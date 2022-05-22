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Rally

Sébastien Ogier不為人知的一面

八座世界拉力大賽冠軍車手Sébastien Ogier在一部引人入勝的新紀錄片中，講述了他的生活、愛情、成功和他的兒子。
由 David Evans 編寫
4 min read更新於
Sébastien Ogier在世界拉力大賽最後一個全職賽季的結束，並非完全按照他的計劃行進。但結果，嗯，卻正是他想要的。
2021世界拉力大賽賽季還剩最後三輪比賽和 44 分領先的局面下，Ogier與副駕駛Julien Ingrassia必須做出決定。下一步該如何呢？
他們該以安全為重嗎？
非也。.
放手去拼吧!
您可從上方的新紀錄片中看到Sébastien Ogier的表現: 最後的賽季
Sebastien Ogier and Julien Ingrassia of team Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing perform on day three in Monte Lerno during the World Rally Championship in Alghero, Italy on October 10, 2020.
No holding back
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
這就是車手贏得單次世界拉力大賽所應有的態度，更不用說七次了。 儘管如此，在以厘米和秒為分野的運動中，侵略性可以是雙向切割的。 困難重重的芬蘭拉力賽隨後又在西班牙進行了一場平靜無奇的比賽，Ogier的Toyota隊友Elfyn Evans 突然將分差縮小到只有 17 分，最後只剩下蒙扎的決賽了。
忘記厘米，最後一輪降至毫米之差。這看來非常危險，但法國車手設法在義大利的蒙扎拉力賽上實現了他們的目標——他們的七個冠軍頭銜變成了八個。 在其他人可能採取更謹慎路線的時候，Ogier的表現非常出色。 他和Ingrassia正式加冕了。

多年來的Ogier

這部引人入勝的新紀錄片——現已完整上映——以前所未見的方式展現了Ogier的職業生涯。
以犧牲低點為代價來關注高點很容易。這樣的做法會對 Gap 明星造成不公平。就以2011賽季為例。
Sebastien Ogier and Julien Ingrassia celebrate winning the world title during the FIA World Rally Championship in Deeside, Great Britain on November 29, 2017.
There was always plenty for Ogier and Ingrassia to celebrate
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
當時與Sébastien Loeb 一起被安置在Citroën廠隊中的Ogier堅持自己的立場，並要求在合約中平等。 但未能如願。 他不願意忍受這一點，並在他的前任 Dani Sordo 簡單地接受了他命運的地方掀起了波瀾。 妥協不是一種選擇。 即使這讓他失去了職業生涯。 最終，這也讓他失去了席位。
當時，他可能給人以對抗的印象。但回首往事，他的洞察力既是衡量，也是有見地的。
他在影片中表示：我敢於接受Loeb的偶像包袱，通常，人們會對我說： 2011 年對你來說不是一個很好的年份。 每個人都試圖讓我說負面的話。但我只記得正面的。這對我來說頗具意義。
這是一個讓他成為真正車手並將他塑造為競爭對手的賽季。
他離開了Volkswagen賽車運動，他成為一位鋒芒畢露的挑戰者，他接受並擊敗最好的人。他現在已經準備好成為其中的佼佼者。

當汽車完美契合時

當 Polo R WRC 到來時，Ogier以致命的準確性使用它，在四年內鎖定了四座世界冠軍頭銜。 在那些賽季中，他展示了他在童年時代英雄Ayrton Senna身上所崇拜的自然本能。和巴西人一樣，Ogier的方法在他同時代人中並不算流行，但在 2013 年至 2016 年期間，沒人能碰他。甚至沒有人能靠近他。
Sebastien Ogier performs during FIA World Rally Championship 2016 Spain in Salou, Spain on October 13, 2016.
Ogier was unstoppable in the Polo R WRC
© @World/Red Bull Content Pool
現在撰寫他自己的記錄時，Ogier的性格發生了變化，Volkswagen決定在 2016 年底離開拉力大賽時的真實情感證明了這一點。 這家德國汽車巨頭決定結束其 WRC 項目，這也為Ogier提供了進一步展示其才能及普遍應用的機會。
還會有四個冠軍頭銜，M-Sport Ford 和 Toyota 各有兩個。 這兩家公司的運作模式完全不同：Malcolm Wilson的家族企業與全世界最大的汽車製造商。 在 2017 年加入 M-Sport 是一場賭注。Toyota已經在那裡，只是伸出手來獲得一份可能更有利可圖的合約。
Ogier看到Wilson的眼神就知道了。Fiesta WRC就是他的車。 他是對的。 在與英國人一起贏得連續兩座冠軍的過程中，他們鞏固了終生難忘的友誼與回憶。
2019 年回歸Citroën並沒有以任何人想要的方式發揮作用，但在與Toyota合作的兩年，卻為已經輝煌的職業生涯這一章，畫上了完美的句點。
Sebastien Ogier waves to the crowd during the FIA World Rally Championship in Porto, Portugal on May 17, 2018.
The crowd showing Ogier some love
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ogier的榮耀不僅僅是他的許多頭銜

記述一個 8 歲孩子在未來 30 年，從駕駛割草機引擎的越野卡丁車，卻將父母後院毀壞的旅程，就像坐雲霄飛車一樣，因為Ogier對這項運動的熱情與他成功的決心相匹配。
最後，時代變了。Ogier也變了。是的，他是八座世界冠軍，但他現在也是爸爸Ogier。
現在是家庭時間。
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