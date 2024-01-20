Toyota driver Sébastien Ogier and co-driver Vincent Landais drive on the 2023 WRC Rally Japan route.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

Seb Ogier：日本的第二名對我來說幾乎就像一場勝利

八屆世界拉力大賽冠軍塞巴斯蒂安·奧吉爾 (Sébastien Ogier) 在日本以第二名的成績結束了2023的賽季，並用他最新的博客文章反思了為什麼他對本賽季的成績感到滿意。
由 Sébastien Ogier 編寫
3 min read發佈於

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FIA World Rally Championship

The FIA World Rally Championship puts drivers against some of the toughest conditions on the planet.

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Rally Japan

Japan hosted the final round of the 2023 FIA World Rally Championship. Crews had to develop brand-new pace notes, so a successful recce could have made the difference between a good or bad result.

Japan

塞巴斯蒂安·奧吉爾(Sébastien Og…

當塞巴斯蒂安·奧吉爾 (Sébastien Ogier) 於 2021 年 11 月第八次奪得世界拉力錦標賽冠軍頭銜時，他加入了一個精英車手俱樂部。

FranceFrance
對於Toyota GAZOO車隊來說，日本拉力賽是結束 2023 賽季一個非常積極的方式。 站在我們車隊主導的領獎台上，為我們的董事長Akio Toyoda噴灑香檳——這氛圍太酷了！
就像我之前告訴過你的那樣，我總是熱衷於贏得拉力賽，但在日本獲得第二名對我來說幾乎就像是一場勝利。 去年對於車隊在主場來說是艱難的一年，這就是為什麼我想參加這場拉力賽，以幫助實現這一結果。
Sébastien Ogier at the start of Rally Japan 2023.

Ready to race

© Justin Neumann

很高興看到 Akio 臉上的笑容 - 他真的希望這次能取得勝利，並有機會和我們一起站在領獎台上。 能拿下一二三名，已經超出預期了。 這給我的職業生涯留下了非常特別的記憶。
回顧這個賽季，不得不說我很高興。
今年我覺得找到了一個很好的平衡點。 我已經參加了八場比賽，在比賽期間我能夠斷開聯繫，並與家人度過愉快的時光。 我對結果也感到非常高興。
Sebastien Ogier (FRA) Vincent Landais (FRA) of team TOYOTA GAZOO RACING WRT are seen performing during the World Rally Championship Japan in Toyota, Japan on November 19, 2023

Sébastien Ogier in action in Japan

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

我總是有更多的目標，這是我的本性，但是八場比賽中三場勝利和一場第二名？ 真的，我不能說這是一個糟糕的結果。 當我看到今年我領先任何人時，我也感到有點驚訝。 這表明，即使我們沒有贏得比賽，我們仍然有速度，並且我們能夠經常處於領先地位。 如果運氣再好的話，我們肯定可以取得更多的勝利。
就像我說的，現在一切都感覺很好，這就是為什麼我們明年的計劃大致相同。
日本賽事能否再次獲勝？ 很難說。
Vincent Landais with Sébastien Ogier at Rally Japan 2023.

Vincent Landais joined Ogier as co-driver for the first time in Japan

© Justin Neumann

對我來說，第一天的表現就已經是一場勝利了。 這場雨，這些情況？ 早上實在經歷太多了。 控制抓地力的變化是我們在拉力賽中要做的事情，但意義遠不止於此。 這場雨讓日本拉力賽的第一個早晨變得非常有趣。
當你來到一個轉角處，中間有一條河流經過，你能做什麼？ 賽車就在下方打滑了，此時感覺你只是一位乘客。
沒有勝利我永遠不會滿意，但這次未參與週五的賽事，而現在仍然在路上，感覺就像是一場勝利。
在日本的賽段之間駕駛，是一種很酷的體驗
塞巴斯蒂安·奧吉爾(Sébastien Ogier)
令人有點沮喪的是，主辦單位並沒有取消第一賽段的決定。 基本上每個天氣預報都說早上有大雨，我們看到的情況一點也不奇怪。 有時我會感到驚訝，拉力賽做出最後決定為時已晚。
當然，天氣不是拉力賽的錯，我不希望它影響這場精彩的賽事。 日本拉力賽的氣氛現在是最好的。 去年，這項賽事首次回歸，也許人們還記得 WRC，而拉力賽逐漸在此成形。 今年真是太棒了——好多人來觀戰！ 我們甚至開始在路段交通上就遇到一些困難。
WRC Sébastien Ogier at Rally Japan 2023.

The season concluded with Ogier taking 133 points from 8 events

© Justin Neumann

Sébastien Ogier signing autographs in Japan.

The French driver was popular with fans in Japan

© Justin Neumann

在日本賽段間駕駛是一種很酷的體驗。 粉絲無處不在。 基本上整個週末你都會在路段開車時與他們揮揮手！ 但他們在這裡不同。
他們如此關心參與這項運動，他們花時間製作標語並揮舞各國國旗。 你看到這個人在路邊拿著我的旗幟和我的資訊，你會想：“哇，這傢伙真是我的粉絲！” 但當你經過時，你會看到他已經收起你的旗幟，並為下一位車手準備旗幟。
人們熱愛這項運動，我也喜歡他們的熱情和情感。 我期待明年回去。
對我來說，現在是時候休息一下了。 我們計劃與車隊進行更多慶祝活動，但除此之外，我們計劃前往位於奧地利山區的家中，並抽出一些時間與我的兒子一起滑雪。
我期待明年見到大家，並感謝你們在 2023 年的支持——這真的意義重大！
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