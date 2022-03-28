如果這是F1一級方程式賽車的新面貌，請算我們一份吧！ Max Verstappen 的冠軍衛冕於巴林沙漠首戰失望中落空後一周，這位衛冕世界冠軍車手迅速做出了彌補，在比賽後段以驚人的飆速，終場贏得沙烏地阿拉伯大獎賽冠軍的殊榮。這也是Oracle Red Bull車隊明星在其職涯的第21 場勝利。

Verstappen 與Ferrari'車隊Charles Leclerc 之間長期戰略性競賽，在超快的吉達濱海賽道上醞釀了一整晚，在最後 10 圈的爭戰中大爆發。當圈數倒數計時時，持續取得領先的Leclerc終於被Verstappen一舉超越。

2022 年F1一級方程式的新規則手冊承諾，將讓賽車在比賽中更具彼此纏鬥的能力，當 Verstappen 和 Leclerc相互展開攻防戰時、雙方勢均力敵，這肯定會在最後賽段衝刺中發揮作用。這位荷蘭籍車手最終在倒數四圈時超越了勁敵摩納哥籍車手，並穩住了 25 個關鍵的世界冠軍積分，進而取得了優勢。

Er dette rivaliseringen vi skal holde øje med i 2022? © Getty Images/Red Bull Content Pool

這是一場激烈、撼動人心且公平的比賽，對手們在減速圈上並排拉回到維修站時，互相豎起大拇指表示贊同。 在 50 圈令人窒息的圈速之後，Verstappen 的最後領先優勢（僅 0.549 秒），顯示 2022 年有可能為上個賽季最後一幕戲劇性的結果更增爆發力。

Verstappen 的隊友 Sergio Pérez 可謂是週日吉達賽道上的苦主，這位墨西哥車手在獲得 F1 首次桿位後，在稍早賽段取得領先且信心滿滿。 不幸的是，他在安全車期間第一輪進站時落入險境，退回到第四名，這也是他最終完賽的位置。

Ferrari連續第二場比賽登上了雙頒獎台，Carlos Sainz獲得第三，而Leclerc目前以 45 分在車手排行榜取得領先——但Verstappen的25分暫居第三，則在他的後視鏡中虎視眈眈。

以下是周日在沙烏地阿拉伯戲劇性結局的歷程。

Max掌握契機

Verstappen 的基本速度一直是他戲劇性晉升到 F1 高階的特點，但這是一場速度與耐力一樣重要的勝利。荷蘭籍車手從第四位發車，超越Sainz進入比賽的第一個彎道。 然後，Pérez在Williams車手Nicholas Latifi在第 16 圈撞車之前進站時，他被提升了一個位置，由此產生的安全車時段，也改變了前方快速四重奏的順序。

Leclerc 和 Verstappen 之間上演了一場貓捉老鼠的遊戲，兩位車手都保存了他們倍耐力硬胎的實力，以便有足夠時間在最後賽段進行對抗。 這種智慧在第 36-37 圈被證明是至關重要的，Fernando Alonso (Alpine) 和 Daniel Ricciardo (McLaren)雙雙在賽道上的不同時間出現機械故障問題，這也促使了安全車出巡，並從維修區入口處儘速拖移他們受損的車體。

這是一場非常艱難但很棒的比賽 Max Verstappen

當比賽在第 41 圈重新開始時，Leclerc 與Verstappen之間的攻防戰開始了。Leclerc領先，Verstappen就超越他。Leclerc反擊，Verstappen就重新佔據優勢。 最後一圈的最後一個彎道，Verstappen在 27 號彎的剎車恰到好處，在他率先看到方格旗幟時，沒讓對手嗅到任何反擊的機會。

Verstappens tålmodighed var med til at sikre ham sejren i Jeddah © Getty Images/Red Bull Content Pool

在本賽季的第一場比賽中退賽後，Verstappen終於如釋重負了，為自己賽季的開始欣喜若狂。

他笑著表示:這是一場非常艱難但很棒的比賽。

“我們在前排奮力對抗，我們只想打一場持久戰。[Ferrari]在彎道上真的很快，我們在大直線上也很快。輪胎在這磨損得嚴重。你可以感覺到我們在最後賽段速度與節奏都有稍微加快了一些，所以我只是勉強過去了。這真的不容易，在最後一個彎道上玩了一些小聰明，但最終，我還是取得了領先。

我真的很高興我們終於開始了這個賽季。”

Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner將沙烏地阿拉伯比作首輪的大獎賽賽事，這場比賽似乎還將持續一段時間。

Horner表示:最後幾圈真是令人興奮，但我們有足夠的信心奪冠勝出。

“Max 進行了一場非常有耐心的比賽。他在比賽結束時照顧好了輪胎，並在最後一輛安全車之後，他真的非常努力。

“Ferrari有一輛很棒的車，他們也有很棒的車手……如果這是我們在接下來賽季裡所設定的對手，那將會是一場史詩般的對決。”

Checo被安全車耽誤

Verstappen 的喜悅與 Oracle Red Bull Racing 車庫另一邊的失望形成鮮明對比，因為 Pérez 在周六晚上的排位賽中證明周末應有好成績，但事實不然。

Pérez在他的第 215 場比賽中首次贏得 F1 桿位，成為自 1961 年蒙扎義大利大獎賽同胞Ricardo Rodriguez以最快速度獲得桿位以來， 61 年後第一位獲得桿位的墨西哥籍車手。

Pérez笑著說：我花了好幾場比賽才有這樣的成績。

“這太不可思議了……我可以跑 1000 圈，但我認為我無法超越那一圈。”

Pérez war der Star nach dem Qualifying am Samstag. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez 取得起步的領先，不過讓 Leclerc 在開場 15 圈得到優勢，但他決定從領先位置進站 - 就在第一個安全車時段之前 - 對他來說是事件的開始。 後來，在西班牙車手進站後，他不得不將第三名讓給Sainz，當Sainz重新回到賽道上，並在距離上本應可以登上頒獎台，僅兩秒鐘的路程就被Ferrari車手超越了。

7天前他在巴林沒能完成比賽後，本站的12分和總排名的第七名至少提供了一些救贖。

務實的Pérez賽後聳了聳肩表示：這就是比賽。

“事情本來看起來非常好，但不幸的是，對我來說，Latifi在不對的時間撞牆了。這就是比賽，不過，它總有一天會到來的，但這很痛苦，因為我們盡了一切可能從這場比賽贏得桿位成績 。”

Horner瞭解他旗下車手的感受，但每場比賽兩輛車的速度都讓他感到非常鼓舞。

Horner表示：對Checo來說，運氣太差了，因為他在比賽開始就已經全力以赴了。

"安全車在不對的時間出現，你真的無能為力。但對他來說這是一個美好的周末。他整個週末都表現得非常出色。”

Gasly搶分，Tsunoda是早期的旁觀者

從第 9 位發車，Gasly在第一圈就被Haas車手Kevin Magnussen超越，此後他為保住前 10 名全程苦苦掙扎。這位法國人最終在最後的安全車結束後超越了丹麥人，拿下 4 分獲得第八名，從而使他的賽季取得了滿意的開始。

Gasly kämpfte sich nach einer verpatzten ersten Runde zurück. © Getty Images/Red Bull Content Pool

不幸的是，今年的第二場比賽對 Gasly 的隊友 Yuki Tsunoda 來說不是一場賽事。 在 Q1 發現給水系統問題後，日本車手排在第 20 位發車，也是最後一位。但他也沒能在比賽中完成一圈，一個傳動系統的小問題，導致他的 AT03 賽車在他的暖胎圈時被迫停止離開賽道。

隊友間的火花和幸運逃脫

隨著Red Bull 和 Ferrari在吉達再次成為本領域的佼佼者後，從第五名開始的積分爭奪戰看來總是有可能照亮夜空，而Alpine的隊友Alonso和Esteban Ocon之間的爭戰則提供了大部分的煙花。

Alonso在比賽後段退賽之前，西班牙人和法國人會在車隊維修區內勾心鬥角，因為他們在稍早賽段進行了激烈的戰鬥，有許多次險些擦槍走火。 經驗豐富的Alonso最終脫穎而出。 雖然Alonso沒能看到終點，但Ocon在與McLaren的 Lando Norris對抗中獲勝，以 0.107 秒的優勢搶下第六名。

在其他方面，Mick Schumacher在周六Q2時發生嚴重撞車意外後，但要感謝他的幸運星。當時Haas車手在時速 270 公里處撞上護牆，之後被空運到醫院進行預防性檢查，幸運的是，這位 23 歲的德國車手毫髮無傷。

由於他的賽車無法修復，Haas週日只有Magnussen獨挑大樑，丹麥籍車手以第九名的成績連續第二個積分入帳完賽。

隔週再戰澳大利亞大獎賽

從一個相對較新的 F1 場地到一個 F1 很久沒去過的舊場地； 澳大利亞（4 月 10 日）是 23 場比賽行程中的下一站，自 2019 年墨爾本最近一場比賽以來，這是一條重新啟用的阿爾伯特公園賽道，等待著車隊和車手們的到來。

自 1996 年墨爾本首次進入賽事以來，這條賽道首次重新修整。賦予賽道一個新的高速第二賽段，並移除兩個彎角使單圈時間縮短 5 秒，這一直是很難超車的賽段，且讓我們拭目以待一場緊張萬分的賽事氛圍。

Verstappen（2015 年代表Toro Rosso車隊）和 Pérez（2011 年代表Sauber車隊）是目前在澳大利亞首次亮相 F1 的 12 位車手其中的兩位，世界冠軍在三年前最後一次訪問中當時獲得第三名。

如果澳大利亞大獎賽沒能舉辦賽季開幕戰的想法看起來有點奇怪，那你是對的； 2022 年是阿爾伯特公園的第 25 場賽事，而今年是墨爾本的第三次（繼 2006 年和 2010 年之後）但在新的競賽活動中相信激情絲毫未減。