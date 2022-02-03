Sébastien Loeb一月份創造歷史的兩項戰役

當這位法國傳奇車手告訴你，從沙漠的 15 天賽車到山區的 4 天拉力賽車沒問題，真的沒問題。但是，Loeb在短短 9 天內從 2022 年達卡拉力大賽頒獎台到第二步蒙地卡羅拉力賽冠軍的旅程還是非常的特別。

Loeb 表示：真的，從達卡拉力賽到蒙地卡羅並不成問題。當你和我們這樣的頂級車隊一起駕駛這些頂級賽車時，達卡拉力賽並不是那麼困難。

對於那些記憶中可能暫時忘記2022 年頭兩週賽事的人來說，今年的達卡拉力賽可是 14 天的 4,000 公里競賽，其中只有一天休息日。

對於那些記憶中可能暫時忘記2022 年頭兩週賽事的人來說，今年的達卡拉力賽可是 14 天的 4,000 公里競賽，其中只有一天休息日。

14 days of dune blasting at the Dakar Rally netted Loeb second place © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

在那兩周裡，Loeb在賽段模式下使用他的 BRX Hunter賽車歷經超過 39 個小時。而他在蒙地卡羅的勝利花了三個小時才完成。但在達卡拉力賽上，他至少每天都是這樣做的。

他之前聽過所有這些事情。但他不買帳：最重要的要在達卡賽事有一個好表現。

達卡的好表現？

當然，只要你有一些好表現，你就不需睡在沙丘裡。你可以睡個好覺：你早上七點開始，下午三點到五點可以到達服務中心。我們的車裡有動力輔助轉向系統和空調，這並不困難。

我睡得很早——因為我需要多休息——所以，有時我在八點、九點或十點左右就上床睡覺了。除了休息日，我不在酒店，但我有露營車在露營地，蠻好的。我睡得很好。當然，這對業餘愛好者來說很難，對於騎摩托車的業餘愛好者來說肯定更難。

我睡得很早——因為我需要多休息——所以，有時我在八點、九點或十點左右就上床睡覺了。除了休息日，我不在酒店，但我有露營車在露營地，蠻好的。我睡得很好。當然，這對業餘愛好者來說很難，對於騎摩托車的業餘愛好者來說肯定更難。

One week it was sand dunes and desert heat in Saudi Arabia © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool One weekend later snowy roads in a WRC car © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

轉換

當Loeb談到他希望直接從沙烏地阿拉伯前往法國南部，以參加兩項頂級賽事時，大家的眼睛都亮了起來。

最終，這意味著在達卡結束後的第二天早上就必須從利雅得離開，在日內瓦的家中待一晚後，然後在 1 月 16 日星期日乘坐直升機穿越阿爾卑斯山前往加普（Gap），參加世界拉力大賽的賽前測試。

他表示：我知道一月份將會非常艱難，但我仍然喜歡達卡拉力，我也喜歡蒙地卡羅，這就是我決定兩者都參加的原因。當我離開達卡時，我並沒有筋疲力竭。在蒙地卡羅我仍處於巔峰狀態。當時時間緊迫，我沒有太多時間回家看我的女兒，但我知道計劃就是這樣。

Loeb成功的關鍵之一，是他在兩輛車之間進行的轉換：越野重量級的 BRX Hunter 和 M-Sport 的福特 Puma Rally1 Hybrid，這是世界拉力錦標賽技術最精良、前端的車款。

Loeb 表示：我想要參加周日的測試。我想在蒙地卡羅開始進行記錄之前這樣做。這對我在沙漠中呆了 15 天的經驗很重要。我想再開一次世界拉力賽車，只是希望找回我的感覺和節奏。

Loeb managed 1 day at home and 1 day of testing before racing Monte-Carlo © @World/Red Bull Content Pool

奏效

Loeb解釋道：這種感覺來得非常快。我坐在車裡，跑了兩次之後感覺就在那裡。之前參加達卡也意味著我整個月都處於比賽節奏中。即使是完全不同的駕駛氛圍，雖然剛從聖誕假期歸來，我在蒙地卡羅的駕駛仍是頭腦清醒的。

兩輛車的比較

逐個部位的比較，Loeb停止了這個過程：這些汽車，它們是 100% 的不同。你無法比較。一輛在重量，為沙丘設計的懸架行程，並且全力以赴。

達卡的賽車很重。當你使用 500 升燃料和組員開始長賽段時，我們有 2,600 公斤或 2,700 公斤那麼重。開始時非常重，汽車的尺寸也很大，但是 即使你想像它的重量，它也是一輛好車。實際上它是相當有作用力的：你可以將汽車以時速160 公里側向行駛，這都不是問題。它相當穩定，也比較不會滾動。

今年 Prodrive 的新車開起來很棒。這對我們必須做的事情有好處，這輛車越過溝渠和沙丘，有時甚至還要穿過灌木叢。你幾乎可以用它做任何你想做的事情。

The BRX Hunter is not a small car. Nor is it remotely like a WRC machine © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 這兩輛汽車，它們百分百不同。實在無法比較。 Sébastien Loeb

隨著蒙地卡羅大面積乾燥，柏油碎石路的 Rally1 賽車在摩納哥成了當務之急。 從 Hunter 轉到 Puma 真的很有趣。

即使最少重量增加了 160 公斤——允許結合混合動力裝置和電池——相比之下，1,350 公斤的Ford還是屬輕量級的。

除了，別忘了沒有比較。

對蒙地卡羅來說，拉力越野車更輕、更強大，但懸架行程要少得多。 它更具機動性、反應力，並且更小。

而且，當然，它還配備了混合動力引擎。不過，這並沒有改變我的駕駛方式。動力很大，你必須掌控動力；如果你全油門，那麼你會比之前更具衝勁。

我的駕駛風格一直是掌控油門。我不是一個對汽車非常激進的車手，所以對我來說這不是一個很大的變化——我試圖提高效率，而不是在車輪打滑中失去了混合動力。系統是自動的，電能回充是在剎車時自動再生，你可以經由油門獲得助力——使用起來並不復雜。

我的駕駛風格一直是掌控油門。我不是一個對汽車非常激進的車手，所以對我來說這不是一個很大的變化——我試圖提高效率，而不是在車輪打滑中失去了混合動力。系統是自動的，電能回充是在剎車時自動再生，你可以經由油門獲得助力——使用起來並不復雜。

More stage wins for Loeb this year, but the overall Dakar win eluded him © DPPI/Red Bull Content Pool

試輪胎…

仍然，也沒什麼可比較的。蒙地卡羅拉力賽為Loeb提供了四種倍耐力輪胎的選擇——這是你在任何 WRC 比賽中獲得最廣泛的選擇。可以選擇軟或超軟和帶或不帶防滑釘的冬季輪胎。

他表示：在蒙地卡羅，你需要選擇正確的輪胎。我們在輪胎更換之間循環三個賽段，所以你並不總是在所有三個賽段都做出完美的選擇。第二天，在下一個賽段下了一些雪，我們拿了一套冬季輪胎。這讓我有點不安。週五我在所有彎道上都使用相同的輪胎時，我對賽車充滿信心。週六的平衡就不太一樣，但當時條件意味著我們必須這樣做。

在達卡，我使用的是中性和軟性配方，但我想我仍然還是不太瞭解其中的區別！我們使用的是我們原本的配方。

在達卡，我使用的是中性和軟性配方，但我想我仍然還是不太瞭解其中的區別！我們使用的是我們原本的配方。

New hybrid Rally1 car – no problem for Loeb, who won firs time out in it © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 我對這輛車並非很積極，所以對我來說混合動力引擎並不是很大的變化 Sébastien Loeb

副駕駛

對於達卡和蒙地卡羅拉力賽，Loeb並不孤單。 比利時籍 Fabian Lurquin 和他一起登上了 Hunter，而 Isabelle Galmiche 則共同駕駛 Puma參加世界拉力大賽。

Loeb表示：副駕駛的工作對於兩項賽事來說是完全不同的工作。在 WRC 中，節奏很重要，而這些新車在賽段中的速度非常快，很難跟上節奏。副駕駛必須快速說話，並為你提供所有訊息並寫在筆記上。它非常具體，副駕駛還需要管理所有的時間安排，並告訴我需要做的事情，比如“好的，你現在需要將混合動力車充電到 70%”。有好多事必須要做。

在達卡，副駕駛的角色也很重要，這實際上是一項導航工作，而不是副駕駛工作。以我們的速度和路線手冊中的棘手部分，壓力很大——他們可以導致你在一分鐘內輸掉比賽，因此必須在所有賽段都非常專注，有時可能需要四個小時。

Lurquin有很多訊息要處理：閱讀路線手冊，向我解釋，在正確的位置放慢我的速度，讓我有足夠的距離找到另一條路線。如果迷路了，那麼你必須立即做出反應，這樣的事，在達卡每一天都在發生。

如果你錯過了一個路口或地標，那麼你需要以正確的方式做出反應，找到你正在尋找的地方，而不是迷了路。這真的是另一份工作。如果你沒有一個好的副駕駛，在達卡，你沒有機會。現在所有的頂級車手都非常了解路線指南，沒有犯錯的地方。

New co-driver Isabelle Galmiche helped Loeb to his 8th Monte-Carlo win © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

哪項較困難？

Loeb現在已經八次贏得蒙地卡羅拉力賽，但他的第一次達卡拉力賽勝利還沒有到來。他對這兩項賽事都瞭如指掌，毫無疑問，越野馬拉松是兩項中最艱鉅的賽事，但哪一項是最艱難的？

他表示：他想了許久，也許是達卡拉力。我認為從精神上來說，這一次可能更難，因為你已經開了 10 天，而且你知道你還有兩天的時間——你不想在這一點上失去一切。這真的很長，你知道你已經努力那麼多天來取得一些成就，當然，最後不犯錯的壓力是相當大的。

而且，在達卡，節奏管理更容易：你不需要在任何地方都處於極限。 如果有一個地方你感覺不舒服，你可以放慢一點，好好管理這個部分。

在蒙地卡羅，這四天總是非常嚴峻激烈——它是眾所週知的。你知道，如果你在一個階段掌控不順並將速度慢了下來，你會失去更多，所以你必須繼續推進，即使有錯誤風險。事實上，兩者都相當艱難。

相當艱難。傳奇車手表示——沒有一絲謙虛的吹噓或自大，只有戮力以赴。