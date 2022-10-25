Sébastien Ogier不太擅長輸。 它伴隨著成為一名精英運動員和處於比賽巔峰的車手。 不贏不是他們所要的。

這就是為什麼週日晚上在薩洛的勝利對法國車手來說意義重大。

他贏過八座世界冠軍，並參加了 WRC 本賽季倒數第二輪的西班牙拉力賽，他在 172 場比賽中取得了 54 場勝利。

Ogier in 1st, Neuville in 2nd and Rovanperä in 3rd © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他自己承認，2022 年是不同的。 這是關於從拉力賽轉向到耐力賽、利曼賽事——同時仍然保持一點拉力賽。 在賽季開始前，他對沒有站在 WRC 的最前方感到很放鬆——這是他自 2009 年以來一直位居的地方。

然後他去了蒙地卡羅拉力賽，如果不是倒數第二賽段的爆胎，他會贏的。 他既失望又沮喪。 但他仍然知道自己是贏家。

他繼續駕駛，但不幸的是，在葡萄牙拉力賽和野生動物園拉力賽中發生爆胎事件。

在那段時間裡，他見到他的Toyota隊友 Kalle Rovanperä 正在做他過去八年所做的事情：在 WRC 的頂端，並與他的對手大步拉開距離。

紐西蘭的第二名很好，但Ogier是一個習慣於獲勝的人。 缺少頂級的殊榮是否開始影響他？

你知道我喜歡贏。 但我對我在車上所做的工作很滿意 Sébastien Ogier

是的，即將離任的世界冠軍正在參加部分項目，但他仍然是一位擁有賽車就能夠獲勝的人。 在本週的全瀝青西班牙遭遇戰之前向他提出這一點時，讓Ogier思考了一下。

他笑著表示：你知道我喜歡贏。我的意思是，這與我完成整個賽季卻沒有贏得一場拉力賽不同。 如果是這樣的話，我現在會很生氣。 但我對自己在車上所做的工作感到非常滿意。

停頓了一下。

然後，一閃而過…… 不過還有兩場賽事，還有兩次奪冠的機會，這絕對是我的目標。

事情就這樣發生了。

Ogier大師

週五早上在路上排名第七讓Ogier有點緊張。 多變的天氣讓賽道變得鬆軟而沙礫。 多年來，他一直在瀝青拉力賽中處於領先地位。 他知道結果：你將汽車駛離道路，比絕對必要的要多出一兩英寸，以便將更多的泥土拉出 - 而那些跟隨的人更慢-。

這是冠軍領隊的特權。

Ogier, en route to victory © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他前面的六輛車也在做同樣的事情，當他將 Toyota GR Yaris Rally1 帶入開放迴路時，他有點擔心。

他小心翼翼，幾乎是踮著腳尖穿過去。

純瀝青規格的 Yaris 對他來說是新的挑戰。 本賽季其他人早些時候曾在克羅地亞嘗試過並測試了這種設置。

在周五早上的最後賽段，他處於領先地位。 他全力投入，找到了一些抓地力和一些信心。 他振作起來，努力向前邁進。

從那時起，這是一個Ogier事件。 我們以前已經一次又一次地看到這樣的情況。 他很有自信，幾乎可以做到任何事情。 無論其他人擁有什麼，Séb 都擁有更多——尤其是在節奏與速度方面。

他繼續在賽段勝利中大放異彩，然後回溯多年，做他一直在做的事情：完美的加分賽段，五分到手。

大師又回到了名次的第一名。

勝利意味著他在 2012 年（Volkswagen的備戰賽季，當時他駕駛 ŠKODA Fabia S2000）之前的每個賽季都贏了。 完美的10年。 而且，當然，在那之前的 2010 年和 2011 年，他已經贏了很多次。

Ogier and Veillas celebrating their win © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

這對他來說是第 55 場勝利，但對於他的副駕駛Benjamin Veilas來說，這也是第一個和一次特殊的時刻。

他在比賽結束時表示：Benji 能拿到第一次勝利真是太好了。

當然，這也是Toyota慶祝另一家製造商頭銜的特殊時刻。

“很高興為此提供幫助。”

但最重要的是，很高興能證明這個男孩仍然很好，並且真的得到了它。

“總是很好！” 他咧嘴一笑。 “我認為我們在幾場比賽中失去了一點運氣，但最後，一個週末對我們來說一切恢復正常。

“使用 Yaris 的感覺真是太棒了，我真的可以完全合一，用這輛車做我想做的事。”

這位 38 歲的車手在本月早些時候看到他的隊友 Kalle Rovanperä（比他小 16 歲）接替他成為了世界冠軍。

Ogier表示：在年老的時候並不常見，你能夠以如此強大的優勢取得這樣的勝利，所以我想我會很高興的。

但願如此。