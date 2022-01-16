There was little margin for error between take-off and landing
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BMX

Sebastian Keep：牆是用來騎的!

來自英國的Sebastian Keep，二十年來一直處於巔峰中，他在BMX的付出令人感到敬佩，且不斷累積職業生涯的亮點。
由 Charlie Allenby 編寫
2 min read更新於

Summary

  1. 1
    Red Bull Skylines
  2. 2
    Red Bull Quarter Master
  3. 3
    Walls
  4. 4
    More Walls
英國傳奇BMX車手 Sebastian 'Bas' Keep 已不需要多做介紹，擁有20年豐富經驗的好手，總是不斷把自我推向極限。
他的作品 More Walls，是繼2017年的膾炙人口的 Walls的續集，在此可以看到Keep 做出無人敢挑戰的動作，透過更大的坡道、更狂的著地，以及更大的跳躍落差，這可以說是他迄今為止最危險的影片。
現在，我們一起回溫Sebastian Keep在BMX最具標誌性的時刻
01

Red Bull Skylines

BMX · 6分鐘
Red Bull Skylines Recap
雖然不是他自己的影片，但在巴黎大皇宮舉行的 Red Bull Skylines 賽事，是 Walls 的種子播下的地方。比賽邀請了 24 位世界上最優秀的 BMX 車手，參加由 Nate Wessel 設計的賽道，而Keep 因此產生許多靈感，並著手在街頭上展現。
02

Red Bull Quarter Master

BMX · 2分鐘
Quater Master action
2013 年，Keep 和 Kye Forte 透過巧思，讓BMX單車能夠展現出距地面有13.7m（45 英尺）的落差，這個高度是一般雙層巴士的兩倍，也就是車手在加速後，單車高度在三層樓以上展示特技，並且完美落地。
一年後，Keep舉辦了比賽，並邀請了一些優秀的車手參與，同時突破自我再創新「高」。
03

Walls

BMX · 4分鐘
Bas Keep: Walls
改變一切的影片!這支非常著名的<Walls>，是在 2017 年 1 月發表，也是近五年來，在觀眾在首次看到時，無法用任何言語表示感受的經典作品。<Walls>是在沒有任何許可證的情況下，以小成本拍攝完成，充份詮釋最原始的 BMX精神。
04

More Walls

BMX · 21分鐘
Bas Keep: More Walls
如果<Walls>已經突破你的想像力，那麼<More Walls>則是帶你到更無法想像的空間，這次有了許可證、施工人員和封鎖道路的能力，Keep 可以嘗試的東西沒有限制，由此展示突破自我的極限。
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