“所有的重擔都在我的肩上，龐大的設置和眾多的工作人員。現在輪到我。我需要做些我的事！ 但這一切都能落實到位並且進行得非常順利——工作人員真的非常有經驗，而且是一群非常了不起的人。”

相較之下，Sunderland的下一個挑戰相對簡單多了：沒有保持世界紀錄的建築物可以攀登，沒有高爾夫球場必須導航，也沒有鮮花必須突然急轉向。 他只需要贏得達卡拉力賽。

歡迎在 Red Bull TV 上關注Sam Sunderland在達卡大賽的表現——以及每個級別和比賽賽段的所有精采花絮。