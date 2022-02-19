時尚的 AT03 – Scuderia AlphaTauri 賽車為 F1 的新紀元而設計

總是F1一級方程式賽道上最引人注目的車隊，Scuderia AlphaTauri 進入了多年來最受期待的世界冠軍賽季之一，充滿希望與無限可能。 在 2021 年獲得歷年最高分並拿下第六名之後，這支來自義大利法恩扎(Faenza)的車隊希望他們所擁有的賽車、車手和專業知識，能夠在 2022 年激動人心的賽事中再創佳績。

在座艙內，大獎賽冠軍車手Pierre Gasly日漸強大。 2021 年可謂是他迄今為止最好的賽季，因為一直皆有積分進帳的好表現，並且在亞塞拜然獲得第三名之後，耀眼的頒獎台也為自己的獎杯陳列櫃增添了新佳績。這位身穿經典奶油白色套裝參加賽車發表會的法國籍車手說道：AT03 賽車與我們的塗裝相得益彰。

規則徹底的變化預示著 F1新時代的來臨，賽車從根本上重新設計，為賽道帶來更多精采的動作，並在車隊之間增加更多緊密的競賽。顯然地，與 2021 年相比，外觀和設計方面發生了巨大變化。車隊必須根據這些新規定，從一個全新的篇章開始。這將會是一個重大的變革。

Den nye Scuderia AlphaTauri AT03 © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

測試將於 2 月 23 日在西班牙巴塞隆納開始，這將是 AT03 首次與來自Oracle Red Bull Racing車隊、Mercedes、Ferrari、McLaren、Renault和Aston Martin的賽車共享賽道。Gasly表示：一旦我們開始測試 AT03，我們將會更加了解我們的競爭力以及新賽季的可能性。很顯然地，在過去的兩三年裡，我一直在為 AlphaTauri 車隊持續進步，就個人而言，我希望繼續推動車隊向前邁進，繼續贏得更好的成績，期待將他們推向發車區前排的位置。

一張熟面孔就在車庫的另一邊等待著法國籍車手，那就是隊友Yuki Tsunoda。Tsunoda在巴林取得了令人印象深刻的首賽佳績，並在賽季結束，拿下個人的好成績，Tsunoda現以一年的 F1 經驗為基礎；另對車隊的熟悉度，應該有助於他在 2022 年為 Scuderia 車隊贏得更多積分。

而Tsunoda也等不及新賽季的開始了：我期待能夠超越更多。今年的賽車旨在增加超車機會，並為後方的賽車提供更乾淨的空氣。這對觀眾來說是好事，對我們來說，可在比賽中進行更多的對抗，而更緊密的纏鬥也會增加更多。

他補充道：在賽車發布會上，他選擇了一件 3D 針織襯衫和相配的褲子，這很適合他在發布會上輕鬆的“街頭風格”。我很高興能夠加入 AlphaTauri 時尚團隊。

Den nye Scuderia AlphaTauri AT03-racer © Protesa/Red Bull Content Pool 我們在新賽季將會有更強勢的表現。 Franz Tost – Scuderia AlphaTauri Team Principal

根據車隊負責人Franz Tost的說法，車手和車隊的連續性，意味著 AlphaTauri 將非常適合這個 F1 的新時代。我期待這輛車將會很快，因為我們有一組非常強大的團隊，我們在機械和空氣動力學方面做了很多努力。而且，我們有兩位出色的車手：Pierre Gasly 經驗豐富，而 Yuki 已經是第二年了，所以我期待他會有更出色的表現。我們在新賽季將會有更強勢的表現。

對於負責設計和製造 AT03 的技術總監 Jody Egginton 來說，新規定是一項挑戰，他需要依靠他的世界級工程師、機械師和車手團隊齊心協力。新的賽車規則對所有車隊都是一項新挑戰。這是一個非常有趣的練習；賽車的概念與新規定有很大的不同。

“直到我們真正做到了，我們才會知道我們所在的位置，但從我們投入的努力來看，我們認為我們已經找到了一些好的發展方向，希望這能讓我們在本賽季處於有利位置 。”

歡迎點擊上方頁面的播放器觀賞 Scuderia AlphaTauri AT03 的展示內容。F1的賽前測試於 2 月 23 - 25 日在西班牙開始，3 月 10 -12 日在巴林舉行。 2022 F1 賽季將於 3 月 18 - 20 日從巴林大獎賽隆重拉開序幕。