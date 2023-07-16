Sebastien Ogier and Vincent Landais of TOYOTA GAZOO RACING WRT as seen during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on 25 June, 2023
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

Seb Ogier：肯亞奪冠總是令人欣喜

八屆世界冠軍Sébastien Ogier在世界拉力大賽( WRC)肯亞野生動物拉力賽中獲勝，但正如他在最新博客中解釋的那樣，這絕非易事。
由 Sébastien Ogier 編寫
4 min read發佈於

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The FIA World Rally Championship puts drivers against some of the toughest conditions on the planet.

74 Tour Stops

Sébastien Ogier

When Sébastien Ogier clinched a eighth World Rally Championship crown in November 2021, he joined an elite club of drivers.

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上週肯亞拉力賽開始之前，我讀到了一些關於現今賽事不再像 20 年前那樣具有挑戰性的文字。 我知道這個。 我也明白這一點。 一切都在變化，世界必須進化。 但老實說，上週仍然是獨一無二的。 肯亞野生動物拉力賽與其他賽事大不同，為了贏得這場比賽，我真的必須奮力拼搏。
無論您在肯亞野生動物拉力賽參加的是哪一年或哪一場比賽，在非洲比賽的挑戰都極高，當您登上領獎台並慶祝勝利時，這是很特別的。這對我來說更意義深遠。
Sebastien Ogier as seen at the WRC Safari Kenya Rally round of the World Rally Championship in Kenya.

Ogier always likes racing in Kenya

© Team Sebastien Ogier

我必須面對很多小問題，我要修理汽車並進行更多的修理和準備。整個拉力賽就是一場戰鬥，但最後一天的表現令人難以置信。 首先，我們在奧塞里安賽段的第一輪比賽中失去了後擋板。 這真的很奇怪——我們一定是以錯誤的角度擦撞了汽車，但實際上沒有什麼感覺。
看到車後部的所有東西都消失了，真是令人驚訝。 這並不是一個大錯誤，但卻帶來了嚴重的後果。 老實說，當它第一次發生時，我並沒有立即察覺到。 我在賽段上非常努力並且非常專注。
這個賽段的地面是鬆軟的，會出現大凹槽，這些凹槽會給你一些抓地力； 汽車有點陷入其中，並且可能對空氣動力損失不太敏感。 它並沒有花費太多時間，事實上，我在賽段結束時速度更快——我肯定能感覺到一些東西，因為我在直道上有更快的速度。 這就像一個極端的減少空氣阻力系統(DRS)！
Sebastien Ogier and Vincent Landais during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on June 25, 2023.

This edition of the Safari rally was packed full of action for Ogier

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

我們還有一個賽段要像這樣行駛，所以Vincent [（Ogier的副駕駛Landais）和我都知道，我們必須盡力防止灰塵進入汽車。 我們拿走了我們所擁有的東西來封住後擋板所在的區域。 幸運的是，迴路的最後一段是潮濕的，所以我們沒有遇到塵土的問題。 這輛車有點轉向過度，但駕駛這輛車確實還不錯。
對我來說最擔心的是最後賽段的比賽。 我已經提到過這些凹槽，但是當它們在第二遍時變得更深時，你就無法再決定你的路線了。 你必須遵循充滿塵土的凹槽。基本上，車頭駛入地面會將灰塵收集到冷卻器中。
Sebastien Ogier as seen looking at his car at the WRC Safari Kenya Rally round of the World Rally Championship in Kenya.

The mechanics had their hands full with repairs

© Team Sebastien Ogier

這阻擋了空氣進入冷卻發動機並導致嚴重的過熱問題，我必須在公路模式下完成一半的賽段。 試圖控制溫度會降低性能——基本上，你無法在幾乎全速行駛的情況下行駛。 我不會告訴你具體數字是多少，但我的引擎溫度非常高！
通常情況下，到了這個時候你就必須停下來，但我決定繼續。 我不確定這個引擎是否還可使用！ 我們都收到了高溫警報，但我先收到了警報——那是一個重大而可怕的時刻。 在這些條件下駕駛，很難集中注意力，但由於這個問題，你也無法全速行駛。
Sebastien Ogier and Vincent Landais of team TOYOTA GAZOO RACING WRT as seen racing at the World Rally Championship in Naivasha, Kenya on June 25, 2023.

Ogier was pushed hard by Kalle Rovanperä for the win

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

顯然，我們還與 Kalle Rovanperä（Ogier在 Toyota GAZOO的隊友）發生了纏鬥與追逐的狀況。Rovanperä再次表現出色，且非常強勁。 他能夠毫無問題地完成整個肯亞拉力賽，這對於如此艱難的賽事來說是非常了不起的——尤其是當你考慮到我遇到的問題數量時！
人們正在談論到他週日早上在第一賽段的表現。 他能在如此艱難的賽段上奮力拼搏，是我沒想到的。 當然，我也沒指望他能讓我輕鬆獲勝——我開始了解他，我知道他和任何優秀的車手一樣會這樣做。 但最令我驚訝的是，他決定在最艱難的路段這樣做。
Sebastien Ogier and Vincent Landais celebrate winning the Kenyan round of the World Rally Championship in Naivasha, Kenya, on June 25, 2023.

Celebrating the win

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

當然，這給我帶來了更大的壓力。 這場對抗持續了三天。 正是這樣的事情幫助我們取得了最令人滿意的勝利。 而車隊在肯亞也連續第二年取得前四名的成績，絕對是一項了不起的表現。
除了這次拉力賽之外，我決定回到肯亞還有其他原因。 就是這個地方：你到達後立即再次看到野生動物，但當你來到比賽現場時，你開始擔心你看到的動物數量！ 你希望他們不要上路。我認為今年周圍的動物比平常更多。 而且長滿綠色的植物，太美麗了。
Sebastien Ogier and Vincent Landais during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya, on June 25, 2023.

Kenya brings in different sights and sounds than any other WRC rally

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Sebastien Ogier and Vincent Landais racing through safari plains during the Kenyan round of the World Rally Championship in Naivasha, Kenya, on June 25, 2023.

The wildlife was exotic

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

最重要的是，這個國家的人文故事。 在這個世界上我們並不都是平等的，有能力的人需要幫助那些不幸的人。
我去參觀了一個村莊，那裡的人們為水而奮戰。 為了水！ 我的意思是，這是人類生存所需的第一件事。 今年我再次與well:fair 慈善機構合作，進行捐款並儘我所能提供協助。
Sebastien Ogier meeting fans before the WRC Safari Kenya Rally round of the World Rally Championship in Kenya.

As ever Sebastien Ogier made time to meet the fans in Kenya

© Team Sebastien Ogier

我一直想幫助這個國家，支持這些美麗的人民，他們總是帶著燦爛的微笑歡迎我們，即使他們擁有的並不多。 它讓我們真正理解謙卑，並提醒我們，你不需要太多就能快樂。 當您贏得比賽並登上領獎台時，所有這些都結合在一起 - 來到這裡是正確的決定。
謝謝你，肯亞。 現在，我花一些時間與家人在一起——這對我來說是暑假時間！
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