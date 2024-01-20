Seb Ogier：日本的第二名對我來說幾乎就像一場勝利

對於Toyota GAZOO車隊來說，日本拉力賽是結束 2023 賽季一個非常積極的方式。 站在我們車隊主導的領獎台上，為我們的董事長Akio Toyoda噴灑香檳——這氛圍太酷了！

就像我之前告訴過你的那樣，我總是熱衷於贏得拉力賽，但在日本獲得第二名對我來說幾乎就像是一場勝利。 去年對於車隊在主場來說是艱難的一年，這就是為什麼我想參加這場拉力賽，以幫助實現這一結果。

Ready to race © Justin Neumann

很高興看到 Akio 臉上的笑容 - 他真的希望這次能取得勝利，並有機會和我們一起站在領獎台上。 能拿下一二三名，已經超出預期了。 這給我的職業生涯留下了非常特別的記憶。

回顧這個賽季，不得不說我很高興。

今年我覺得找到了一個很好的平衡點。 我已經參加了八場比賽，在比賽期間我能夠斷開聯繫，並與家人度過愉快的時光。 我對結果也感到非常高興。

Sébastien Ogier in action in Japan © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

我總是有更多的目標，這是我的本性，但是八場比賽中三場勝利和一場第二名？ 真的，我不能說這是一個糟糕的結果。 當我看到今年我領先任何人時，我也感到有點驚訝。 這表明，即使我們沒有贏得比賽，我們仍然有速度，並且我們能夠經常處於領先地位。 如果運氣再好的話，我們肯定可以取得更多的勝利。

就像我說的，現在一切都感覺很好，這就是為什麼我們明年的計劃大致相同。

日本賽事能否再次獲勝？ 很難說。

Vincent Landais joined Ogier as co-driver for the first time in Japan © Justin Neumann

對我來說，第一天的表現就已經是一場勝利了。 這場雨，這些情況？ 早上實在經歷太多了。 控制抓地力的變化是我們在拉力賽中要做的事情，但意義遠不止於此。 這場雨讓日本拉力賽的第一個早晨變得非常有趣。

當你來到一個轉角處，中間有一條河流經過，你能做什麼？ 賽車就在下方打滑了，此時感覺你只是一位乘客。

沒有勝利我永遠不會滿意，但這次未參與週五的賽事，而現在仍然在路上，感覺就像是一場勝利。

令人有點沮喪的是，主辦單位並沒有取消第一賽段的決定。 基本上每個天氣預報都說早上有大雨，我們看到的情況一點也不奇怪。 有時我會感到驚訝，拉力賽做出最後決定為時已晚。

當然，天氣不是拉力賽的錯，我不希望它影響這場精彩的賽事。 日本拉力賽的氣氛現在是最好的。 去年，這項賽事首次回歸，也許人們還記得 WRC，而拉力賽逐漸在此成形。 今年真是太棒了——好多人來觀戰！ 我們甚至開始在路段交通上就遇到一些困難。

The season concluded with Ogier taking 133 points from 8 events © Justin Neumann The French driver was popular with fans in Japan © Justin Neumann

在日本賽段間駕駛是一種很酷的體驗。 粉絲無處不在。 基本上整個週末你都會在路段開車時與他們揮揮手！ 但他們在這裡不同。

他們如此關心參與這項運動，他們花時間製作標語並揮舞各國國旗。 你看到這個人在路邊拿著我的旗幟和我的資訊，你會想：“哇，這傢伙真是我的粉絲！” 但當你經過時，你會看到他已經收起你的旗幟，並為下一位車手準備旗幟。

人們熱愛這項運動，我也喜歡他們的熱情和情感。 我期待明年回去。

對我來說，現在是時候休息一下了。 我們計劃與車隊進行更多慶祝活動，但除此之外，我們計劃前往位於奧地利山區的家中，並抽出一些時間與我的兒子一起滑雪。

我期待明年見到大家，並感謝你們在 2023 年的支持——這真的意義重大！