Sébastien Ogier (FRA) and Vincent Landais (FRA) of TOYOTA GAZOO RACING WRT performing during the World Rally Championship Central European in Prague, Czech on October 27, 2023.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

Seb Ogier: 第4名不開心

Sébastien Ogier在中歐拉力賽上的表現並不如預期。 然而，這位八屆世界拉力大賽冠軍得主，還是希望在日本以更高的成績結束本賽季。
由 Sébastien Ogier 編寫
3 min read發佈於

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當塞巴斯蒂安·奧吉爾 (Sébastien Ogier) 於 2021 年 11 月第八次奪得世界拉力錦標賽冠軍頭銜時，他加入了一個精英車手俱樂部。

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任何認識我的人都知道，拿第四名我真的不開心，也永遠不會讓我快樂！ 在我的整個職業生涯中，我的動力就是為了獲勝。 因此，可以肯定的是，上週的中歐拉力賽，並沒有按照我們希望的方式進行。
當我第一次看到這條路線時，我不確定自己是否會參加比賽。 從捷克共和國到奧地利，當然還有德國的漫長公路上，三國拉力賽的興奮感被澆熄了。 但是，自從我搬到慕尼黑後，這就是我 WRC 的主場，所以我決定參賽。

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Watch highlights from Sunday's stage of the FIA World Rally Championship's new rally in the heart of Europe.

拉力賽自布拉格出發，意味著我們可以看到這座美麗的城市和一些令人難以置信的建築。 真的太棒了。
但在周五早上的第一個正式賽段，我因輪圈損壞而被刺穿。 我簡直不敢相信。 之後我看了我在車上的鏡頭，在一個非常狹窄的路段，一半的路已經被前幾輛車的泥巴填滿了，當我去除一些東西時，我和大家一樣沿著同一條線走，就這樣。 我落後了 40 秒。 真的很難接受。 我有這樣的感覺：“現在我該如何做？”
我們知道，隨著路況的迅速惡化，從第五名開始，我們很可能會損失很多時間，但損失的額外時間很難接受。 除此之外，我感覺不太好。 我有點頭痛，而且我自己還沒有達到 100% 的狀態。 這三件事的結合讓我有一瞬間覺得自己可能接近放棄了； 我應該返回服務區並退賽嗎？
Sebastien Ogier (FRA) and Vincent Landais (FRA) of TOYOTA GAZOO RACING WRT at the ceremonial start of the World Rally Championship Central European in Prague, Czech Republic on October 26, 2023

Ogier enjoyed his view of Prague's stunning architecture

© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Sébastien Ogier (FRA) and Vincent Landais (FRA) of team TOYOTA GAZOO RACING WRT are seen performing during the World Rally Championship Central European in Prague, Czech on October 28, 2023.

Sébastien Ogier cruises at the Central European Rally

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kalle Rovanperä (FIN) of TOYOTA GAZOO RACING WRT celebrates 2023 FIA World Rally Championship title during the World Rally Championship Central European in Passau, Germany on October 29, 2023.

Kalle Rovanperä celebrated another WRC title at the conclusion of the rally

© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

但放棄從來就不是我的座右銘，所以我再次找回了動力並繼續前進。 我很高興能在週五結束，然後到了週末，情況有所改善。 週六和週日變得更愉快了。
情況更好了，降雨較少。 我能夠跑出一些最快的時間，而且我對自己的速度與節奏感到更滿意，但有時我覺得沒有必要冒險穿過樹林之間的一些泥濘地。
所以，第四名，現在我們將移師日本，進入錦標賽的最後一輪。
Sébastien Ogier (FRA) and Vincent Landais (FRA) of TOYOTA GAZOO RACING WRT performing during the World Rally Championship Central European in Prague, Czech on October 27, 2023.

Ogier is on his way to the season finale in Japan

© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

正如您所想像的那樣，我們預計日本拉力賽將是一場非常忙碌的比賽。 對於我們的車隊和Toyota的所有員工來說，回到主場比賽總是很高興。 Toyota城受到的歡迎令人難以置信，我很期待再次光臨。
去年我們在那裡時，很高興看到 Taka [Katsuta] 登上頒獎台，但如果下個月能給大家帶來更多的歡笑，那就太好了。 身為Toyota車手，你會在這次拉力賽和這個國家感受到責任重大。 我們知道車隊的主要目標已經經由冠軍實現了，但我們仍然有這個目標留給我們自己。
這次先發位置應該不成問題，希望我們能夠打一場漂亮的勝仗。
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