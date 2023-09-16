Seb Ogier：每次戴上頭盔奪冠是唯一目標

在我們談論衛城拉力賽和賽段上發生的許多事情之前，我想向希臘的車迷和人民表達我的誠意、讚賞和感謝。 他們所經歷的野火，以及上週發生可怕的風暴和洪水，實在是太艱難了。

我對這裡的人民感到抱歉，說實話，我們在整個拉力賽中受到的歡迎和支持讓我非常感動。

There was plenty of support for all the drivers © Team Sebastien Ogier

當開始下雨的時候，真是難以置信。 有時在偵察過程中，幾乎無法開車，因為幾乎看不到引擎蓋末端以外的東西。主辦單位為維持拉力賽順利進行做出許多努力。

對我來說，我對自己的速度很滿意，也很高興在漫長暑假後能夠繼續戰鬥並取得領先。 自從我們六月份贏得肯亞拉力賽以來，我就沒有參賽了，絕對需要一點時間才能讓你的頭腦和眼睛適應這款Toyota GR Yaris Rally1 的速度。

與Thierry [Neuville]的對抗真的非常有趣，當他退賽時，這對他來說很艱難——我們和他遇到了同樣的問題，真的難以忽視。

Ogier was in contention before being forced to retire © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

可悲的是，週六下午對我們來說也沒那麼順利。 我們在倒數第二個賽段排名第一，但隨後我們沒有任何動力進入最後一個賽段。

從心理層面來說，當你的對手在混合動力提升時，他們的動能可能比你高 25%，這絕非是件好事。 好吧，我要把這件事拋諸腦後，然後努力前行。

當車子後部被撞破時，我們才走了幾公里。 然後我的另一個後輪胎又被刺穿了！ 我知道與第三名的差距還很大，所以我想我可以慢慢開，保持第二名的位置。

Ogier has led all six rallies he's entered this year, winning three of them © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

之後的賽段上，在一個髮夾彎處傳來一聲巨響，立柱折斷了。造成懸架損壞，繼續行駛非常困難。

有時很難預測一個賽段上能遇到多少戲劇性的狀況， 這絕對是其中之一。 Vincent [Landais, 副駕駛員] 和我在車上工作，試圖開車到拉米亞維修，但我們立即意識到更換零件會變得非常困難，存在了一些風險，最後我們決定退賽了。

這個決定很艱難。 我們戰鬥得很辛苦，但感覺並沒有得到多少回報。 這項運動有時就是這樣。

恭喜 Kalle [Rovanperä] 和Jonne [Halttunen]。 週五取得第一名的勝利，確實是一件非常困難的事情，他們贏得這場勝利當之無愧。

Kalle Rovanperä fought back from a difficult Friday to claim another win © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä en route to his third victory of the season © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

從我的角度來看，我從這樣的周末得到了積極正面的想法，而我的實力仍然存在。 今年我們參加了六場比賽，拿下三場勝利，並在遇到一些麻煩之前領先其他三場比賽。 我對此感到高興。

在與記者交談時，我仍然被問及週末參賽的動機，以及我是否願意再次參加整個賽季的問題。

答案一如既往，是否定的！ 我真的很享受在家裡和家人在一起的時光，我不想參加所有的拉力賽事。來到希臘的動機？ 純粹就是要駕駛這輛車，享受拉力賽並享受樂趣。

Ogier will hope there's no more car issues when he's next in action © Team Sebastien Ogier

當然，我很有競爭力，每次戴上頭盔奪冠是唯一目標，但我來拉力賽主要是為了享受週末和這些令人驚嘆的賽車樂趣。 就這麼簡單。

現在，我將在家裡觀看智利拉力賽，並為下個月看起來有趣的中歐拉力賽做好準備。 當我們開車穿越捷克共和國、奧地利和德國時，我們肯定會經歷許多奇妙的旅程。