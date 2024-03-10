Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Saudi Arabian Grand Prix on March 9, 2024.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2024 F1 沙烏地阿拉伯大獎賽戰報- Red Bull車隊1、2名再傳捷報

馬克斯·維斯塔潘(Max Verstappen)在吉達取得主導地位，連續第九次贏得F1 比賽冠軍，隊友塞爾吉奧·佩雷斯(Sergio Pérez) 為Oracle Red Bull車隊在2024 賽季開始連續兩場取得1-2 名佳績。
由 Matthew Clayton 編寫
7 min read發佈於

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FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

2024 Saudi Arabian Grand Prix

All of the action from the 2024 Saudi Arabian Grand Prix.

Saudi Arabia

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

sergio-perez-11

Sergio ‘Checo’ Perez 六歲開始他的職業生涯。 他在卡丁車行列中的晉升非常迅速，並且一度需要特殊的安排，他才能夠在當時年齡層以外更強大的賽車組別競爭。

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

1. 恰好75個詞描述沙烏地阿拉伯*

Max VerstappenSergio Pérez 在沙烏地阿拉伯大獎賽上為Oracle Red Bull車隊贏得本賽季第二次1-2名佳績，衛冕世界冠軍車手Verstappen 憑藉自前賽季以來的強勢實力第九次連勝，拿下其職涯第100 次登上領獎台的殊榮。職業生涯第二次在吉達濱海賽道獲得勝利。 Charles Leclerc在排位賽中落後Verstappen，在第四圈又被Pérez超越後，終場衝線為Ferrari 贏得第三名登上頒獎台的榮耀。
* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季

2.六張沙烏地阿拉伯大獎賽精采照片集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Saudi Arabian Grand Prix on March 9, 2024.

The Dutchman made a strong getaway to lead into the first turn

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Saudi Arabian Grand Prix on March 9, 2024.

Fireworks were an appropriate celebration for Verstappen's 100th F1 podium

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Saudi Arabian Grand Prix on March 9, 2024.

Pérez had enough pace in his pocket to overcome a penalty and deny Leclerc

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Saudi Arabian Grand Prix on March 9, 2024.

A Friday night sign of the times for Verstappen...

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez couldn't reprise his pole heroics of the past two years in Jeddah

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Tsunoda stormed into Q3 for the first time in 2024

© Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 本季第二場，為Red Bull 車隊贏得另一個1-2名佳績

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Saudi Arabian Grand Prix on March 9, 2024.

Back-to-back: Verstappen was quick to celebrate with his team

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen抵達吉達時正處一個特殊成就即將實現的時刻。如果獲勝，這位荷蘭人將創造歷史第二長的連勝紀錄（九連勝），這將僅次於他上賽季的10 場連勝，成為這項運動75 年史上最長的連勝紀錄。
週五晚上，他在沙烏地阿拉伯夜空下取得桿位成績，與Leclerc的差距僅有十分之三秒，在第一個彎道上短時間內超越了Ferrari ，讓自己處於有利的位置。 第6 圈，Aston Martin車隊的Lance Stroll 發生撞車事故並引發安全車出動，進站時間比原計劃提前，導致他不得不進站換上一組硬胎，直到50 圈比賽結束。 儘管如此，他在第 13 圈從McLaren車隊Lando Norris （他沒有進站）手中奪回領先優勢，一路並沒有受到任何干擾，終場衝線以 13.643 秒的優勢取得勝利。
Verstappen近期成功，兩個被低估的因素是他的轉換率（週六是在比賽勝利之前連續第 18 個桿位）以及他的穩定性； 沙烏地阿拉伯是他連續第 43 場比賽完賽，比其他車手多出 28 場比賽。
去年在沙烏地阿拉伯贏得桿位的Pérez感覺自己在排位賽中以 1-2 的比分虛耗了Red Bull 的機會，當時Leclerc 以 0.016 秒的優勢領先他跑到前排。 儘管如此，墨西哥人在周六的比賽迅速做出了彌補，僅四圈就超越了摩納哥車手。
從那時起，第二名看起來很確定，但並非沒有挑戰。 第 6 圈當安全車進入維修區的混亂中，Pérez 與Aston Martin 車隊的Fernando Alonso一起進入維修區，後因不安全的行為被處以 5 秒計時的判罰。
Pérez沒有被嚇倒，即使在受到判罰後，他仍領先Leclerc，開始他在本賽季連續兩次登上領獎台的優異表現。

4. 對於Tsunoda和Ricciardo的等待仍在繼續

Yuki Tsunoda of Visa Cash App RB at the Saudi Arabian Grand Prix on March 9, 2024.

Tsunoda was stuck in the pack and unable to reprise his qualifying speed

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa Cash App RB 車隊在吉達度過了一個令人沮喪的夜晚，Yuki Tsunoda (第14名) and Daniel Ricciardo (第16名) 與 7 天前在巴林站一分未得雷同。
Tsunoda在排位賽中表現出色，成功晉級進Q3，並且以第九名的位置站上起跑陣容中。 但在比賽中，他被Haas車手Kevin Magnussen擋住，讓得他感到沮喪不已。 Magnussen因為偏離賽道並試圖阻止Tsunoda超越，被判罰10秒。
在此同時，Ricciardo將在兩週後參加他在澳大利亞的家鄉大獎賽，在落後隊友 10 秒後，他仍在追逐 2024 年的第一個積分。 第六圈的一次緩慢進站使他落到了大隊的後方。 這位 34 歲的車手在比賽後期取得了進步，並超越了Sauber 車隊的Valtteri Bottas 和周冠宇，但在倒數第二圈的第二彎因失速旋轉，最終積分進帳未能如願。

5. 我們需要了解的數字

100: Verstappen 成為 F1 史上第七位職業生涯登上頒獎台 100 次的車手； 其他人是Lewis Hamilton (197)、Michael Schumacher (155)、Sebastian Vettel (122)、Alain Prost (106)、Fernando Alonso (106) 和 Kimi Raikkonen (103)。

6. 圍場的話語

對整個團隊和我自己來說都是一個美好的週末。 我對這輛車感覺非常滿意，在比賽中也是如此……我們各方面都有很好的節奏
Max Verstappen

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

51

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

36

-15

3

Charles Leclerc

Ferrari

28

-23

4

George Russell

Mercedes

18

-33

5

Oscar Piastri

McLaren

16

-35

車隊積分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

87

-

2

Ferrari

49

-38

3

McLaren

28

-59

4

Mercedes

26

-61

5

Aston Martin

13

-74

8. 賽道之外

三位 F1 車手遠離真正賽道，我們讓 Max Verstappen、Sergio Pérez 和 Daniel Ricciardo 在 Oracle 總部複製的美國大獎賽賽道開著遙控車自由馳騁，你就知道接下來會發生什麼...結果令人捧腹。
不用說太多，當然也有跳越和碰撞的情況，有些車甚至完成了比賽。 在這三位車手控制下，保證維護了一些設備，當然還有一些輕鬆幽默的交流。
誰贏了？ 誰沒有？ 這還重要嗎？ 請觀看下方的內容見分曉…

5分鐘

Formula 1 Drivers Drive RC Cars

Oracle powers our strategy decisions on the track, but what strategy did the drivers use as they raced around Oracle HQ?

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 3 輪（澳洲），3 月 22 至24 日
賽道名稱/地點：阿爾伯特公園大獎賽賽道，墨爾本
長度/圈數：5.278公里，58圈
舉辦/首次亮相大獎賽：26次/1996 年
最成功的車手： Michael Schumacher （四次獲勝）
最成功的車隊：Ferrari 車隊（九次獲勝）
2023 年賽事回顧：第一名：Max Verstappen （Oracle Red Bull 車隊）、第二名：Lewis Hamilton (Mercedes車隊）、第三名：Fernando Alonso（Aston Martin車隊）ch 22-24

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Johann Zarco races during the MotoGP World Championship in Spielberg, Austria on August 19, 2023.

Zarco joined MotoGP™ in 2017 but didn't grab his first win until 2023

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

2024年摩托車大奬賽季在卡達站展開序幕，其中22名車手中有16名曾在頂級賽事中獲勝，顯示出兩輪賽車的高水準。 然而更難找到的是，在2023年，資深車手Johann Zarco 終於成為其中一位獲勝者之一，這位法國速度飛快的車手在最後一圈戲劇性地超越，贏得了澳大利亞大獎賽的分站冠軍，令人難以置信。
這是一場期待已久的勝利——Zarco 已經是他的第七個賽季了，在他第120 場比賽遲來地獲勝之前，他已經另外19 次登上領獎台——這場勝利讓他的團隊和對手都露出了笑容，因為這位來自坎城33 歲的車手是維修區最迷人、最可愛的人物之一。
去年在瓦倫西亞舉行的賽季決賽中，與 Zarco 一起度過了一個週末比賽，回顧了自己登上巔峰的漫長歷程、2024 年轉投Honda，以及去年 10 月在菲利普島度過難忘的日子。
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