2021世界拉力大賽薩丁尼亞戰報- Sébastien Ogier制霸奪冠

身為一位先鋒者，在義大利拉力賽的第1天，薩丁島對這位法國籍車手在夏季第1個週末的優先事項清單上，奪冠機會並不高。 在回答這個問題時……不，他對這場第5回合的賽事，可以說並沒有太多的期待。

他表示：這將會是一個糟糕的周末。 我應該待在家裡。

到了週日下午，顯然他的看法略有改變。

他略帶腼腆的表示： 很高興我來到這裡。

近年來，薩丁島並非是 Ogier 最快樂的狩獵場。 自從 2013 至 2015 年與Volkswagen車隊在這曾有3連勝的佳績後，這位法國籍車手就沒有再贏過。 而這一次，他並沒有將成功視為一種選擇。 但他居排名領先的地位，意味著他將會是第一位車手於周五賽段在奧爾比亞率先起跑的人。 他預測，這將會是一場災難。

隨著路面重鋪並鋪上鬆散的碎石，他的Toyota Yaris WRC 將充當高速道路上的開路清掃車。 痛苦是雙重的：Ogier車下的抓地力受到阻礙，掃除頂層鬆散的礫石，意味著進一步提高對手在抓地方面的優勢。

Friday highlights from Italy

Ogier 在義大利站的精湛表現

Toyota車手Ogier在面對逆境時仍舊保持在最佳的狀態並小心翼翼。 周五我們看到他的表現絕對是最好的一面。 在奧爾比亞陽光普照的海岸線內陸山丘上，他對當地的風和他的 Yaris WRC 賽車謹慎面對。

領先是不可能的，他僅希望最好保持一定的距離。 他做到了。而且 做得更好。

Hyundai車隊的 Ott Tänak 可謂是周末薩丁島上的特快車。 在Ogier身後的四輛賽車中，這位愛沙尼亞籍車手以最快的速度衝到了他5年前贏得一項賽事的前方。 隨著領先優勢的擴大和周六午餐時間接近，Tänak 讓 i20 Coupe WRC 快速左轉，與一塊石頭撞個正著。 一個輪子從Hyundai賽車側邊爆裂，領先的優勢就此破滅。

即使沒有 Tänak的威脅，Ogier 仍有很多事要做。蟬聯義大利拉力賽冠軍的 Dani Sordo 仍然在前方，仍然為Hyundai汽車提供了六年內第五次贏得島嶼賽事的希望。 但Ogier無與倫比的爆發力很快就超越了西班牙籍車手，Sordo在周六下午因失速摔出了賽道。

Saturday action from Italy

這讓Ogier率先隊友 Elfyn Evans 衝線奪冠。 這位英國籍車手的Toyota賽車賽事第1天就出現了狀況，但隨著周末的行進，他的速度也變得越來越快。 兩名 Yaris 車手的唯一潛在問題出現在最後賽段，當時人造水花的濺灑，造成Evans 的車子短暫沒有了動力，進而導致拉力賽的這位領先者車子熄火。

兩位車手在三週內為Toyota貢獻了第2次勝利佳績。

Toyota的收獲程度比Hyundai的損失要多

在連續第2輪的世界錦標賽中，Tänak 因車輪問題失去了領先優勢。 對於連續的第2個事件，這並非愛沙尼亞車手的過錯。 在接下來的第2場比賽中，Tänak 眼睜睜地看著他重返冠軍之路被阻斷了。

在接下來的幾個小時裡，這位i20 的車手對媒體的訪問已沒有了心情，Hyundai賽車車隊的負責人Andrea Adamo 看來也非他平時清醒的樣子。

當被問及他的車手在 SS12 賽段之後告訴了他什麼時，Adamo承認在緊接的後果中沒有做太多的討論。

這位義大利人說：當他平靜下來時，我們會與他談談，我們會努力瞭解實際的狀況。現在問他發生了什麼事，對我來說不是明智之舉。 當然，他那輛車少了一個輪子。

Sunday action from Italy

進入奧爾比亞後情勢變得非常不利，在前5場比賽中錯過了第3場得高分的契機，Tänak 知道從這裡到 11 月日本的賽季封關站，完美的表現將足以讓他重返爭奪第2的頭銜。

而且，對 Adamo 而言，同樣重要的是，爭取製造商冠軍頭銜，目前對Hyundai汽車開始顯得有點不穩了。 義大利站Toyota取得領先，目前轉進非洲，韓國隊暫以 49 分落後。 對於 Tänak 來說，情況更糟。 他與Ogier分差達57分。

當被問及有關他的冠軍挑戰有漸趨劣勢的狀況時，他表示：我們現在希望在穩定中求進步。

在連續第2場的拉力賽中，只有一輛 i20 Coupe WRC 在典型的薩丁島夏季條件下完成 20 個賽段和 303 公里的全程路線。

這回是 Thierry Neuville 。 在一場乏善可陳的拉力賽之後，這位比利時籍車手登上頒獎台的殊榮，在義大利拉力賽中，他及時發現自己已經站穩了腳步，這讓他清楚地意識到，追趕前方的Toyotas賽車不失為一種選擇。

與Hyundai一樣糟的還有M-Sport Ford 車隊，在薩丁島的比賽更不理想。 Teemu Suninen 的失誤讓這位芬蘭車手在開場賽段就被淘汰出局，而 Gus Greensmith 的姐妹隊 Ford Fiesta WRC 則持續受到技術問題表現受阻。

週五早上，Adrien Fourmaux的 Ford Fiesta Rally2 MkII 左前懸架發生故障，這讓他輝煌的賽季略顯疲態。 這位法國籍車手將在這個月稍晚，返回非洲肯亞頂級賽事時，期待蓄勢待發，再創佳績。