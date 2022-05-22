Sébastien Ogier不為人知的一面

2021世界拉力大賽賽季還剩最後三輪比賽和 44 分領先的局面下，Ogier與副駕駛Julien Ingrassia必須做出決定。下一步該如何呢？

他們該以安全為重嗎？

非也。.

放手去拼吧!

No holding back © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

這就是車手贏得單次世界拉力大賽所應有的態度，更不用說七次了。 儘管如此，在以厘米和秒為分野的運動中，侵略性可以是雙向切割的。 困難重重的芬蘭拉力賽隨後又在西班牙進行了一場平靜無奇的比賽，Ogier的Toyota隊友 Elfyn Evans 突然將分差縮小到只有 17 分，最後只剩下蒙扎的決賽了。

忘記厘米，最後一輪降至毫米之差。這看來非常危險，但法國車手設法在義大利的蒙扎拉力賽上實現了他們的目標——他們的七個冠軍頭銜變成了八個。 在其他人可能採取更謹慎路線的時候，Ogier的表現非常出色。 他和Ingrassia正式加冕了。

多年來的Ogier

這部引人入勝的新紀錄片——現已完整上映——以前所未見的方式展現了Ogier的職業生涯。

以犧牲低點為代價來關注高點很容易。這樣的做法會對 Gap 明星造成不公平。就以2011賽季為例。

There was always plenty for Ogier and Ingrassia to celebrate © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

當時與 Sébastien Loeb 一起被安置在Citroën廠隊中的Ogier堅持自己的立場，並要求在合約中平等。 但未能如願。 他不願意忍受這一點，並在他的前任 Dani Sordo 簡單地接受了他命運的地方掀起了波瀾。 妥協不是一種選擇。 即使這讓他失去了職業生涯。 最終，這也讓他失去了席位。

當時，他可能給人以對抗的印象。但回首往事，他的洞察力既是衡量，也是有見地的。

他在影片中表示：我敢於接受Loeb的偶像包袱，通常，人們會對我說： 2011 年對你來說不是一個很好的年份。 每個人都試圖讓我說負面的話。但我只記得正面的。這對我來說頗具意義。

這是一個讓他成為真正車手並將他塑造為競爭對手的賽季。

他離開了Volkswagen賽車運動，他成為一位鋒芒畢露的挑戰者，他接受並擊敗最好的人。他現在已經準備好成為其中的佼佼者。

當汽車完美契合時

當 Polo R WRC 到來時，Ogier以致命的準確性使用它，在四年內鎖定了四座世界冠軍頭銜。 在那些賽季中，他展示了他在童年時代英雄Ayrton Senna身上所崇拜的自然本能。和巴西人一樣，Ogier的方法在他同時代人中並不算流行，但在 2013 年至 2016 年期間，沒人能碰他。甚至沒有人能靠近他。

Ogier was unstoppable in the Polo R WRC © @World/Red Bull Content Pool

現在撰寫他自己的記錄時，Ogier的性格發生了變化，Volkswagen決定在 2016 年底離開拉力大賽時的真實情感證明了這一點。 這家德國汽車巨頭決定結束其 WRC 項目，這也為Ogier提供了進一步展示其才能及普遍應用的機會。

還會有四個冠軍頭銜，M-Sport Ford 和 Toyota 各有兩個。 這兩家公司的運作模式完全不同：Malcolm Wilson的家族企業與全世界最大的汽車製造商。 在 2017 年加入 M-Sport 是一場賭注。Toyota已經在那裡，只是伸出手來獲得一份可能更有利可圖的合約。

Ogier看到Wilson的眼神就知道了。Fiesta WRC就是他的車。 他是對的。 在與英國人一起贏得連續兩座冠軍的過程中，他們鞏固了終生難忘的友誼與回憶。

2019 年回歸Citroën並沒有以任何人想要的方式發揮作用，但在與Toyota合作的兩年，卻為已經輝煌的職業生涯這一章，畫上了完美的句點。

The crowd showing Ogier some love © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ogier的榮耀不僅僅是他的許多頭銜

記述一個 8 歲孩子在未來 30 年，從駕駛割草機引擎的越野卡丁車，卻將父母後院毀壞的旅程，就像坐雲霄飛車一樣，因為Ogier對這項運動的熱情與他成功的決心相匹配。

最後，時代變了。Ogier也變了。是的，他是八座世界冠軍，但他現在也是爸爸Ogier。

現在是家庭時間。

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