如果這是F1一級方程式賽車的新面貌，請算我們一份吧！Max Verstappen的冠軍衛冕於巴林沙漠首戰失望中落空後一周，這位衛冕世界冠軍車手迅速做出了彌補，在比賽後段以驚人的飆速，終場贏得沙烏地阿拉伯大獎賽冠軍的殊榮。這也是Oracle Red Bull車隊明星在其職涯的第21 場勝利。
Verstappen 與Ferrari'車隊Charles Leclerc 之間長期戰略性競賽，在超快的吉達濱海賽道上醞釀了一整晚，在最後 10 圈的爭戰中大爆發。當圈數倒數計時時，持續取得領先的Leclerc終於被Verstappen一舉超越。
2022 年F1一級方程式的新規則手冊承諾，將讓賽車在比賽中更具彼此纏鬥的能力，當 Verstappen 和 Leclerc相互展開攻防戰時、雙方勢均力敵，這肯定會在最後賽段衝刺中發揮作用。這位荷蘭籍車手最終在倒數四圈時超越了勁敵摩納哥籍車手，並穩住了 25 個關鍵的世界冠軍積分，進而取得了優勢。
這是一場激烈、撼動人心且公平的比賽，對手們在減速圈上並排拉回到維修站時，互相豎起大拇指表示贊同。 在 50 圈令人窒息的圈速之後，Verstappen 的最後領先優勢（僅 0.549 秒），顯示 2022 年有可能為上個賽季最後一幕戲劇性的結果更增爆發力。
Verstappen 的隊友Sergio Pérez 可謂是週日吉達賽道上的苦主，這位墨西哥車手在獲得 F1 首次桿位後，在稍早賽段取得領先且信心滿滿。 不幸的是，他在安全車期間第一輪進站時落入險境，退回到第四名，這也是他最終完賽的位置。
Ferrari連續第二場比賽登上了雙頒獎台，Carlos Sainz獲得第三，而Leclerc目前以 45 分在車手排行榜取得領先——但Verstappen的25分暫居第三，則在他的後視鏡中虎視眈眈。
以下是周日在沙烏地阿拉伯戲劇性結局的歷程。
Max掌握契機
Verstappen 的基本速度一直是他戲劇性晉升到 F1 高階的特點，但這是一場速度與耐力一樣重要的勝利。荷蘭籍車手從第四位發車，超越Sainz進入比賽的第一個彎道。 然後，Pérez在Williams車手Nicholas Latifi在第 16 圈撞車之前進站時，他被提升了一個位置，由此產生的安全車時段，也改變了前方快速四重奏的順序。
Leclerc 和 Verstappen 之間上演了一場貓捉老鼠的遊戲，兩位車手都保存了他們倍耐力硬胎的實力，以便有足夠時間在最後賽段進行對抗。 這種智慧在第 36-37 圈被證明是至關重要的，Fernando Alonso (Alpine) 和 Daniel Ricciardo (McLaren)雙雙在賽道上的不同時間出現機械故障問題，這也促使了安全車出巡，並從維修區入口處儘速拖移他們受損的車體。
這是一場非常艱難但很棒的比賽
當比賽在第 41 圈重新開始時，Leclerc 與Verstappen之間的攻防戰開始了。Leclerc領先，Verstappen就超越他。Leclerc反擊，Verstappen就重新佔據優勢。 最後一圈的最後一個彎道，Verstappen在 27 號彎的剎車恰到好處，在他率先看到方格旗幟時，沒讓對手嗅到任何反擊的機會。
在本賽季的第一場比賽中退賽後，Verstappen終於如釋重負了，為自己賽季的開始欣喜若狂。
他笑著表示:這是一場非常艱難但很棒的比賽。
“我們在前排奮力對抗，我們只想打一場持久戰。[Ferrari]在彎道上真的很快，我們在大直線上也很快。輪胎在這磨損得嚴重。你可以感覺到我們在最後賽段速度與節奏都有稍微加快了一些，所以我只是勉強過去了。這真的不容易，在最後一個彎道上玩了一些小聰明，但最終，我還是取得了領先。
我真的很高興我們終於開始了這個賽季。”
Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner將沙烏地阿拉伯比作首輪的大獎賽賽事，這場比賽似乎還將持續一段時間。
Horner表示:最後幾圈真是令人興奮，但我們有足夠的信心奪冠勝出。
“Max 進行了一場非常有耐心的比賽。他在比賽結束時照顧好了輪胎，並在最後一輛安全車之後，他真的非常努力。
“Ferrari有一輛很棒的車，他們也有很棒的車手……如果這是我們在接下來賽季裡所設定的對手，那將會是一場史詩般的對決。”
Checo被安全車耽誤
Verstappen 的喜悅與 Oracle Red Bull Racing 車庫另一邊的失望形成鮮明對比，因為 Pérez 在周六晚上的排位賽中證明周末應有好成績，但事實不然。
Pérez在他的第 215 場比賽中首次贏得 F1 桿位，成為自 1961 年蒙扎義大利大獎賽同胞Ricardo Rodriguez以最快速度獲得桿位以來， 61 年後第一位獲得桿位的墨西哥籍車手。
Pérez笑著說：我花了好幾場比賽才有這樣的成績。
“這太不可思議了……我可以跑 1000 圈，但我認為我無法超越那一圈。”
Pérez 取得起步的領先，不過讓 Leclerc 在開場 15 圈得到優勢，但他決定從領先位置進站 - 就在第一個安全車時段之前 - 對他來說是事件的開始。 後來，在西班牙車手進站後，他不得不將第三名讓給Sainz，當Sainz重新回到賽道上，並在距離上本應可以登上頒獎台，僅兩秒鐘的路程就被Ferrari車手超越了。
7天前他在巴林沒能完成比賽後，本站的12分和總排名的第七名至少提供了一些救贖。
務實的Pérez賽後聳了聳肩表示：這就是比賽。
“事情本來看起來非常好，但不幸的是，對我來說，Latifi在不對的時間撞牆了。這就是比賽，不過，它總有一天會到來的，但這很痛苦，因為我們盡了一切可能從這場比賽贏得桿位成績 。”
Horner瞭解他旗下車手的感受，但每場比賽兩輛車的速度都讓他感到非常鼓舞。
Horner表示：對Checo來說，運氣太差了，因為他在比賽開始就已經全力以赴了。
"安全車在不對的時間出現，你真的無能為力。但對他來說這是一個美好的周末。他整個週末都表現得非常出色。”
Gasly搶分，Tsunoda是早期的旁觀者
Pierre Gasly 挽救了一場週末賽事，沙烏地阿拉伯賽事似乎變得更糟了。Scuderia AlphaTauri 車手在比賽的大部分時間裡周旋在前 10 名的邊緣，終場衝線拿下第八名，獲得他在本賽季第一次積分進帳。
從第 9 位發車，Gasly在第一圈就被Haas車手Kevin Magnussen超越，此後他為保住前 10 名全程苦苦掙扎。這位法國人最終在最後的安全車結束後超越了丹麥人，拿下 4 分獲得第八名，從而使他的賽季取得了滿意的開始。
不幸的是，今年的第二場比賽對 Gasly 的隊友Yuki Tsunoda來說不是一場賽事。 在 Q1 發現給水系統問題後，日本車手排在第 20 位發車，也是最後一位。但他也沒能在比賽中完成一圈，一個傳動系統的小問題，導致他的 AT03 賽車在他的暖胎圈時被迫停止離開賽道。
隊友間的火花和幸運逃脫
隨著Red Bull 和 Ferrari在吉達再次成為本領域的佼佼者後，從第五名開始的積分爭奪戰看來總是有可能照亮夜空，而Alpine的隊友Alonso和Esteban Ocon之間的爭戰則提供了大部分的煙花。
Alonso在比賽後段退賽之前，西班牙人和法國人會在車隊維修區內勾心鬥角，因為他們在稍早賽段進行了激烈的戰鬥，有許多次險些擦槍走火。 經驗豐富的Alonso最終脫穎而出。 雖然Alonso沒能看到終點，但Ocon在與McLaren的 Lando Norris對抗中獲勝，以 0.107 秒的優勢搶下第六名。
在其他方面，Mick Schumacher在周六Q2時發生嚴重撞車意外後，但要感謝他的幸運星。當時Haas車手在時速 270 公里處撞上護牆，之後被空運到醫院進行預防性檢查，幸運的是，這位 23 歲的德國車手毫髮無傷。
由於他的賽車無法修復，Haas週日只有Magnussen獨挑大樑，丹麥籍車手以第九名的成績連續第二個積分入帳完賽。
隔週再戰澳大利亞大獎賽
從一個相對較新的 F1 場地到一個 F1 很久沒去過的舊場地； 澳大利亞（4 月 10 日）是 23 場比賽行程中的下一站，自 2019 年墨爾本最近一場比賽以來，這是一條重新啟用的阿爾伯特公園賽道，等待著車隊和車手們的到來。
自 1996 年墨爾本首次進入賽事以來，這條賽道首次重新修整。賦予賽道一個新的高速第二賽段，並移除兩個彎角使單圈時間縮短 5 秒，這一直是很難超車的賽段，且讓我們拭目以待一場緊張萬分的賽事氛圍。
Verstappen（2015 年代表Toro Rosso車隊）和 Pérez（2011 年代表Sauber車隊）是目前在澳大利亞首次亮相 F1 的 12 位車手其中的兩位，世界冠軍在三年前最後一次訪問中當時獲得第三名。
如果澳大利亞大獎賽沒能舉辦賽季開幕戰的想法看起來有點奇怪，那你是對的； 2022 年是阿爾伯特公園的第 25 場賽事，而今年是墨爾本的第三次（繼 2006 年和 2010 年之後）但在新的競賽活動中相信激情絲毫未減。
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