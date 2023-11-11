Seb Ogier: 第4名不開心

任何認識我的人都知道，拿第四名我真的不開心，也永遠不會讓我快樂！ 在我的整個職業生涯中，我的動力就是為了獲勝。 因此，可以肯定的是，上週的中歐拉力賽，並沒有按照我們希望的方式進行。

當我第一次看到這條路線時，我不確定自己是否會參加比賽。 從捷克共和國到奧地利，當然還有德國的漫長公路上，三國拉力賽的興奮感被澆熄了。 但是，自從我搬到慕尼黑後，這就是我 WRC 的主場，所以我決定參賽。

Sunday highlights – Central Europe Watch highlights from Sunday's stage of the FIA World Rally Championship's new rally in the heart of Europe.

拉力賽自布拉格出發，意味著我們可以看到這座美麗的城市和一些令人難以置信的建築。 真的太棒了。

但在周五早上的第一個正式賽段，我因輪圈損壞而被刺穿。 我簡直不敢相信。 之後我看了我在車上的鏡頭，在一個非常狹窄的路段，一半的路已經被前幾輛車的泥巴填滿了，當我去除一些東西時，我和大家一樣沿著同一條線走，就這樣。 我落後了 40 秒。 真的很難接受。 我有這樣的感覺：“現在我該如何做？”

我們知道，隨著路況的迅速惡化，從第五名開始，我們很可能會損失很多時間，但損失的額外時間很難接受。 除此之外，我感覺不太好。 我有點頭痛，而且我自己還沒有達到 100% 的狀態。 這三件事的結合讓我有一瞬間覺得自己可能接近放棄了； 我應該返回服務區並退賽嗎？

Ogier enjoyed his view of Prague's stunning architecture © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Sébastien Ogier cruises at the Central European Rally © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä celebrated another WRC title at the conclusion of the rally © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

但放棄從來就不是我的座右銘，所以我再次找回了動力並繼續前進。 我很高興能在週五結束，然後到了週末，情況有所改善。 週六和週日變得更愉快了。

情況更好了，降雨較少。 我能夠跑出一些最快的時間，而且我對自己的速度與節奏感到更滿意，但有時我覺得沒有必要冒險穿過樹林之間的一些泥濘地。

所以，第四名，現在我們將移師日本，進入錦標賽的最後一輪。

Ogier is on his way to the season finale in Japan © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

正如您所想像的那樣，我們預計日本拉力賽將是一場非常忙碌的比賽。 對於我們的車隊和Toyota的所有員工來說，回到主場比賽總是很高興。 Toyota城受到的歡迎令人難以置信，我很期待再次光臨。

去年我們在那裡時，很高興看到 Taka [Katsuta] 登上頒獎台，但如果下個月能給大家帶來更多的歡笑，那就太好了。 身為Toyota車手，你會在這次拉力賽和這個國家感受到責任重大。 我們知道車隊的主要目標已經經由冠軍實現了，但我們仍然有這個目標留給我們自己。

這次先發位置應該不成問題，希望我們能夠打一場漂亮的勝仗。