Max Verstappen 在周日舉行的沙烏地阿拉伯大獎賽中獲得第二名，並以世界冠軍排名領先的優勢，進入2021 年F1一級方程式賽季最後一場扣人心弦的比賽，這位Red Bull Racing Honda的車手明星，在本賽季21 場比賽，拿下第 17 次登上頒獎台的殊榮。

在全新的吉達濱海賽道舉行的這項賽事，承諾將有最精采的激戰氛圍與超車攻勢，事實證明確實震撼人心，在50 圈高速行駛間，兩次紅旗、多輛安全車和持續虛擬安全車等狀況，兩個半小時內計發生了多起事故與意外，並在其間快速出動人員清除了賽道上的碎片。

待塵埃落定後，終場Mercedes車隊的 Lewis Hamilton贏得勝利，並拿下最速圈佳績，目前與Verstappen 皆拿下 369.5 分。這位荷蘭籍車手進入下週末在阿布達比舉行的賽季封關戰中，目前仍居領先地位。

Den sæsonlange kamp mellem Verstappen og Hamilton skal afgøres ved finalen © Getty Images/Red Bull Content Pool

今年是F1史上最長的賽季，事實上將於下週末在亞斯碼頭舉行的單場比賽，Verstappen 與 Hamilton將正面對決，決勝負見真章。這也是他們在21場大獎賽中第 13 次分別獲得第一和第二名。

Verstappen 全程50 圈領先31 圈，但比賽的關鍵時刻是（這將在未來幾年勢必常常提起）還剩最後13 圈時，當時賽事裁判判定Verstappen在第一個彎道離開賽道，導致五秒判罰，之後在Hamilton的強烈攻勢下取得了優勢。

Hamilton在最後一個彎道取得領先，此時還剩 7 圈，隨後的判罰，加上 Verstappen 中性胎一直支撐至終點，看到方格旗最終的獲勝差距，已擴大到 11.825 秒。

Hamilton的Mercedes隊友Valtteri Bottas在終點線前，從Alpine車隊的 Esteban Oco手中搶走了第三名，擠上頒獎台的榮耀，這一積分也使Mercedes在車隊積分榜上對Red Bull Racing 車隊的優勢擴大到 28 分。

Red Bull Racing Honda 車隊負責人Christian Horner表示：這支車隊今年開展了一季非凡的比賽。我們已經贏得了 10 場比賽，我們一路與Mercedes車隊對抗直到最後一場賽事。車隊（錦標賽），我們處於落後狀態，現在贏得勝利需要奇蹟，但我們還有一場與 Max 一起贏得冠軍的機會，我們會全力以赴面對本季最後一場的賽事。

以下是吉達街道瘋狂賽事的關鍵紀實

Max 即將挑戰最後一場硬仗

歷經一個比席捲吉達濱海賽道更曲折的賽季，自 3 月的巴林到沙烏地阿拉伯爆發的激烈纏鬥之後，冠軍爭奪戰即將在兩位主角之間見真章。

周六晚上令人著迷的排位賽，奮戰至最後一個彎道結束後，Verstappen在發車位上排名第三，並謹慎地開始了 50 圈的比賽，排在Hamilton 與Bottas之後。

比賽在相對平淡的開場後第 9 圈停止，Haas車隊的 Mick Schumacher失速撞車並引發紅旗，此時，Hamilton 與Bottas 相繼進站，比賽重新開始時，Verstappen從桿位出發。

重新開始持續進行四個彎道後，在一次多車擦撞事故後再次發出紅旗警告， Verstappen被認為在第一個彎道迫使Hamilton拉開距離，起跑從Hamilton 與 Ocon之後的第三位開始比賽。

Verstappens 9 sejre i år betyder, at han stadig har føringen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen重新開始後取得了優勢，他一直待到第 37 圈發生事件時，他被告知將位置還給Hamilton，因為兩人行進間發生了擦碰，Verstappen放慢了速度，造成Mercedes車手撞到了Red Bull賽車的後方，幸運的是兩輛車都無大礙。

最後７圈，Hamilton取得領先，雖然 Verstappen 後來被這項運動的粉絲投票為當日最佳車手，但在一場比大多數完整賽季發生的事故更多的比賽之後，他還有很多事情要做。

Verstappen低調地表示：這非常重要。發生了很多我不完全同意的事情，但事實就是這樣。至少我在賽道上嘗試過全力以赴了。我不確定輪胎是否能堅持到最後，但我想，這對最後一站的開始是好事，就是在最後階段少了一點橡膠的磨擦力。不過，仍然是第二名。

Verstappen 12 個月前在阿布達比獲勝，並且非常瞭解下週末的利害關係。

他表示：一切都將在那裡見分曉。整個賽季起起落落，我們有過美好的時刻，也有糟糕的時刻。現在我們進入最後一場比賽，積分相同，所以基本上我們是如何開始這個賽季的。這將會令人非常興奮。

Checo被迫退賽

Verstappen的隊友 Sergio Pérez ，並非自己犯錯而遭受池魚之殃，墨西哥籍車手在第一次重新開始後，夾在兩個對手之間，並從第八名被迫摔出賽道。

Pérez起跑時排名第五，但在Schumacher發生失速事故後，退後了三個位置，但在重新開始的比賽中取得良好的開局，不過之後，在進入彎道時，又發現自己被困在Ferrari車隊Charles Leclerc 和 AlphaTauri車隊 Pierre Gasly 兩人為爭奪位置之間。

Leclerc 擦撞了 Pérez 的賽車，墨西哥籍車手遂撞上護牆，在第 15 圈被迫退賽出局。

Sergio Pérez var uheldig og fik et tidligt exit © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez 表示：這是一次非常不幸的事件。Charles也是無心之過。當我們在拐角處時，我們被迫相撞在一起，不幸的是，這種狀況我們無法排除。

Bottas獲得第三名，McLaren車隊的 Lando Norris第十名，這也證實了Pérez在Red Bull Racing Honda車隊的第一年，即在世界錦標賽中拿下第四名，這也是他在車手積分榜上的最高成績。

AlphaTauri 兩位車手喜憂參半

考慮到其他地方的所有混亂情況，對 AlphaTauri 的 Pierre Gasly 來說，這是一場相對簡單的紙上比賽，他以第六名的成績開始和結束。

法國籍車手顯得非常沮喪，排位賽僅僅落後Pérez 0.002 秒，並在第 1 圈讓位給了Norris 和 Ocon，然後在Schumacher分流事件後的第二場比賽開始時，重新排位至第七位。當Pérez退賽事件發生後，重新開始時，他領先Leclerc，之後就保持在第六位，在還剩一場比賽的情況下保持積分榜第九名的位置。

Pierre Gasly belegte für AlphaTauri den sechsten Platz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly的隊友 Yuki Tsunoda 從第 8 位起步，但在開場第一圈遭遇混亂情況後跌至第 12 位，後來又在第 23 圈將Aston Martin車隊的 Sebastian Vettel擦撞造成失速旋轉被判罰 5 秒，結果進站換上一個新的前翼並落至最後方。終場，這位日本新秀獲得第 14 名。

Alpine車隊表現亮眼，Ricciardo回神

Esteban Ocon 在為 Alpine 車隊效力的多場比賽中幾乎兩次登上頒獎台，本站最後一圈第三名，後來被 Bottas超越，芬蘭籍車手在Fernando Alonso上一場卡達賽事獲得第三名後，以 0.102 秒的成績擋下法國隊連續第二次獲得第三名的契機。

在其他方面，McLaren車隊的 Daniel Ricciardo連續三場比賽後，再次以第五名完賽，但Ferrari搭檔Leclerc 和 Carlos Sainz的義大利車隊在車隊積分榜上幾乎獲得了第三名。領先英國籍對手 38.5 分。

一個熟悉的地方，將帶來不同的結果

F1一級方程式有史以來最長的賽季將於 12 月 12 日在阿拉伯聯合大公國結束，阿布達比大獎賽將於 12 月 12 日在亞斯碼頭賽道舉行，這是該賽道自2009年首次亮相以來，13 年來第 10 次舉辦賽季的封關戰。

今年等待車隊和車手的是不同的賽道配置；其中顯著的變化包括在 7 號彎處取消了減速彎並加寬了通往 1.2 公里大直道後的髮夾彎，11-14 號彎的四個尖角被傾斜彎角所取代。新的佈局將使賽道長度縮短了 273公尺（現在為 5.281 公里），為比賽距離增加額外的一圈（現在為 58 圈），並且改善車手的超車機會，這通常是難得的安排。

2020 賽季末，Verstappen 在阿布達比贏得勝出，並在該賽道上獲得另外兩次頒獎台的佳績，而Pérez在阿聯酋首都的最佳表現是在 2015 年，當時他效力於Force India獲得第五名。