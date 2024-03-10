1. 恰好75個詞描述沙烏地阿拉伯*

Max Verstappen 和 Sergio Pérez 在沙烏地阿拉伯大獎賽上為Oracle Red Bull車隊贏得本賽季第二次1-2名佳績，衛冕世界冠軍車手Verstappen 憑藉自前賽季以來的強勢實力第九次連勝，拿下其職涯第100 次登上領獎台的殊榮。職業生涯第二次在吉達濱海賽道獲得勝利。 Charles Leclerc在排位賽中落後Verstappen，在第四圈又被Pérez超越後，終場衝線為Ferrari 贏得第三名登上頒獎台的榮耀。

* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季

2.六張沙烏地阿拉伯大獎賽精采照片集

The Dutchman made a strong getaway to lead into the first turn © Getty Images/Red Bull Content Pool Fireworks were an appropriate celebration for Verstappen's 100th F1 podium © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez had enough pace in his pocket to overcome a penalty and deny Leclerc © Getty Images/Red Bull Content Pool A Friday night sign of the times for Verstappen... © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez couldn't reprise his pole heroics of the past two years in Jeddah © Getty Images/Red Bull Content Pool Tsunoda stormed into Q3 for the first time in 2024 © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 本季第二場，為Red Bull 車隊贏得另一個1-2名佳績

Back-to-back: Verstappen was quick to celebrate with his team © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen抵達吉達時正處一個特殊成就即將實現的時刻。如果獲勝，這位荷蘭人將創造歷史第二長的連勝紀錄（九連勝），這將僅次於他上賽季的10 場連勝，成為這項運動75 年史上最長的連勝紀錄。

週五晚上，他在沙烏地阿拉伯夜空下取得桿位成績，與Leclerc的差距僅有十分之三秒，在第一個彎道上短時間內超越了Ferrari ，讓自己處於有利的位置。 第6 圈，Aston Martin車隊的Lance Stroll 發生撞車事故並引發安全車出動，進站時間比原計劃提前，導致他不得不進站換上一組硬胎，直到50 圈比賽結束。 儘管如此，他在第 13 圈從McLaren車隊Lando Norris （他沒有進站）手中奪回領先優勢，一路並沒有受到任何干擾，終場衝線以 13.643 秒的優勢取得勝利。

Verstappen近期成功，兩個被低估的因素是他的轉換率（週六是在比賽勝利之前連續第 18 個桿位）以及他的穩定性； 沙烏地阿拉伯是他連續第 43 場比賽完賽，比其他車手多出 28 場比賽。

去年在沙烏地阿拉伯贏得桿位的Pérez感覺自己在排位賽中以 1-2 的比分虛耗了Red Bull 的機會，當時Leclerc 以 0.016 秒的優勢領先他跑到前排。 儘管如此，墨西哥人在周六的比賽迅速做出了彌補，僅四圈就超越了摩納哥車手。

從那時起，第二名看起來很確定，但並非沒有挑戰。 第 6 圈當安全車進入維修區的混亂中，Pérez 與Aston Martin 車隊的Fernando Alonso一起進入維修區，後因不安全的行為被處以 5 秒計時的判罰。

Pérez沒有被嚇倒，即使在受到判罰後，他仍領先Leclerc，開始他在本賽季連續兩次登上領獎台的優異表現。

4. 對於Tsunoda和Ricciardo的等待仍在繼續

Tsunoda was stuck in the pack and unable to reprise his qualifying speed © Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa Cash App RB 車隊在吉達度過了一個令人沮喪的夜晚， Yuki Tsunoda (第14名) and Daniel Ricciardo (第16名) 與 7 天前在巴林站一分未得雷同。

Tsunoda在排位賽中表現出色，成功晉級進Q3，並且以第九名的位置站上起跑陣容中。 但在比賽中，他被Haas車手Kevin Magnussen擋住，讓得他感到沮喪不已。 Magnussen因為偏離賽道並試圖阻止Tsunoda超越，被判罰10秒。

在此同時，Ricciardo將在兩週後參加他在澳大利亞的家鄉大獎賽，在落後隊友 10 秒後，他仍在追逐 2024 年的第一個積分。 第六圈的一次緩慢進站使他落到了大隊的後方。 這位 34 歲的車手在比賽後期取得了進步，並超越了Sauber 車隊的Valtteri Bottas 和周冠宇，但在倒數第二圈的第二彎因失速旋轉，最終積分進帳未能如願。

5. 我們需要了解的數字

100: Verstappen 成為 F1 史上第七位職業生涯登上頒獎台 100 次的車手； 其他人是Lewis Hamilton (197)、Michael Schumacher (155)、Sebastian Vettel (122)、Alain Prost (106)、Fernando Alonso (106) 和 Kimi Raikkonen (103)。

6. 圍場的話語

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 51 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 36 -15 3 Charles Leclerc Ferrari 28 -23 4 George Russell Mercedes 18 -33 5 Oscar Piastri McLaren 16 -35

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 87 - 2 Ferrari 49 -38 3 McLaren 28 -59 4 Mercedes 26 -61 5 Aston Martin 13 -74

8. 賽道之外

三位 F1 車手遠離真正賽道，我們讓 Max Verstappen、Sergio Pérez 和 Daniel Ricciardo 在 Oracle 總部複製的美國大獎賽賽道開著遙控車自由馳騁，你就知道接下來會發生什麼...結果令人捧腹。

誰贏了？ 誰沒有？ 這還重要嗎？ 請觀看下方的內容見分曉…

5分鐘 Formula 1 Drivers Drive RC Cars Oracle powers our strategy decisions on the track, but what strategy did the drivers use as they raced around Oracle HQ?

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 3 輪（澳洲），3 月 22 至24 日

賽道名稱/地點： 阿爾伯特公園大獎賽賽道，墨爾本

長度/圈數： 5.278公里，58圈

舉辦/首次亮相大獎賽： 26次/1996 年

最成功的車手： Michael Schumacher （四次獲勝）

最成功的車隊： Ferrari 車隊（九次獲勝）

2023 年賽事回顧： 第一名：Max Verstappen （Oracle Red Bull 車隊）、第二名：Lewis Hamilton (Mercedes車隊）、第三名：Fernando Alonso（Aston Martin車隊）ch 22-24

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Zarco joined MotoGP™ in 2017 but didn't grab his first win until 2023 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

這是一場期待已久的勝利——Zarco 已經是他的第七個賽季了，在他第120 場比賽遲來地獲勝之前，他已經另外19 次登上領獎台——這場勝利讓他的團隊和對手都露出了笑容，因為這位來自坎城33 歲的車手是維修區最迷人、最可愛的人物之一。

去年在瓦倫西亞舉行的賽季決賽中，與 Zarco 一起度過了一個週末比賽，回顧了自己登上巔峰的漫長歷程、2024 年轉投Honda，以及去年 10 月在菲利普島度過難忘的日子。