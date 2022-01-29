蒙地卡羅大賽開啟WRC新時代—Sébastien Loeb獲勝的氣勢銳不可當

這位法國人帶著笑容來到了大批記者面前——他也可能已經移駕到了蒙地卡羅拉力賽場的前方。他能留在那裡嗎？ 他能在48小時重要時刻回到摩納哥的海港嗎？

是的。 非常肯定，一定。

Sébastien Loeb stellt mit seinem Sieg in Monte Carlo die Uhren auf Null. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Loeb展示了從達卡回家之路的氣勢

在2022 年全新面貌的世界拉力錦標賽首輪比賽之前，M-Sport Ford 世界拉力車隊負責人Richard Millener仍然不確定。 是的，Loeb當然可以贏。 這是蒙地卡羅，但不是典型的蒙地卡羅。除了 Sisteron 賽段頂部 5 公里的積雪外，山間道路是乾燥的，基本上沒有任何限制抓地力的因素 – 足以限制 Loeb 技藝超群、脫穎而出的機會。

Millener 表示：很難知道會發生什麼事。他是九座世界冠軍和七次蒙地卡羅大賽的冠軍，但他去年不在，而且最近他又很忙。

Loeb的心態沒變。 他也不知道。 他所知道的是，他對福特 Puma Rally1 Hybrid 感覺很舒服，這是一個非常好的地方，可以從這裡開始他與英國車隊的第一次 WRC 比賽真的很棒。

Loeb kommt in den neuen Rally1-Autos am schnellsten auf Touren © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 我不會忘記這裡——Isabelle也是如此。這很特別，這輛車真的很好。 Sébastien Loeb

他從周日的賽前測試到週一的勘察，到週四賽事開始及周五取得領先地位。

在 Puget-Theniers圍欄上完美飛躍後，領先者Loeb表示：我整個早上都非常努力。有些地方真的很棘手，但我對這輛車已經充滿了信心。

“賽車的平衡性非常好，我知道抓地力的極限在哪裡，我掌握得很好。也許我對領先感到有點驚訝——當我們在第一輪跑出最快速時，我也很驚訝。我的副駕駛Isabelle Galmiche告訴我，我們是最快的，我當時說：我不相信！

在六個賽段中的四個賽段中跑最快，星期五絕對是Loeb的好日子，他以 9.9 秒的優勢結束當天的比賽。

Ogier的反擊

法國公路上的法國車迷們，站起來迎接這對完美的夥伴，這也許是最後的一場對抗。我們之前就說過了。Loeb立即與 WRC 全新的混合動力時代融為一體，而Ogier則採取了更為謹慎的方法。 他的 Toyota Yaris Rally1 在全瀝青車道上並沒有發揮完全相同的回饋、感覺和抓地力。

Ein Reifenschaden auf der vorletzten Etappe raubt Ogier die Siegchancen © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

週六情況發生了變化，當時衛冕冠軍的車手跑得最快，並在周末的第二賽段取得領先地位。

Sisteron 的那場雪，迫使工作人員必須妥協他們的輪胎選擇，將厚重的冬季輪胎與軟胎的複合配方混在一起用。

Loeb表示：當我們使用這樣混合輪胎時，車內的平衡就不一樣了—今天的賽事並不清鬆。

Ogier現在勇往直前，在最後一天之前穩定建立了 21.1 秒的領先優勢。 這位八次蒙地卡羅冠軍得主，並不認為任何事情是理所當然的，但他和任何人一樣清楚，持續乾燥、陽光充足和穩定的天氣將有助於簡化週日的四個賽段，並可能簡化通往拉力賽最高賽段的路線 創下第九次的歷史紀錄。

Elfyn Evans ist früh vorne dabei, bleibt dann aber hängen. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

經典的結局

拉力賽在接下來的兩個賽段中，Ogier將領先優勢擴大到 24.6 秒。香檳正放入冰桶中。看似已經勝利在握了。直到這位法國籍車手左前方的 Pirelli PZero 輪胎洩了氣為止。

Toyota的失望被 M-Sport 在服務園區另一邊重新燃起希望和夢想的喜悅所淹沒。Loeb 開始掌握9.5 秒的最終測試。童話故事回來了。

僅僅過了八分半鐘，就到達了終點。 摩納哥港口被雀躍聲震撼得歡聲雷動，Loeb越過終點線，為 M-Sport 帶來自 2018 年Wales賽事以來的首勝佳績，以及他自己之前的成功，那是三年前在加泰隆尼亞舉行的一次賽事活動。

Ogier和Toyota車隊都嚇呆了。Loeb、M-Sport 和Ford則欣喜若狂，以至於車隊成員都情不自禁地跳進寒冷的海港內慶賀。

Loeb從來就不是一位情緒化的車手之一，但這次確實讓他動容了。也許是從汽車另一邊的故事中產生的某種感覺。Galmiche 是第二位在 181 場比賽中與 Loeb 並肩作戰的副駕駛。取代Daniel Elena對這位法國女子來說絕非易事，尤其這只是她在這項運動最高級別賽事的第七次首發，不過，她表現得非常出色。

當她和Loeb在車隊見面時，大家都喜極而泣了。

Craig Breen wird im 2 M-Sport Ford Dritter © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

這是一次全面大豐收的成績——尤其是他們M-Sport 隊友 Craig Breen 和 Paul Nagle也以第三名的成績登上頒獎台的殊榮。

Loeb 表示：我太高興了。我不會忘記這次賽事——Isabelle也是如此。真的很特別。這輛車非常棒，感謝車隊的努力。對Ogier來說……這是一場偉大的戰鬥。

當Loeb從一場偉大的戰鬥中勝利而歸時，只有一種慶祝方式：就是在頒獎台上翻筋斗。這次沒讓他失望。

Ogier 和他的新副駕駛 Benjamin Veillas 獲得第二名，也展示了他們全新合作夥伴關係的實力。如果是一次令人失望的結果，那麼這位法國人就不會在第二輪比賽中出現了。

這個賽季，兩位都屬WRC的兼職車手。然而，好消息是，世界錦標賽這項激動人心、開創性的混合動力時代不乏令人興奮的情節。

這項運動的下一代汽車將在本賽季帶出下一代的明星車手，但在他們出現之前，第一輪比賽證明了老資格車手的競爭力還是非常強大的。