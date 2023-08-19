F1
Oracle Red Bull F1 RB7賽車在拉斯維加斯康莊大道飈速巡禮
維加斯發生的事情並不總是停留在維加斯，尤其是當Oracle Red Bull車隊的領隊Christian Horner與Sergio Pérez聯袂同行在城裡時，一切都改觀了– 請點擊視頻繼續看下去...
距離備受期待的首屆F1 Heineken Silver拉斯維加斯大獎賽僅剩三個月， Oracle Red Bull、車隊領隊兼首席執行長 Sergio Pérez以及榮獲冠軍的RB7 F1 賽車以娛樂為前題前進內華達州。
請觀賞上方的視頻， Perez回顧前一天晚上駕駛 RB7 從熙熙攘攘的拉斯維加斯大道到炎熱的內華達沙漠以及其間歷經之處的足跡。
在Oracle Red Bull 車隊公路之旅系列的這一章中，Horner 和 Checo玩了一場異想天開的貓鼠遊戲，在此回顧了Checo在拉斯維加斯的最後24 小時，最終他以丟失了RB7告終。 幸運的是，車隊不需要拉斯維加斯的運氣就能找到它——Horner 知道關於賽車的一切，包括 Checo的位置——在這種情況下，賽車搖搖欲墜地停在賭場的屋頂上。
讓我們一起加入Checo和 Horner ，並與貓王模仿者、維加斯歌舞女郎、藍人樂團和拉斯維加斯先生本人Wayne Newton見面。 RB7 與Bryce Menzies巨型卡車間的沙漠對決由Emilia Hartford擔任評審，這場穿越罪惡之城的嬉戲充滿了內華達州標誌性的時刻。
深入了解 Checo 難忘的夜晚，並為Oracle Red Bull車隊將於 11 月訪問拉斯維加斯參加F1一級方程式Heineken Silver 拉斯維加斯大獎賽蓄勢待發。
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