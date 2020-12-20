F1

F1重訊 - 2021年sergio-perez轉戰Red Bull車隊席位確認

© Red Bull Racing
2021年Red Bull參加FIA世界一級方程式賽車車手陣容確定。
由 Red Bull Racing 編寫發佈於
Red Bull 賽車車隊今天正式確認，Sergio Perez將加入車隊的陣容，屆時將與Max Verstappen一起參加2021年FIA一級方程式世界錦標賽。
現任車手Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年的發展、模擬器工作及輪胎的測試任務。
Sergio Perez To Drive For Red Bull Racing In 2021
Sergio Perez To Drive For Red Bull Racing In 2021
© Red Bull Racing
Sergio於2011年首次參加F1大獎賽，從那之後，他已是這項運動中表現最優異且最堅韌的賽車手之一。
Sergio最近在薩克希爾大獎賽（Sakhir GP）中出色的表現並贏得勝利，這也成為他能夠加入Red Bull 車隊並受人青睞的選擇重點，最初的合約以1年為期限。
我們花了一些時間，評估所有相關數據和性能表現後，我們決定Sergio成為2021年與Max合作的適當人選。
Christian Horner OBE
Red Bull車隊負責人Christian Horner表示：Alex仍是車隊的重要成員，我們對此決定做了漫長又艱辛的考量。花了很多時間評估所有相關數據和表現性能之後，我們決定Sergio成為2021年與Max合作的適當人選，並期待歡迎他加入Red Bull的團隊。
Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年後續的發展任務。
Christian Horner OBE
Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年後續的發展任務，我們要感謝他在這段時間的努力與貢獻。
自我加入F1大獎賽，能夠有機會成為一支具競爭力車隊的車手，一直是我最大的希望。
Sergio Perez
Sergio Perez評論說：我非常感謝Red Bull車隊，讓我有機會加入2021年Red Bull車隊比賽的陣容。自我加入F1大獎賽，能夠有機會成為一支具競爭力車隊的車手，一直是我最大的希望。屆時能與Max一同駕駛Red Bull顏色的賽車，並列在起跑線前方，是我至感驕傲與榮幸的時刻。
你可以確定，明年賽季我將會全神貫注在賽道上。這個團隊與我有著同樣獲勝的決心，我知道我在這裡的表現，將協助車隊爭取另一項冠軍頭銜的榮耀。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團Red Bull Taiwan Instagram