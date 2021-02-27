2020世界拉力大賽大不同，Sébastien Ogier表現不同凡響

希望渺茫

Ogier感受到領先者27分的強大壓力。他在馬爾馬里斯（Marmaris）明顯落後了9分，比隊友和土耳其拉力賽的分站冠軍Elfyn Evans差了18分。

一天之內，爆胎讓他失去了領先優勢，變速箱的問題也浪費了不少時間，而引擎故障似乎使他失去了贏得頭銜的希望。但Ogier的回應完全是法國人典型的反應：不必難過，只要有站起來的渴望，我們仍要展望下一個幸運的好時機。

Elfyn Evans on his way to victory at Rally Turkey © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool

然後他為 Elfyn Evans 提供最先返防的機會。威爾斯籍車手-才讓Ogier喪失了世界拉力錦標賽領先者的地位，並拿下27分領先積分的車手，原本白天即要離開土耳其，但這位英國人直到清晨兩點，才搭機返家。

Ogier當時早早就離開了。取而代之的是，他們登上了私人飛機，並進行了一趟時尚的旅程。

Ogier是賽段的最終競爭對手，但我們很少看到如此自私的方法，可以讓一項運動達到巔峰的狀態，而這種自我激勵經由無私感的平衡得以實踐，這讓他成為一位非常感性的人。

薩丁尼亞島的頒獎台讓Evans的領先優勢縮小到14分，但後面的賽事對車手來說，仍是一座高山待征服。

他所能做的就是不斷加速前進。前進最後一站的蒙扎拉力賽（Rally Monza）舉行之前，他也向大家表明壓力所在。

Ogier表示：他有壓力。我沒有。

幾年前，他可能會多談些這類的心情。但現在已經不會看得那麼重了。最近幾年以及7年中拿下6座世界冠軍，已經讓Sébastien有些看開了。他不在意了嗎?也不是。他仍然是一位強勁的競爭對手，但是6座成功的經歷，也帶來較輕鬆的態度。

這回他輕聲的回應：但我也會承受這14分的領先壓力。

一旦進入賽事，Ogier所能做的就是駕駛。並且努力的駕駛。但在拉力賽的情況下，要測試全世界誰是最好的拉力賽車手時，煎熬與壓力就來了。

蒙扎拉力賽是在賽道上雕刻出的一場拉力賽，左-右和右-左彎道充滿了未知的陷阱，稻草堆以避免路況不斷的變化。包括:柏油碎石、草地及碎石地。泥地、水泥面及鵝卵石。並且全部都被白雪、融冰和雨水覆蓋著。

在前進蒙扎賽事之前，有些人認為今年的冠軍頭銜不是那麼值得。Ogier自己表示：只要他有贏得勝利的信念，成功就可能如願以償，但他不會將此次的成功與其他賽事相比較。

錦標賽的第7站，也是最後一輪比賽改變了這一切。蒙扎拉力賽是本賽季最艱鉅的挑戰。能夠在Lombardy贏得勝利，將是最有價值的一項冠軍榮耀。

Ogier behielt die Kontrolle und holte sich das Rennen und den Titel. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

在蒙扎（Monza）著名的彎道和拐角之間，還有一天山區奔馳。Ogier就是在那裡贏得第7座世界冠軍的榮耀。

Evans就在那裡與Ogier相比較。威爾斯籍車手被比他想像中還要優秀的右撇子引頭趕上了。

一層雪掩蓋了這些表面的變化，眨眼間，Yaris下方的4個米其林輪胎失去了抓地力並開始下滑。Evans加足油門，在400匹馬力最後的一次嘗試中，企圖保持汽車在路上。但他的夢想依舊在。

無濟於事。汽車向後滑了下來。

幾秒鐘後，Evans又回到了轉彎處，從分流的現場回到了路上，並在路邊向Ogier示警。他向那輛法國國旗的姐妹車揮舞著，看著他的隊友和強勁對手呼嘯通過，並朝著自己的夢想飛奔而去。

當天稍晚，Ogier向Evans感謝時充滿了情緒。他知道，如果不是因為Evans的提醒，他很可能會陷入困境。冠軍的頭銜原本應該是Elfyn的。

Sebastien Ogier və Julien Ingrassia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

“情感真的很重要” Ogier完賽後表示：數字7固然很好，但重要的是情感。 我在這裡所能做的就是向他施加壓力，我會一直這樣做。但對Elfyn感到抱歉。他是一位很棒的隊友，這是一個偉大的團隊。

當我今年初加入Toyota車隊時，我為自己的上個賽季感到欣慰。但時間很短，這就是為什麼我要再待一年。不過，再次獲勝真的很特別。

與Juha Kankkunen協同合作，成為有史以來第2位為三個製造商贏得冠軍的車手。

他表示：我對此有所考慮。在我職涯的早期，我想為自己展現一些不錯的統計數據，但是隨著時間的流逝，也許對你們和車迷來說，它們的價值更大。我很高興能贏得不錯的統計數據，但我所能做的就是盡力成為我們這一代車手中最好的一位，並留下一些強而有力且美好的情感。

堅強和美好的情感是7座世界冠軍的標誌。