1. 巴西恰好吻合 74* 這個單詞*

Max Verstappen 在聖保羅大獎賽上取得職業生涯第52 場勝利，超越Alain Prost，在F1一級方程式賽車歷史勝利榜上排名第四， Red Bull Racing車隊衛冕世界冠軍，並且是本賽季第17 次獲勝，也是連續第五場比賽奪冠。 這位荷蘭人也贏得了周六的 24 圈衝刺賽。 隊友 Sergio Pérez 從第九位發車，終場衝線第四位，Fernando Alonso (Aston Martin車隊）取得險勝，擠出了領獎台的殊榮。

* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張巴西大獎賽精采照片合集

In both of Sunday's starts, Verstappen had all bases covered © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen won his fifth straight Grand Prix, and 32nd in just two years © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez's fighting drive just fell short of a podium result © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen and Pérez had plenty to celebrate on Saturday © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen nosed past Norris into Turn 1 in the Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez was on song as he dispensed of Hamilton in the Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Max的精通，Checo的微幅差距

For the 17th time this season, Max and his mechanics celebrated © Getty Images/Red Bull Content Pool

在過去的兩個賽季中，Verstappen並沒有太多未完成的任務。 週日的勝利是他自 2022 年初以來的第 32 場勝利，但巴西站就是其中之一。 時間倒回12 個月，Verstappen離開英特拉格斯時，無論是衝刺賽還是大獎賽都沒能登上領獎台，這是他最後一次在這兩種賽制中都沒能進入前五名的紀錄。

不過，今年戲劇性的事件並不多。 週五，Verstappen獲得桿位，但排位賽最後五分鐘因大雨導致賽道無法行駛，Verstappen在第一個彎道超越桿位得主Lando Norris (McLaren車隊）後，領先第二位4.2 秒的優勢拿下周六的衝刺賽。

週日的71 圈比賽在他兩次正確起步後皆得到了控制，第一場比賽在第一個彎道發生嚴重撞車事故後停止，Kevin Magnussen (Haas車隊) 和 Alex Albon (Williams車隊 ) 被淘汰，其他幾名車手也因事故而受傷。由此產生許多的碎片。 從那時起，Verstappen衝向方格旗的歷程就沒有遇到任何阻礙，週日取得桿位後，他連續 15 場勝利，最終以 8.3 秒的優勢領先Norris。

由於Verstappen處於領先位置，Norris在第二名的壓力並不大，比賽後期的纏鬥歸結在Pérez能否追上並超越Alonso，Alonso在整場比賽中從第四位開始就頑強地捍衛自己的位置。

在兩位車手都在剩下 23 圈時進行了最後一次進站，墨西哥人追上了西班牙人，並等待合適的出擊時機，在還剩兩圈時快速駛入第一個彎道。

不過，Alonso並未就此罷手，他在最後一圈的 4 號彎重新超越了Pérez ，並以 0.053 秒的優勢超越了他。 不過，第四名的成績與Pérez 在英特拉格斯取得的最佳成績相匹配，分別是2016 年代表Force India車隊和2021 年代表Red Bull取得的成績，而他在周六的衝刺賽中從同一位置獲得了第三名。

4. Tsunoda的積分及更多積分進帳

Tsunoda's sixth on Saturday secured AlphaTauri's first-ever Sprint points © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tsunoda對週五的排位賽僅獲得第 16 名感到失望，但他從那裡出色地消除了這種挫敗感。 在衝刺賽中獲得第六名並拿下三分，這是車隊在F1 短距離比賽中首次獲得積分，週日他獲得第七名，輕鬆刷新了他兩年前在巴西第14 名的最佳成績。

隊友 Daniel Ricciardo 在墨西哥城取得第七名後滿懷信心來到英特拉格斯，但從週五開始，這位澳大利亞人的情況就出現了問題。 排位賽早期的失誤讓他陷入了第 17 位的困境。

Ricciardo在周日的比賽開始時就遭逢不幸，Albon 與 Magnussen 進入第一個彎道就在他的前方，Albon賽車上的一個廢棄輪胎被彈起，擊中了他的後翼子板，當時他試圖在第一個彎道採取避讓行動。澳洲車手因比賽出示紅旗遂進站維修，但落後一圈後重新加入，最終獲得第 13 名。

5. 我們需要了解的數字

45: 在本賽季六場衝刺賽中獲得的最大積分（最高 48 分）。 maximum 和Sprint在錦標賽中戰績為 1-2，在衝刺賽積分榜上也戰績為 1-2，衝刺賽（Sprint）在周六拿下 25 分。

6. 圍場的話語

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 524 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 258 -266 3 Lewis Hamilton Mercedes 226 -298 4 Fernando Alonso Aston Martin 198 -326 5 Lando Norris McLaren 195 -329

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 782 - 2 Mercedes 382 -400 3 Ferrari 362 -420 4 McLaren 282 -500 5 Aston Martin 261 -521

8. 賽道之外

Sergio Pérez 自從 2011 年為索伯車隊首次亮相以來，一直是 F1 賽道上的主力。 如今，Checo 的 254 場比賽讓他在歷史記錄中排名第 10，他無疑是有史以來最成功的墨西哥 F1 車手。

請觀看下方的內容，我們將與Checo 一起回顧他的13 個F1 賽季，聆聽他本人講述他在2012 年首次登上領獎台和2020 年首次獲勝等里程碑的故事，同時回顧他無數標誌性街頭比賽的成功事蹟。

7分鐘 The Best Moments of Checo Pérez's F1 Career So Far The 2023 Formula 1 Singapore Grand Prix will be the 250th F1 Start for Sergio "Checo" Pérez, and all of us at Oracle Red Bull Racing are proud to be a part of 58 of those.

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 21輪（拉斯維加斯），11 月 16 至 18日

賽道名稱/地點： 賭城大道/美國

長度/圈數： 6.201公里，50圈

舉辦/首次亮相大獎賽： 2023年首屆

我們對維加斯的了解： 它將是規模宏大且具開創性的賽事。 想想看：F1 賽車於週六晚上 10 點發車，在夜間耀眼的霓虹燈下穿越著名的“大道”。 全世界最優秀的車手在漫長的大直道上以估計時速 340 公里（212 英里/小時）的速度行駛，拉斯維加斯的每一座地標建築都是炫麗的背景。 哦，還有餘興派對……近年來，F1 在全球娛樂領域的足跡越來越大，但傲慢、大膽、充滿幻想和夢幻的維加斯將這項運動推向了一個全新的高度。

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

The tight streets of Macau © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

拉斯維加斯將是一條獨一無二的街道賽道，但我們見過最好的公路賽道是什麼？ 很多人都有爭議──摩納哥還是澳門？ 阿爾伯特公園還是蒙特惠奇公園？ ——這場辯論的好處是沒有單一的正確答案。 但前十名又如何呢？ 我們的選擇太多了…