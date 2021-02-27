Sébastien Ogier on his way to the win in Monza that secured his 7th title
WRC

2020世界拉力大賽大不同，Sébastien Ogier表現不同凡響

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
我們邀請備受尊崇的賽車記者David Evans，對Sébastien Ogier剛贏得第7座世界拉力大賽冠軍頭銜進行了專訪–在這裡讓我們進一步瞭解這位法國車手奪得巨大成就幕後的故事。
由 David Evans 編寫發佈於
希望渺茫。那是9月下旬的土耳其拉力大賽，Sébastien Ogier’s 挑戰世界拉力大賽陷入瓶頸。他的Toyota Yaris WRC一號汽缸故障，即使6座世界冠軍車手也無法在引擎沒有四缸的情況下挑戰第7座世界大冠。
希望渺茫
Ogier感受到領先者27分的強大壓力。他在馬爾馬里斯（Marmaris）明顯落後了9分，比隊友和土耳其拉力賽的分站冠軍Elfyn Evans差了18分。
一天之內，爆胎讓他失去了領先優勢，變速箱的問題也浪費了不少時間，而引擎故障似乎使他失去了贏得頭銜的希望。但Ogier的回應完全是法國人典型的反應：不必難過，只要有站起來的渴望，我們仍要展望下一個幸運的好時機。
Elfyn Evans in the shakedown during the World Rally Championship Turkey in Marmaris, Turkey on September 18, 2020.
Elfyn Evans on his way to victory at Rally Turkey
© Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool
然後他為 Elfyn Evans 提供最先返防的機會。威爾斯籍車手-才讓Ogier喪失了世界拉力錦標賽領先者的地位，並拿下27分領先積分的車手，原本白天即要離開土耳其，但這位英國人直到清晨兩點，才搭機返家。
Ogier當時早早就離開了。取而代之的是，他們登上了私人飛機，並進行了一趟時尚的旅程。
Ogier是賽段的最終競爭對手，但我們很少看到如此自私的方法，可以讓一項運動達到巔峰的狀態，而這種自我激勵經由無私感的平衡得以實踐，這讓他成為一位非常感性的人。
薩丁尼亞島的頒獎台讓Evans的領先優勢縮小到14分，但後面的賽事對車手來說，仍是一座高山待征服。
他所能做的就是不斷加速前進。前進最後一站的蒙扎拉力賽（Rally Monza）舉行之前，他也向大家表明壓力所在。
Ogier表示：他有壓力。我沒有。
幾年前，他可能會多談些這類的心情。但現在已經不會看得那麼重了。最近幾年以及7年中拿下6座世界冠軍，已經讓Sébastien有些看開了。他不在意了嗎?也不是。他仍然是一位強勁的競爭對手，但是6座成功的經歷，也帶來較輕鬆的態度。
這回他輕聲的回應：但我也會承受這14分的領先壓力。
一旦進入賽事，Ogier所能做的就是駕駛。並且努力的駕駛。但在拉力賽的情況下，要測試全世界誰是最好的拉力賽車手時，煎熬與壓力就來了。
蒙扎拉力賽是在賽道上雕刻出的一場拉力賽，左-右和右-左彎道充滿了未知的陷阱，稻草堆以避免路況不斷的變化。包括:柏油碎石、草地及碎石地。泥地、水泥面及鵝卵石。並且全部都被白雪、融冰和雨水覆蓋著。
在前進蒙扎賽事之前，有些人認為今年的冠軍頭銜不是那麼值得。Ogier自己表示：只要他有贏得勝利的信念，成功就可能如願以償，但他不會將此次的成功與其他賽事相比較。
錦標賽的第7站，也是最後一輪比賽改變了這一切。蒙扎拉力賽是本賽季最艱鉅的挑戰。能夠在Lombardy贏得勝利，將是最有價值的一項冠軍榮耀。
Ogier behielt die Kontrolle und holte sich das Rennen und den Titel.
Ogier behielt die Kontrolle und holte sich das Rennen und den Titel.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
在蒙扎（Monza）著名的彎道和拐角之間，還有一天山區奔馳。Ogier就是在那裡贏得第7座世界冠軍的榮耀。
Evans就在那裡與Ogier相比較。威爾斯籍車手被比他想像中還要優秀的右撇子引頭趕上了。
一層雪掩蓋了這些表面的變化，眨眼間，Yaris下方的4個米其林輪胎失去了抓地力並開始下滑。Evans加足油門，在400匹馬力最後的一次嘗試中，企圖保持汽車在路上。但他的夢想依舊在。
無濟於事。汽車向後滑了下來。
幾秒鐘後，Evans又回到了轉彎處，從分流的現場回到了路上，並在路邊向Ogier示警。他向那輛法國國旗的姐妹車揮舞著，看著他的隊友和強勁對手呼嘯通過，並朝著自己的夢想飛奔而去。
當天稍晚，Ogier向Evans感謝時充滿了情緒。他知道，如果不是因為Evans的提醒，他很可能會陷入困境。冠軍的頭銜原本應該是Elfyn的。
Sebastien Ogier and Julien Ingrassia of team Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT celebrate the world rally champion 2020 title during the World Rally Championship ACI Monza on December 6, 2020.
Sebastien Ogier və Julien Ingrassia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
“情感真的很重要” Ogier完賽後表示：數字7固然很好，但重要的是情感。 我在這裡所能做的就是向他施加壓力，我會一直這樣做。但對Elfyn感到抱歉。他是一位很棒的隊友，這是一個偉大的團隊。
當我今年初加入Toyota車隊時，我為自己的上個賽季感到欣慰。但時間很短，這就是為什麼我要再待一年。不過，再次獲勝真的很特別。
與Juha Kankkunen協同合作，成為有史以來第2位為三個製造商贏得冠軍的車手。
他表示：我對此有所考慮。在我職涯的早期，我想為自己展現一些不錯的統計數據，但是隨著時間的流逝，也許對你們和車迷來說，它們的價值更大。我很高興能贏得不錯的統計數據，但我所能做的就是盡力成為我們這一代車手中最好的一位，並留下一些強而有力且美好的情感。
堅強和美好的情感是7座世界冠軍的標誌。
未來仍是充滿希望與夢想。
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