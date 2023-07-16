Seb Ogier：肯亞奪冠總是令人欣喜

上週肯亞拉力賽開始之前，我讀到了一些關於現今賽事不再像 20 年前那樣具有挑戰性的文字。 我知道這個。 我也明白這一點。 一切都在變化，世界必須進化。 但老實說，上週仍然是獨一無二的。 肯亞野生動物拉力賽與其他賽事大不同，為了贏得這場比賽，我真的必須奮力拼搏。

無論您在肯亞野生動物拉力賽參加的是哪一年或哪一場比賽，在非洲比賽的挑戰都極高，當您登上領獎台並慶祝勝利時，這是很特別的。這對我來說更意義深遠。

Ogier always likes racing in Kenya © Team Sebastien Ogier

我必須面對很多小問題，我要修理汽車並進行更多的修理和準備。整個拉力賽就是一場戰鬥，但最後一天的表現令人難以置信。 首先，我們在奧塞里安賽段的第一輪比賽中失去了後擋板。 這真的很奇怪——我們一定是以錯誤的角度擦撞了汽車，但實際上沒有什麼感覺。

看到車後部的所有東西都消失了，真是令人驚訝。 這並不是一個大錯誤，但卻帶來了嚴重的後果。 老實說，當它第一次發生時，我並沒有立即察覺到。 我在賽段上非常努力並且非常專注。

這個賽段的地面是鬆軟的，會出現大凹槽，這些凹槽會給你一些抓地力； 汽車有點陷入其中，並且可能對空氣動力損失不太敏感。 它並沒有花費太多時間，事實上，我在賽段結束時速度更快——我肯定能感覺到一些東西，因為我在直道上有更快的速度。 這就像一個極端的減少空氣阻力系統(DRS)！

This edition of the Safari rally was packed full of action for Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

我們還有一個賽段要像這樣行駛，所以Vincent [（Ogier的副駕駛Landais）和我都知道，我們必須盡力防止灰塵進入汽車。 我們拿走了我們所擁有的東西來封住後擋板所在的區域。 幸運的是，迴路的最後一段是潮濕的，所以我們沒有遇到塵土的問題。 這輛車有點轉向過度，但駕駛這輛車確實還不錯。

對我來說最擔心的是最後賽段的比賽。 我已經提到過這些凹槽，但是當它們在第二遍時變得更深時，你就無法再決定你的路線了。 你必須遵循充滿塵土的凹槽。基本上，車頭駛入地面會將灰塵收集到冷卻器中。

The mechanics had their hands full with repairs © Team Sebastien Ogier

這阻擋了空氣進入冷卻發動機並導致嚴重的過熱問題，我必須在公路模式下完成一半的賽段。 試圖控制溫度會降低性能——基本上，你無法在幾乎全速行駛的情況下行駛。 我不會告訴你具體數字是多少，但我的引擎溫度非常高！

通常情況下，到了這個時候你就必須停下來，但我決定繼續。 我不確定這個引擎是否還可使用！ 我們都收到了高溫警報，但我先收到了警報——那是一個重大而可怕的時刻。 在這些條件下駕駛，很難集中注意力，但由於這個問題，你也無法全速行駛。

Ogier was pushed hard by Kalle Rovanperä for the win © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

顯然，我們還與 Kalle Rovanperä（Ogier在 Toyota GAZOO的隊友）發生了纏鬥與追逐的狀況。Rovanperä再次表現出色，且非常強勁。 他能夠毫無問題地完成整個肯亞拉力賽，這對於如此艱難的賽事來說是非常了不起的——尤其是當你考慮到我遇到的問題數量時！

人們正在談論到他週日早上在第一賽段的表現。 他能在如此艱難的賽段上奮力拼搏，是我沒想到的。 當然，我也沒指望他能讓我輕鬆獲勝——我開始了解他，我知道他和任何優秀的車手一樣會這樣做。 但最令我驚訝的是，他決定在最艱難的路段這樣做。

Celebrating the win © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

當然，這給我帶來了更大的壓力。 這場對抗持續了三天。 正是這樣的事情幫助我們取得了最令人滿意的勝利。 而車隊在肯亞也連續第二年取得前四名的成績，絕對是一項了不起的表現。

除了這次拉力賽之外，我決定回到肯亞還有其他原因。 就是這個地方：你到達後立即再次看到野生動物，但當你來到比賽現場時，你開始擔心你看到的動物數量！ 你希望他們不要上路。我認為今年周圍的動物比平常更多。 而且長滿綠色的植物，太美麗了。

Kenya brings in different sights and sounds than any other WRC rally © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool The wildlife was exotic © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

最重要的是，這個國家的人文故事。 在這個世界上我們並不都是平等的，有能力的人需要幫助那些不幸的人。

As ever Sebastien Ogier made time to meet the fans in Kenya © Team Sebastien Ogier

我一直想幫助這個國家，支持這些美麗的人民，他們總是帶著燦爛的微笑歡迎我們，即使他們擁有的並不多。 它讓我們真正理解謙卑，並提醒我們，你不需要太多就能快樂。 當您贏得比賽並登上領獎台時，所有這些都結合在一起 - 來到這裡是正確的決定。

謝謝你，肯亞。 現在，我花一些時間與家人在一起——這對我來說是暑假時間！