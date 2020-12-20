F1重訊 - 2021年sergio-perez轉戰Red Bull車隊席位確認
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2021年Red Bull參加FIA世界一級方程式賽車車手陣容確定。
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Red Bull 賽車車隊今天正式確認，Sergio Perez將加入車隊的陣容，屆時將與Max Verstappen一起參加2021年FIA一級方程式世界錦標賽。
現任車手Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年的發展、模擬器工作及輪胎的測試任務。
Sergio於2011年首次參加F1大獎賽，從那之後，他已是這項運動中表現最優異且最堅韌的賽車手之一。
Sergio最近在薩克希爾大獎賽（Sakhir GP）中出色的表現並贏得勝利，這也成為他能夠加入Red Bull 車隊並受人青睞的選擇重點，最初的合約以1年為期限。
我們花了一些時間，評估所有相關數據和性能表現後，我們決定Sergio成為2021年與Max合作的適當人選。
Red Bull車隊負責人Christian Horner表示：Alex仍是車隊的重要成員，我們對此決定做了漫長又艱辛的考量。花了很多時間評估所有相關數據和表現性能之後，我們決定Sergio成為2021年與Max合作的適當人選，並期待歡迎他加入Red Bull的團隊。
Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年後續的發展任務。
Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年後續的發展任務，我們要感謝他在這段時間的努力與貢獻。
自我加入F1大獎賽，能夠有機會成為一支具競爭力車隊的車手，一直是我最大的希望。
Sergio Perez評論說：我非常感謝Red Bull車隊，讓我有機會加入2021年Red Bull車隊比賽的陣容。自我加入F1大獎賽，能夠有機會成為一支具競爭力車隊的車手，一直是我最大的希望。屆時能與Max一同駕駛Red Bull顏色的賽車，並列在起跑線前方，是我至感驕傲與榮幸的時刻。
你可以確定，明年賽季我將會全神貫注在賽道上。這個團隊與我有著同樣獲勝的決心，我知道我在這裡的表現，將協助車隊爭取另一項冠軍頭銜的榮耀。
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