Max Verstappen took his 17th podium in 21 races this season
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2021 F1大獎賽沙烏地阿拉伯戰報- Max Verstappen排名仍居領先地位

Red Bull Racing Honda 的車手明星，週末在沙烏地阿拉伯全新的 Jeddah Corniche 賽道上，全程雖然意外事故連連，充滿挑戰與不確定性，但終場仍力守獲得第二名佳績，在 2021 年賽季只剩一場比賽的情況下，排名仍居領先地位。
由 Matthew Clayton 編寫
8 min read發佈於
Max Verstappen在周日舉行的沙烏地阿拉伯大獎賽中獲得第二名，並以世界冠軍排名領先的優勢，進入2021 年F1一級方程式賽季最後一場扣人心弦的比賽，這位Red Bull Racing Honda的車手明星，在本賽季21 場比賽，拿下第 17 次登上頒獎台的殊榮。
在全新的吉達濱海賽道舉行的這項賽事，承諾將有最精采的激戰氛圍與超車攻勢，事實證明確實震撼人心，在50 圈高速行駛間，兩次紅旗、多輛安全車和持續虛擬安全車等狀況，兩個半小時內計發生了多起事故與意外，並在其間快速出動人員清除了賽道上的碎片。
待塵埃落定後，終場Mercedes車隊的 Lewis Hamilton贏得勝利，並拿下最速圈佳績，目前與Verstappen 皆拿下 369.5 分。這位荷蘭籍車手進入下週末在阿布達比舉行的賽季封關戰中，目前仍居領先地位。
Max Verstappen fra Red Bull Racing Honda ved Saudi Arabiens Grand Prix den 5. december 2021.
Den sæsonlange kamp mellem Verstappen og Hamilton skal afgøres ved finalen
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今年是F1史上最長的賽季，事實上將於下週末在亞斯碼頭舉行的單場比賽，Verstappen 與 Hamilton將正面對決，決勝負見真章。這也是他們在21場大獎賽中第 13 次分別獲得第一和第二名。
Verstappen 全程50 圈領先31 圈，但比賽的關鍵時刻是（這將在未來幾年勢必常常提起）還剩最後13 圈時，當時賽事裁判判定Verstappen在第一個彎道離開賽道，導致五秒判罰，之後在Hamilton的強烈攻勢下取得了優勢。
Hamilton在最後一個彎道取得領先，此時還剩 7 圈，隨後的判罰，加上 Verstappen 中性胎一直支撐至終點，看到方格旗最終的獲勝差距，已擴大到 11.825 秒。
Hamilton的Mercedes隊友Valtteri Bottas在終點線前，從Alpine車隊的 Esteban Oco手中搶走了第三名，擠上頒獎台的榮耀，這一積分也使Mercedes在車隊積分榜上對Red Bull Racing 車隊的優勢擴大到 28 分。
Red Bull Racing Honda 車隊負責人Christian Horner表示：這支車隊今年開展了一季非凡的比賽。我們已經贏得了 10 場比賽，我們一路與Mercedes車隊對抗直到最後一場賽事。車隊（錦標賽），我們處於落後狀態，現在贏得勝利需要奇蹟，但我們還有一場與 Max 一起贏得冠軍的機會，我們會全力以赴面對本季最後一場的賽事。
以下是吉達街道瘋狂賽事的關鍵紀實

Max 即將挑戰最後一場硬仗

歷經一個比席捲吉達濱海賽道更曲折的賽季，自 3 月的巴林到沙烏地阿拉伯爆發的激烈纏鬥之後，冠軍爭奪戰即將在兩位主角之間見真章。
周六晚上令人著迷的排位賽，奮戰至最後一個彎道結束後，Verstappen在發車位上排名第三，並謹慎地開始了 50 圈的比賽，排在Hamilton 與Bottas之後。
比賽在相對平淡的開場後第 9 圈停止，Haas車隊的 Mick Schumacher失速撞車並引發紅旗，此時，Hamilton 與Bottas 相繼進站，比賽重新開始時，Verstappen從桿位出發。
重新開始持續進行四個彎道後，在一次多車擦撞事故後再次發出紅旗警告， Verstappen被認為在第一個彎道迫使Hamilton拉開距離，起跑從Hamilton 與 Ocon之後的第三位開始比賽。
Max Verstappen fra Red Bull Racing Honda ved Saudi Arabiens Grand Prix den 5. december 2021.
Verstappens 9 sejre i år betyder, at han stadig har føringen
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Verstappen重新開始後取得了優勢，他一直待到第 37 圈發生事件時，他被告知將位置還給Hamilton，因為兩人行進間發生了擦碰，Verstappen放慢了速度，造成Mercedes車手撞到了Red Bull賽車的後方，幸運的是兩輛車都無大礙。
最後７圈，Hamilton取得領先，雖然 Verstappen 後來被這項運動的粉絲投票為當日最佳車手，但在一場比大多數完整賽季發生的事故更多的比賽之後，他還有很多事情要做。
Verstappen低調地表示：這非常重要。發生了很多我不完全同意的事情，但事實就是這樣。至少我在賽道上嘗試過全力以赴了。我不確定輪胎是否能堅持到最後，但我想，這對最後一站的開始是好事，就是在最後階段少了一點橡膠的磨擦力。不過，仍然是第二名。
Verstappen 12 個月前在阿布達比獲勝，並且非常瞭解下週末的利害關係。
他表示：一切都將在那裡見分曉。整個賽季起起落落，我們有過美好的時刻，也有糟糕的時刻。現在我們進入最後一場比賽，積分相同，所以基本上我們是如何開始這個賽季的。這將會令人非常興奮。

Checo被迫退賽

Verstappen的隊友Sergio Pérez，並非自己犯錯而遭受池魚之殃，墨西哥籍車手在第一次重新開始後，夾在兩個對手之間，並從第八名被迫摔出賽道。
Pérez起跑時排名第五，但在Schumacher發生失速事故後，退後了三個位置，但在重新開始的比賽中取得良好的開局，不過之後，在進入彎道時，又發現自己被困在Ferrari車隊Charles Leclerc 和 AlphaTauri車隊Pierre Gasly 兩人為爭奪位置之間。
Leclerc 擦撞了 Pérez 的賽車，墨西哥籍車手遂撞上護牆，在第 15 圈被迫退賽出局。
Sergio Pérez fra Red Bull Racing Honda ved Saudi Arabiens Grand Prix den 5. december 2021.
Sergio Pérez var uheldig og fik et tidligt exit
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Pérez 表示：這是一次非常不幸的事件。Charles也是無心之過。當我們在拐角處時，我們被迫相撞在一起，不幸的是，這種狀況我們無法排除。
Bottas獲得第三名，McLaren車隊的 Lando Norris第十名，這也證實了Pérez在Red Bull Racing Honda車隊的第一年，即在世界錦標賽中拿下第四名，這也是他在車手積分榜上的最高成績。

AlphaTauri 兩位車手喜憂參半

考慮到其他地方的所有混亂情況，對AlphaTauri的 Pierre Gasly 來說，這是一場相對簡單的紙上比賽，他以第六名的成績開始和結束。
法國籍車手顯得非常沮喪，排位賽僅僅落後Pérez 0.002 秒，並在第 1 圈讓位給了Norris 和 Ocon，然後在Schumacher分流事件後的第二場比賽開始時，重新排位至第七位。當Pérez退賽事件發生後，重新開始時，他領先Leclerc，之後就保持在第六位，在還剩一場比賽的情況下保持積分榜第九名的位置。
Pierre Gasly of Scuderia AlphaTauri at the Saudi Arabian Grand Prix on December 5, 2021.
Pierre Gasly belegte für AlphaTauri den sechsten Platz
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Gasly的隊友 Yuki Tsunoda 從第 8 位起步，但在開場第一圈遭遇混亂情況後跌至第 12 位，後來又在第 23 圈將Aston Martin車隊的 Sebastian Vettel擦撞造成失速旋轉被判罰 5 秒，結果進站換上一個新的前翼並落至最後方。終場，這位日本新秀獲得第 14 名。

Alpine車隊表現亮眼，Ricciardo回神

Esteban Ocon 在為 Alpine 車隊效力的多場比賽中幾乎兩次登上頒獎台，本站最後一圈第三名，後來被 Bottas超越，芬蘭籍車手在Fernando Alonso上一場卡達賽事獲得第三名後，以 0.102 秒的成績擋下法國隊連續第二次獲得第三名的契機。
在其他方面，McLaren車隊的 Daniel Ricciardo連續三場比賽後，再次以第五名完賽，但Ferrari搭檔Leclerc 和 Carlos Sainz的義大利車隊在車隊積分榜上幾乎獲得了第三名。領先英國籍對手 38.5 分。

一個熟悉的地方，將帶來不同的結果

F1一級方程式有史以來最長的賽季將於 12 月 12 日在阿拉伯聯合大公國結束，阿布達比大獎賽將於 12 月 12 日在亞斯碼頭賽道舉行，這是該賽道自2009年首次亮相以來，13 年來第 10 次舉辦賽季的封關戰。
今年等待車隊和車手的是不同的賽道配置；其中顯著的變化包括在 7 號彎處取消了減速彎並加寬了通往 1.2 公里大直道後的髮夾彎，11-14 號彎的四個尖角被傾斜彎角所取代。新的佈局將使賽道長度縮短了 273公尺（現在為 5.281 公里），為比賽距離增加額外的一圈（現在為 58 圈），並且改善車手的超車機會，這通常是難得的安排。
2020 賽季末，Verstappen 在阿布達比贏得勝出，並在該賽道上獲得另外兩次頒獎台的佳績，而Pérez在阿聯酋首都的最佳表現是在 2015 年，當時他效力於Force India獲得第五名。
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