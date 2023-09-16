Sebastien Ogier and Vincent Landais of team TOYOTA GAZOO RACING WRT perform during the World Rally Championship Greece in Lamia, Greece on September 09, 2023.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

Seb Ogier：每次戴上頭盔奪冠是唯一目標

儘管在雅典衛城拉力賽倒數第二賽段被迫退賽，但法國車手Sébastien Ogier在希臘的表現仍是可圈可點，獲得許多正面積極的態度，正如他在最新博客中所解釋的那樣。
由 Sébastien Ogier 編寫
3 min read更新於

Part of this story

FIA World Rally Championship

The FIA World Rally Championship puts drivers against some of the toughest conditions on the planet.

74 Tour Stops

塞巴斯蒂安·奧吉爾(Sébastien Og…

當塞巴斯蒂安·奧吉爾 (Sébastien Ogier) 於 2021 年 11 月第八次奪得世界拉力錦標賽冠軍頭銜時，他加入了一個精英車手俱樂部。

FranceFrance
在我們談論衛城拉力賽和賽段上發生的許多事情之前，我想向希臘的車迷和人民表達我的誠意、讚賞和感謝。 他們所經歷的野火，以及上週發生可怕的風暴和洪水，實在是太艱難了。
我對這裡的人民感到抱歉，說實話，我們在整個拉力賽中受到的歡迎和支持讓我非常感動。
Sébastien Ogier is pictured in Greece before the start of the Acropolis Rally.

There was plenty of support for all the drivers

© Team Sebastien Ogier

當開始下雨的時候，真是難以置信。 有時在偵察過程中，幾乎無法開車，因為幾乎看不到引擎蓋末端以外的東西。主辦單位為維持拉力賽順利進行做出許多努力。
對我來說，我對自己的速度很滿意，也很高興在漫長暑假後能夠繼續戰鬥並取得領先。 自從我們六月份贏得肯亞拉力賽以來，我就沒有參賽了，絕對需要一點時間才能讓你的頭腦和眼睛適應這款Toyota GR Yaris Rally1 的速度。
與Thierry [Neuville]的對抗真的非常有趣，當他退賽時，這對他來說很艱難——我們和他遇到了同樣的問題，真的難以忽視。
Sebastien Ogier and Vincent Landais of team TOYOTA GAZOO RACING WRT are seen performing during the World Rally Championship Greece in Lamia, Greece on September 8, 2023.

Ogier was in contention before being forced to retire

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

可悲的是，週六下午對我們來說也沒那麼順利。 我們在倒數第二個賽段排名第一，但隨後我們沒有任何動力進入最後一個賽段。
從心理層面來說，當你的對手在混合動力提升時，他們的動能可能比你高 25%，這絕非是件好事。 好吧，我要把這件事拋諸腦後，然後努力前行。
當車子後部被撞破時，我們才走了幾公里。 然後我的另一個後輪胎又被刺穿了！ 我知道與第三名的差距還很大，所以我想我可以慢慢開，保持第二名的位置。
Sebastien Ogier and Vincent Landais of team TOYOTA GAZOO RACING WRT are seen performing during the World Rally Championship Greece in Lamia, Greece on September 8, 2023.

Ogier has led all six rallies he's entered this year, winning three of them

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

之後的賽段上，在一個髮夾彎處傳來一聲巨響，立柱折斷了。造成懸架損壞，繼續行駛非常困難。
有時很難預測一個賽段上能遇到多少戲劇性的狀況， 這絕對是其中之一。 Vincent [Landais, 副駕駛員] 和我在車上工作，試圖開車到拉米亞維修，但我們立即意識到更換零件會變得非常困難，存在了一些風險，最後我們決定退賽了。
這個決定很艱難。 我們戰鬥得很辛苦，但感覺並沒有得到多少回報。 這項運動有時就是這樣。
恭喜 Kalle [Rovanperä] 和Jonne [Halttunen]。 週五取得第一名的勝利，確實是一件非常困難的事情，他們贏得這場勝利當之無愧。
Kalle Rovanpera (FIN) and Jonne Halttunen (FIN) of team Toyota Gazoo Racing celebrate on the podium after winning the World Rally Championship in Lamia, Greece on September 10, 2023.

Kalle Rovanperä fought back from a difficult Friday to claim another win

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kalle Rovanperä and Jonne Halttunen of team TOYOTA GAZOO RACING WRT perform during the World Rally Championship Greece in Lamia, Greece on September 9, 2023.

Kalle Rovanperä en route to his third victory of the season

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

從我的角度來看，我從這樣的周末得到了積極正面的想法，而我的實力仍然存在。 今年我們參加了六場比賽，拿下三場勝利，並在遇到一些麻煩之前領先其他三場比賽。 我對此感到高興。
在與記者交談時，我仍然被問及週末參賽的動機，以及我是否願意再次參加整個賽季的問題。
答案一如既往，是否定的！ 我真的很享受在家裡和家人在一起的時光，我不想參加所有的拉力賽事。來到希臘的動機？ 純粹就是要駕駛這輛車，享受拉力賽並享受樂趣。
Sébastien Ogier pictured working on his car at the Acropolis Rally in Greece.

Ogier will hope there's no more car issues when he's next in action

© Team Sebastien Ogier

當然，我很有競爭力，每次戴上頭盔奪冠是唯一目標，但我來拉力賽主要是為了享受週末和這些令人驚嘆的賽車樂趣。 就這麼簡單。
現在，我將在家裡觀看智利拉力賽，並為下個月看起來有趣的中歐拉力賽做好準備。 當我們開車穿越捷克共和國、奧地利和德國時，我們肯定會經歷許多奇妙的旅程。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑想要隨時掌握戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 Red Bull Taiwan Instagram

Part of this story

FIA World Rally Championship

The FIA World Rally Championship puts drivers against some of the toughest conditions on the planet.

74 Tour Stops

塞巴斯蒂安·奧吉爾(Sébastien Og…

當塞巴斯蒂安·奧吉爾 (Sébastien Ogier) 於 2021 年 11 月第八次奪得世界拉力錦標賽冠軍頭銜時，他加入了一個精英車手俱樂部。

FranceFrance
WRC
Rally