2023 F1沙烏地阿拉伯大獎賽戰報-Sergio Pérez先馳得點贏得冠軍殊榮

在整年行程的大部分時間裡，沙烏地阿拉伯大獎賽是 Sergio Pérez 一場精湛的表現； 在 2022 年吉達Oracle Red Bull 車隊的一級方程式賽事，是其職業生涯中首次在排位賽獲得桿位，但在一次不合時宜的安全車事件，從領先位置進站後，意外自領獎台的爭奪戰中錯失了良機。

你通常不會有機會為失去的立即得到補償，但在周日的 2023 賽季第二輪比賽中，墨西哥車手用雙手抓住了他的第二次機會。

Perez在 F1 的第五次勝利，也是他在街頭賽道上的第四次勝利（亞塞拜然 2021、摩納哥和新加坡 2022），這為他身為 F1 最重要街頭霸王的聲譽再添了份量。 雖然墨西哥車手在緊靠紅海的賽道上衝向 P1 相對順利，但隊友 Max Verstappen 得來的第二名在第 15 名發車後並非一帆風順——不過在 2023 年，車隊第二次在低垂的夜空下以1-2名完賽。

Pérez's win was his 5th in F1, four of those coming on street tracks © Getty Images/Red Bull Content Pool

在還剩 25 圈時，Verstappen超越 Aston Martin車隊的Fernando Alonso 獲得第二名，這對Red Bull 二人組佔據了相當靠前的位置，比賽後期的期待集中在哪一位將在兩輪比賽後奪得冠軍的殊榮，並獲得一個世界冠軍的積分。

兩位車手都在比賽後期報告了問題——Pérez 的剎車踏板問題，Verstappen 疑似傳動軸出現問題——荷蘭車手將自己的最佳狀態留到最後，最後一圈 1 分31.906 秒，看到他在最後一圈取得最速圈的最後一分，並在錦標賽兩輪後排名取得領先的地位。

在連續第二場比賽中，Alonso與Red Bull車隊一起登上了領獎台，但結果直到幾個小時後才得到確認。 這位西班牙老將因為在第一次進站時錯誤地執行了之前的判罰而被判罰 10 秒，讓他跌至第四位，落後於Mercedes車隊的George Russell，但經過調查後他恢復了領獎台位置。 這是Alonso以戲劇性方式第 100 次登上 F1 的主席台。

以下是周日在寬闊的吉達街道上沙烏地阿拉伯大獎賽的精采關鍵紀實。

Checo 先馳得點

記錄簿將顯示 Sergio Pérez 在沙烏地阿拉伯的首發和第1名完賽，但這並不是一場沒有困難度或後期毫無戲劇性的一場勝利。

排位賽後，墨西哥車手將老將Alonso形容為“獅子”，而西班牙人在燈滅起跑發車後即一馬當先呼嘯而過，在第一個彎道超越Pérez，是他這十多年來首次領跑的比賽。 不久之後，這種優勢的來源就變得很清楚了。 Alonso因發車時沒有正確排在他的發車位而受到調查遂被判罰 5 秒。

Pérez沒有等到 Aston Martin執行判罰，在第 4 圈果斷地超越Alonso進入第一個彎道，直到第 18 圈，Lance Stroll的Aston Martin賽車在第 13 號彎因剎車失靈慢慢靠邊停了下來，此時，勝利看起來正朝他而來。

Alonso denied Pérez off the line, but the Mexican soon pushed past © Getty Images/Red Bull Content Pool

安全車出動了，12 個月前在吉達失去領先優勢後，Perez的心臟肯定又跳了一下，當時一次類似的暫停讓他不幸因進站時間從第一名跌至第四名。 但這一次，沒有這樣的擔憂。 墨西哥車手在賽道中從領先位置進站，在比賽恢復後保持領先並以 5.355 秒的優勢取得勝利，儘管在圈數倒數時，報告對“長”制動踏板有了一些置疑。

“事實證明，這比預期的要艱難，”Pérez談到沙烏地阿拉伯的一場比賽時說，這場比賽只有一次安全車。 之前在吉達舉行的兩場比賽共有八次安全車出動。

“我們在第一賽段確實做得很好，但那輛安全車試圖在吉達再次奪走我們的勝利，但這次門都沒有。”

Pérez保持著最快圈速——並且有機會在可追溯到 2011 年的職業生涯中首次領跑世界錦標賽——直到Verstappen在最後的最速圈，但他知道他有一輛汽車可以在未來的比賽中爭取更多的獎項。

“車隊表現得非常出色，他們在周末非常努力，”他在 50 圈中領先 47 圈後說道。 “我們遇到了很多機械問題，而這些人一直在解決這些問題。所以我真的為他們感到高興。

“我們會繼續全力以赴，我們是今天最快的賽車，我為此感到高興。”

Max充分利用了周末的情勢

在一個安靜的時刻，Max Verstappen 肯定會回顧他在沙烏地阿拉伯的第二名表現，成為充分利用一手爛牌的案例，因為本賽季的第二場比賽接連不斷地出現問題，導致未能讓他搶得先機。

Verstappen 的問題在他到達吉達之前就開始了，一周前的胃病使他無法準時到達沙烏地阿拉伯，直到第一次練習賽的前一天，然後在驅動軸故障結束了他在 Q2 的排位賽後，他未能獲得桿位。 排位第 15 名的成績對於他在所有三個練習賽贏得領先的驚人速度來說，是微不足道的獎勵。

為了讓自己獲得最大的戰略靈活性，Verstappen開跑使用倍耐力中性胎，在自 2021 年首場沙烏地阿拉伯大獎賽以來一直混亂不堪的賽道上安全行駛，並且在比賽中期安全車出動後處於有利位置，在還剩 25 圈時進站，出站將他推到了第二位。 但是與 Red Bull 賽車維修站的熱烈討論——Verstappen 說他覺得傳動軸問題在比賽後期又出現了——看到他停止追逐 Pérez 的戰鬥，儘管他確實有足夠的儲備能量來跑出最快圈速，最終，在世界冠軍排行榜仍保持領先的地位。

Verstappen pushed on the final tour to take fastest lap © Getty Images/Red Bull Content Pool

“一路過關斬將並不容易，”Verstappen表示。 “通過（賽道的）第一個部分，試圖跟隨是很困難的，周圍有很多挑戰。一旦我一個一個地清除它們，我就進入了節奏，所以我很高興能登上領獎台。

“直到終點……我排在第二位，我們之間落差很大，所以我們決定收工並拿下第二名，這是一個非常好的反擊。最後我試了一下 ，所以幸運的是它成功了。”

雖然第二名對於兩屆世界冠軍來說並不理想，但Verstappen至少保持了他在吉達的完美領獎台記錄，他在多次訪問賽事中獲得了三座獎杯，同時他也消除了一段不受歡迎的歷史。 在周日之前的 165 場比賽中，他之前僅從第 15 位發車兩次，兩場比賽（巴林 2015 和巴林 2018）都以退賽告終。

Tsunoda 的痛苦，De Vries 的數據

Scuderia AlphaTauri 的車手 Yuki Tsunoda 在沙烏地阿拉伯2023 積分成績有點離譜。 這位日本車手是第 18 圈安全車暫停後的大贏家之一，曾躍升至前 10 名，但在方格旗的陰影下未能盡其功。

Tsunoda 在最後幾圈與 Haas 車手 Kevin Magnussen 頑強拼搏，爭奪最後的世界冠軍積分，最終在還剩四圈時在第一個彎道失去了位置，並以令人沮喪的兩秒名列第 11 名。

Tsunoda battled ferociously with Magnussen in the final laps © Getty Images/Red Bull Content Pool

荷蘭新秀 Nyck De Vries 獲得第 14 名，這意味著 AlphaTauri 繼續等待車隊在今年的第一分績分。

De Vries從第 18 位發車，這是他第一次造訪令人生畏的吉達濱海賽道 (Jeddah Corniche Circuit)，由於更換引擎，他錯過了一小時的第三次練習賽，他的賽前適應能力受到了影響。

Alonso遲來的世紀慶典

Fernando Alonso充滿活力的開局和強勁的完賽，讓這位西班牙籍車手躋身 100 次登上 F1 領獎台的精英行列——此前只有Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost 和Kimi Räikkönen實現過這一壯舉。 他在起跑線的錯誤，又因第二次判罰變得更加複雜，當時他的 Aston Martin車隊認為，在他進站的五秒判罰結束之前已經對他的賽車進行了維修，但賽後調查發現並非如此。

Alonso事後沉思道：我認為今天對車迷來說並不好，因為你有 35 圈的時間來應付判罰並告知判罰的結果。

“但我真的很高興登上領獎台。我有獎杯，有照片，我開著香檳慶祝。”

在其他方面，Ferrari決定讓Charles Leclerc在比賽開始時使用軟胎，摩納哥車手因更換發動機部件而降級 10 個發車位，但沒有取得成果。 Leclerc獲得第七名，落後隊友Carlos Sainz 7秒 1 個位置。

是時候在澳大利亞重返榮耀了嗎？

接下來的 F1 之旅是今年最長的旅行之一，將於 4 月 2 日前往墨爾本參加澳大利亞大獎賽第 26 屆世界錦標賽。說到漫長，Red Bull Racing 車隊在此間隔時間太久了。 Sebastian Vettel 2011 年的勝利是車隊最後一次（也是唯一一次）希望這次能從阿爾伯特公園領獎台的最高台階上向粉絲們致敬。

Verstappen 在澳大利亞首次亮相（2015 年代表Red Bull二隊），並在 2019 年登上領獎台並獲得第三名，但澳大利亞 - 以及新加坡 - 是自他的新秀賽季以來一直固定在行程表上兩場比賽之一還贏不了的賽事……。 一年前，他以第二名的成績退賽。

Pérez——和這一代車手中的許多其他車手一樣——也在阿爾伯特公園首次亮相，早在 2011 年就代表Sauber車隊。去年在墨爾本的排位賽中從第三名以第二名完賽，是賽季 11 個領獎台中的第一個，這是他在 F1 中迄今為止的最強表現 。