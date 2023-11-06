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F1
2023 F1 巴西大獎賽關鍵紀實
F1 世界冠軍Max Verstappen在英特拉格斯(Interlagos) 為Oracle Red Bull 車隊帶來壓倒性勝利，彌補了去年在巴西的失利，但他的隊友Sergio Pérez卻以幾毫米之差，錯失了登上頒獎台的機會。
1. 巴西恰好吻合 74* 這個單詞*
Max Verstappen 在聖保羅大獎賽上取得職業生涯第52 場勝利，超越Alain Prost，在F1一級方程式賽車歷史勝利榜上排名第四， Red Bull Racing車隊衛冕世界冠軍，並且是本賽季第17 次獲勝，也是連續第五場比賽奪冠。 這位荷蘭人也贏得了周六的 24 圈衝刺賽。 隊友Sergio Pérez 從第九位發車，終場衝線第四位，Fernando Alonso (Aston Martin車隊）取得險勝，擠出了領獎台的殊榮。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季
2. 六張巴西大獎賽精采照片合集
3. Max的精通，Checo的微幅差距
在過去的兩個賽季中，Verstappen並沒有太多未完成的任務。 週日的勝利是他自 2022 年初以來的第 32 場勝利，但巴西站就是其中之一。 時間倒回12 個月，Verstappen離開英特拉格斯時，無論是衝刺賽還是大獎賽都沒能登上領獎台，這是他最後一次在這兩種賽制中都沒能進入前五名的紀錄。
不過，今年戲劇性的事件並不多。 週五，Verstappen獲得桿位，但排位賽最後五分鐘因大雨導致賽道無法行駛，Verstappen在第一個彎道超越桿位得主Lando Norris (McLaren車隊）後，領先第二位4.2 秒的優勢拿下周六的衝刺賽。
週日的71 圈比賽在他兩次正確起步後皆得到了控制，第一場比賽在第一個彎道發生嚴重撞車事故後停止，Kevin Magnussen (Haas車隊) 和 Alex Albon (Williams車隊 ) 被淘汰，其他幾名車手也因事故而受傷。由此產生許多的碎片。 從那時起，Verstappen衝向方格旗的歷程就沒有遇到任何阻礙，週日取得桿位後，他連續 15 場勝利，最終以 8.3 秒的優勢領先Norris。
由於Verstappen處於領先位置，Norris在第二名的壓力並不大，比賽後期的纏鬥歸結在Pérez能否追上並超越Alonso，Alonso在整場比賽中從第四位開始就頑強地捍衛自己的位置。
在兩位車手都在剩下 23 圈時進行了最後一次進站，墨西哥人追上了西班牙人，並等待合適的出擊時機，在還剩兩圈時快速駛入第一個彎道。
不過，Alonso並未就此罷手，他在最後一圈的 4 號彎重新超越了Pérez ，並以 0.053 秒的優勢超越了他。 不過，第四名的成績與Pérez 在英特拉格斯取得的最佳成績相匹配，分別是2016 年代表Force India車隊和2021 年代表Red Bull取得的成績，而他在周六的衝刺賽中從同一位置獲得了第三名。
4. Tsunoda的積分及更多積分進帳
Scuderia AlphaTauri 在聖保羅連續第三個週末表現出色，Yuki Tsunoda 在24 小時前衝刺賽中取得第六名，在周日的比賽中獲得第九名，與車隊積分榜第七位的Williams車隊差距僅7 分。
Tsunoda對週五的排位賽僅獲得第 16 名感到失望，但他從那裡出色地消除了這種挫敗感。 在衝刺賽中獲得第六名並拿下三分，這是車隊在F1 短距離比賽中首次獲得積分，週日他獲得第七名，輕鬆刷新了他兩年前在巴西第14 名的最佳成績。
隊友Daniel Ricciardo 在墨西哥城取得第七名後滿懷信心來到英特拉格斯，但從週五開始，這位澳大利亞人的情況就出現了問題。 排位賽早期的失誤讓他陷入了第 17 位的困境。
Ricciardo在周日的比賽開始時就遭逢不幸，Albon 與 Magnussen 進入第一個彎道就在他的前方，Albon賽車上的一個廢棄輪胎被彈起，擊中了他的後翼子板，當時他試圖在第一個彎道採取避讓行動。澳洲車手因比賽出示紅旗遂進站維修，但落後一圈後重新加入，最終獲得第 13 名。
5. 我們需要了解的數字
45: 在本賽季六場衝刺賽中獲得的最大積分（最高 48 分）。 maximum 和Sprint在錦標賽中戰績為 1-2，在衝刺賽積分榜上也戰績為 1-2，衝刺賽（Sprint）在周六拿下 25 分。
6. 圍場的話語
今天的開跑非常重要，我認為這兩場比賽都非常好。 此後，整場比賽都是圍繞著輪胎的管理所展開的。 你的注意力總是需要集中在那裡，但今天的效果非常好
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
524
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
258
-266
3
Lewis Hamilton
Mercedes
226
-298
4
Fernando Alonso
Aston Martin
198
-326
5
Lando Norris
McLaren
195
-329
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
782
-
2
Mercedes
382
-400
3
Ferrari
362
-420
4
McLaren
282
-500
5
Aston Martin
261
-521
8. 賽道之外
Sergio Pérez 自從 2011 年為索伯車隊首次亮相以來，一直是 F1 賽道上的主力。 如今，Checo 的 254 場比賽讓他在歷史記錄中排名第 10，他無疑是有史以來最成功的墨西哥 F1 車手。
請觀看下方的內容，我們將與Checo 一起回顧他的13 個F1 賽季，聆聽他本人講述他在2012 年首次登上領獎台和2020 年首次獲勝等里程碑的故事，同時回顧他無數標誌性街頭比賽的成功事蹟。
7分鐘
The Best Moments of Checo Pérez's F1 Career So Far
The 2023 Formula 1 Singapore Grand Prix will be the 250th F1 Start for Sergio "Checo" Pérez, and all of us at Oracle Red Bull Racing are proud to be a part of 58 of those.
9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第 21輪（拉斯維加斯），11 月 16 至 18日
賽道名稱/地點：賭城大道/美國
長度/圈數：6.201公里，50圈
舉辦/首次亮相大獎賽：2023年首屆
我們對維加斯的了解：它將是規模宏大且具開創性的賽事。 想想看：F1 賽車於週六晚上 10 點發車，在夜間耀眼的霓虹燈下穿越著名的“大道”。 全世界最優秀的車手在漫長的大直道上以估計時速 340 公里（212 英里/小時）的速度行駛，拉斯維加斯的每一座地標建築都是炫麗的背景。 哦，還有餘興派對……近年來，F1 在全球娛樂領域的足跡越來越大，但傲慢、大膽、充滿幻想和夢幻的維加斯將這項運動推向了一個全新的高度。
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
拉斯維加斯將是一條獨一無二的街道賽道，但我們見過最好的公路賽道是什麼？ 很多人都有爭議──摩納哥還是澳門？ 阿爾伯特公園還是蒙特惠奇公園？ ——這場辯論的好處是沒有單一的正確答案。 但前十名又如何呢？ 我們的選擇太多了…
快快繫好安全帶 ，讓我們在全世界最好的街道賽道上兜風，其中一些賽道從未舉辦過F1（也永遠不會舉辦），另一些賽道是任何日曆行程的主要賽道，還有一些賽道仍然提供著回憶之旅，更不用說在歷史樹立的見證與記憶。
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