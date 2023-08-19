Oracle Red Bull F1 RB7賽車在拉斯維加斯康莊大道飈速巡禮

sergio-perez-11 Sergio ‘Checo’ Perez 六歲開始他的職業生涯。 他在卡丁車行列中的晉升非常迅速，並且一度需要特殊的安排，他才能夠在當時年齡層以外更強大的賽車組別競爭。

在Oracle Red Bull 車隊公路之旅系列的這一章中，Horner 和 Checo玩了一場異想天開的貓鼠遊戲，在此回顧了Checo在拉斯維加斯的最後24 小時，最終他以丟失了RB7告終。 幸運的是，車隊不需要拉斯維加斯的運氣就能找到它——Horner 知道關於賽車的一切，包括 Checo的位置——在這種情況下，賽車搖搖欲墜地停在賭場的屋頂上。