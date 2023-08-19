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F1

Oracle Red Bull F1 RB7賽車在拉斯維加斯康莊大道飈速巡禮

維加斯發生的事情並不總是停留在維加斯，尤其是當Oracle Red Bull車隊的領隊Christian Horner與Sergio Pérez聯袂同行在城裡時，一切都改觀了– 請點擊視頻繼續看下去...
由 Riley Hunter 編寫
2 min read發佈於

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Las Vegas Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Las Vegas Grand Prix.

United States

sergio-perez-11

Sergio ‘Checo’ Perez 六歲開始他的職業生涯。 他在卡丁車行列中的晉升非常迅速，並且一度需要特殊的安排，他才能夠在當時年齡層以外更強大的賽車組別競爭。

MexicoMexico
距離備受期待的首屆F1 Heineken Silver拉斯維加斯大獎賽僅剩三個月， Oracle Red Bull、車隊領隊兼首席執行長 Sergio Pérez以及榮獲冠軍的RB7 F1 賽車以娛樂為前題前進內華達州。
請觀賞上方的視頻， Perez回顧前一天晚上駕駛 RB7 從熙熙攘攘的拉斯維加斯大道到炎熱的內華達沙漠以及其間歷經之處的足跡。
F1 driver Sergio Checo Perez in the Wynn Las Vegas hotel casino in Las Vegas.

Temptation is put in Perez's way

© Garth Milan

在Oracle Red Bull 車隊公路之旅系列的這一章中，Horner 和 Checo玩了一場異想天開的貓鼠遊戲，在此回顧了Checo在拉斯維加斯的最後24 小時，最終他以丟失了RB7告終。 幸運的是，車隊不需要拉斯維加斯的運氣就能找到它——Horner 知道關於賽車的一切，包括 Checo的位置——在這種情況下，賽車搖搖欲墜地停在賭場的屋頂上。
The Oracle Red Bull Racing RB7 in action in Las Vegas near the Bellagio Hotel.

The RB7 passes the famous Bellagio Hotel

© Garth Milan

The Oracle Red Bull Racing RB7 car undergoing a night-time pit stop next to the replica Eiffel Tower in Las Vegas.

Time for a pit stop!

© Garth Milan

The Oracle Red Bull Racing RB7 car driving down The Strip in Las Vegas.

Full speed ahead down The Strip

© Garth Milan

讓我們一起加入Checo和 Horner ，並與貓王模仿者、維加斯歌舞女郎、藍人樂團和拉斯維加斯先生本人Wayne Newton見面。 RB7 與Bryce Menzies巨型卡車間的沙漠對決由Emilia Hartford擔任評審，這場穿越罪惡之城的嬉戲充滿了內華達州標誌性的時刻。
Oracle Red Bull Racing’s RB7 car with Sergio Perez alongside Bryce Menzies’s Trophy Truck in the Nevada desert.

Desert showdown

© Garth Milan

Bryce Menzies’s Trophy Truck jumps over the Oracle Red Bull Racing RB7 car in the Nevada desert.

Menzies goes big over the RB7

© Garth Milan

深入了解 Checo 難忘的夜晚，並為Oracle Red Bull車隊將於 11 月訪問拉斯維加斯參加F1一級方程式Heineken Silver 拉斯維加斯大獎賽蓄勢待發。
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Sergio ‘Checo’ Perez 六歲開始他的職業生涯。 他在卡丁車行列中的晉升非常迅速，並且一度需要特殊的安排，他才能夠在當時年齡層以外更強大的賽車組別競爭。

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