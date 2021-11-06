Toto，記錄保持者

紐博格林北環賽道被認為是全世界最艱難的賽道。 2009 年 4 月，Toto試圖以保時捷 911 RSR 打破7 分 7 秒的單圈記錄。 他在第1次嘗試就做到了：7:03.28。 然後是 1970 年的非官方記錄 - 由手持秒錶計時 – 當時Niki Lauda的記錄：6:58。Toto也想打破這一點。

事實是，指甲大小的輪胎塊在第1圈就逐漸剝落，此時也許可以讓Toto停下來再思考一下。但是不可避免的事情終於發生了……他以時速268 公里的速度在惡名昭彰的 Fuchsröhre（Foxhole）車子停了下來。在可怕的撞擊之後，他花了幾個月的時間才能夠重新品嚐和聞到味道；而撞擊時的減速也傷害了他的神經。

Safety first: Rekordjäger Toto Wolff macht sich bereit. © Bildsymphonie

＂戴上頭盔從地獄發車。他們總是說只有當地人才能在這裡開快車。我從維也納開車過來，練習了一下，現在我們看看會發生什麼事。”

Nach dem Rekord-Run ist Wolff sichtlich durch den Wind – und erleichtert. © Bildsymphonie

記錄沒了：7:03 分鐘 20.8 公里。Toto事後表示：這輛車對我來說似乎有點危險。在北環賽道上任何事情都可能發生。 如果你不小心一點，你很快就會被送進當地的Adenau醫院。”

Ende der Ausfahrt: In der „Fuchsröhre“ hob Wolff bei 268 km/h ab. © Bildsymphonie

Porsche 911/997 是 2009 年試圖打破紐博格林單圈記錄的首選車款。這台 460 匹馬力的賽車於前幾年在同一賽道上的 24 小時比賽中位居主導地位。

Toto的朋友Niki Lauda稱這次的嘗試是“我一生中聽過最愚蠢的自殺任務”。 Porsche公司表示：這是一位車手自己帶著最糟的防滾架在外呼嘯奔馳。”

Toto，一位拉力賽車手

儘管他的職涯在賽道上有些失誤，但他還是對拉力賽事著迷不已。 正如Toto當時認為的那樣，至少它在一天中比你在長距離比賽中獲得更多的樂趣。他是拉力賽段的新秀，但他學得很快。 正如我們所認識的Toto，他沒有半途而廢。

從 2006 年 7 月到 2013 年底，他效力於 Raimund Baumschlager 的精英拉力隊 BRR，並駕駛他們的汽車，主要是Mitsubishis。那時期的亮點是他在奧地利錦標賽中排名第二，僅次於領隊Baumschlager本人。

Keine Kompromisse: Sein Fahrstil machte Wolff schnell zum Fan-Liebling. © Harald Illmer

Toto以其不妥協的駕駛風格，迅速贏得觀眾們的青睞。 他從一開始就以國際為思考重點； 2002 年，他甚至在 FIA GT 錦標賽的 N-GT 類別中獲得令人推崇第6名的佳績。

Dream Team: Beifahrer Gerald Pöschl (l.) mit Toto Wolff © GEPA Pictures

Wolff 的副駕駛 Gerald Pöschl 帶領著未來的車隊老闆在他們加入拉力賽的歲月裡度過了許多艱難險阻的挑戰。

Totos Devise im Rallye-Sport: Lernen am Limit © Werner Schneider

在當時的拉力賽車手中，Toto被視為能從極端中尋求極限，並從錯誤中吸取教訓的人。他堅信，“我本可以靠拉力賽為生。”

Toto與Red Bull

2000 年初，Toto Wolff參加了 FIA-GT 世界錦標賽，以及在聖保羅、銀石和斯帕弗朗科爾尚舉行的其他重要長距離比賽。多年來，他與 Karl Wendlinger、Dieter Quester 和 Philipp Peter 等合作夥伴一起為Porsche、BMW 及Ferrari效力，並贏得該級別的勝利。 2006 年，他與後者和德國傳奇人物Hans Joachim Stuck 一起寫下歷史記錄，當時他穿著藍色Red Bull工作服，在杜拜 24 小時耐力賽贏得冠軍的殊榮。

Toto Wolff: früher mit Red Bull-Logo auf der Brust, heute Mercedes-Teamchef © Archiv Dieter Quester

早在 2004 年，你萬萬沒想到這位髮型帥氣、戴著塑料手錶的年輕人會在多年後，成為一位成功的Mercedes車隊負責人，同時也是多年贊助商Red Bull最難對付的競爭對手。

Auf Wolffs Fahrerqualitäten ist unter schwierigen Bedingungen Verlass. © Archiv Dieter Quester

傳奇的…… 2004 年，Wendlinger/Wolff/Quester/Zonca 在英特拉格斯 1000 英里的比賽中取得了組別勝利。在此最艱難的條件下，誰寫下了最快單圈速度？Toto。

Wolff, Quester und Peter nach dem 6‑Stunden-Rennen von Misano 2005 © Archiv Dieter Quester

Toto Wolff、Philipp Peter 和 Dieter Quester 駕駛他們的 BMW E46 慶祝贏得 2005 年 Misano 6 小時耐力賽。 就像父子一樣，Toto只參加過一場沒有老將Dieter在旁的長距離比賽。