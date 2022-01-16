Sebastian Keep：牆是用來騎的!

現在，我們一起回溫Sebastian Keep在BMX最具標誌性的時刻

01 Red Bull Skylines

Red Bull Skylines Recap

雖然不是他自己的影片，但在巴黎大皇宮舉行的 Red Bull Skylines 賽事，是 Walls 的種子播下的地方。比賽邀請了 24 位世界上最優秀的 BMX 車手，參加由 Nate Wessel 設計的賽道，而Keep 因此產生許多靈感，並著手在街頭上展現。

02 Red Bull Quarter Master

Quater Master action

2013 年，Keep 和 Kye Forte 透過巧思，讓BMX單車能夠展現出距地面有13.7m（45 英尺）的落差，這個高度是一般雙層巴士的兩倍，也就是車手在加速後，單車高度在三層樓以上展示特技，並且完美落地。

一年後，Keep舉辦了比賽，並邀請了一些優秀的車手參與，同時突破自我再創新「高」。

03 Walls

Bas Keep: Walls

改變一切的影片!這支非常著名的<Walls>，是在 2017 年 1 月發表，也是近五年來，在觀眾在首次看到時，無法用任何言語表示感受的經典作品。<Walls>是在沒有任何許可證的情況下，以小成本拍攝完成，充份詮釋最原始的 BMX精神。

04 More Walls

Bas Keep: More Walls

如果<Walls>已經突破你的想像力，那麼<More Walls>則是帶你到更無法想像的空間，這次有了許可證、施工人員和封鎖道路的能力，Keep 可以嘗試的東西沒有限制，由此展示突破自我的極限。

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