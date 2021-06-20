一探究竟：速度至上 至尊Nino的Spark RC

Scott Spark RC 自從2008年進入World Cup賽道，協助車手完成許多榮耀時刻，是一款非常成功的越野登山車車。其中 Nino Schurter 便是與它共同拿下多個世界冠軍，而 Kate Courtney 也取得多項非凡成就。

然而，自行車的開發從未停止過，Scott Spark RC 今年進入全新世代，並在2021 UCI World Cup第三站奧地利站首度亮相。

Mit diesem Modell sind wir bei der 4. Generation des Scott Spark RC © Scott Wie das Spark RC wurde auch das Contessa Spark RC upgedated. © Daniel Geiger

我們特別 Scott-Sram 車隊的首席機械師及 Schurter 的個人機械師 Yanick Gyger 進行了採訪，以了解有關最新 Spark RC 所有細節。

這是一輛全避震自行車，但後避震器在哪裡？

全新 Spark RC 之所以能脫穎而出，首先它把後避震器藏於車架裡，讓Spark 在市場中獨樹一格。

Kate Courtney auf ihrem Contessa Spark RC © SCOTT / Kifcat

煞車油管也採用內走線方式，讓整車外觀顯得非常整潔，任何灰塵、污垢或泥土，都不會因此進入避震器或軸承內，同時車架設計的可置放兩個水壺，車架重量僅為 1,870 克，超級輕！

「把所有最好集結而成，就是一輛非常棒的單車。」Gyger 直言指出Spark RC特點。

如果後避震器停止做動，該怎麼辦？

鑑於後避震器存位置在車架內，如何維修保養的問題隨之而來，Gyger 解釋說，只要把五通處的開關打開，就可以輕鬆調節回彈時間等特點。

Der Zugang zum Hinterrad-Dämpfer. © Daniel Geiger

與 Scott Spark RC 的前身一樣，Scott TwinLoc 避震鎖定系統也同樣使用於此，讓前、後避震可以因此配對。

Die Luke schützt den Dämpfer. © Daniel Geiger

透過 TwinLoc技術，車手可以選擇三種模式下設置的騎乘，每種模式都會改變騎行時自行車的感覺，並且可以在World Cup不同賽道中發揮優勢。

「對於沒有TwinLoc技術的車手來說，必須妥協避震保持堅固才有辦法在上坡取得好成績，但有了TwinLoc技術，在上、下坡對於避震器使用，有更棒的選擇。」Gyger 如此表示。

乾淨整潔座艙

Das Spark kommt mit neuer Fraser iC SL-Lenkstange daher. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

近年來自行車的高端車種喜愛在座艙呈現極簡風，新款 Spark 選用 Syncros 的全新 Fraser iC SL 車把手和豎管，讓 Spark 呈現出流暢之感，同時有效集成管線，提供極簡整潔的唯美風格。

Die Kabeln verschwinden im Vorbau. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

車架幾何

自行車主要目標是設計前、後避震行程為 120 mm的車架，Gyger 相信 Scott 現在已經為其他品牌樹立了標準。Spark 的頭管角度為 67.2 度，可自行調節 0.6 度，Gyger 進一步解釋說，如此以來可以選手更適應，也能在操控上更穩定。

Scott Spark RC World Cup AXS © Bartek Wolinski/@wolisphoto

輪胎與輪組

Scott 今年選用了 Syncros 的輪組產品，而 Schurter 在本賽季使用 Syncros 的 Silverton SL 輪組。

Die atemberaubenden Laufräder von Syncros. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Gyger 認為輪組採用一體式碳纖維製成，而且非常堅硬，為車手提供了最佳性能，而且加速度非常驚人。

另外車隊很有可能會選用 Maxxis Aspen輪胎，而Schurter 的輪胎的胎壓通常為 1.2 bar，後輪為 1.25 bar。

傳動系統

Scott 使用 SRAM 的 EAGLE AXS，飛輪選用 10/50，然而Schurter 的大盤為 38 齒的功率盤，有時候Schurter 甚至使用 40 齒的大盤。

Power-Meter werden für Athleten immer wichtiger. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Gyger 指出功率計對車手而言越來越重要，Nino 有時會在比賽中使用它來收集數據，並查看自身的騎乘狀況，而 Sram 的功率大盤非常輕巧。

Schurter 在煞車選用 Sram 的產品，後輪搭配160mm碟盤，後輪為 180mm.

180mm-Scheibe an der Front. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Gyger 解釋因為現在World Cup賽道對於技術要求非常高，車手們按壓煞車的時間需更快且精準。

座管

Schurter 是最後一批使用升降座管的車手之一，但他現在完全被升降座管給收服了，他會據賽道不同情況，升降座管的高度，Rockshox 提供其無線升降座管的行程為 100 mm，只要透過按鈕開關，就可以輕易操控自身喜愛的高度。

Absenkbare Sattelstützen sind mittlerweile ein integraler Bestandteil. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Gyger 補充表示，Nino 非常喜愛這樣的方式，讓操控起來更輕鬆寫意。

Scott Spark RC 規格表

前叉：RockShox SID Ult. RD3 120mm Fork

後避震： RS Nude 5 RLC3, 120mm, TwinLoc

避震系統：Scott TwinLoc Suspension System

車把手及豎管：Syncros Fraser iC SL

座管：RockShox Reverb AXS

座墊：Syncros Tofino 1.0

握把套：Syncros Foam

踏板：HT Components M1T

後變速：SRAM XX1 Eagle AXS

變速撥桿：SRAM XX1 EAGLE AXS

大盤：SRAM EAGLE

飛輪：SRAM 10-50

煞車：SRAM Level Ultimate Blackbox

輪框：Syncros Silverton SL 29"

輪胎：Maxxis Aspen