F1重訊 - 2021年sergio-perez轉戰Red Bull車隊席位確認

Red Bull 賽車車隊今天正式確認，Sergio Perez將加入車隊的陣容，屆時將與Max Verstappen一起參加2021年FIA一級方程式世界錦標賽。

現任車手Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年的發展、模擬器工作及輪胎的測試任務。

Sergio Perez To Drive For Red Bull Racing In 2021 © Red Bull Racing

Sergio於2011年首次參加F1大獎賽，從那之後，他已是這項運動中表現最優異且最堅韌的賽車手之一。

Sergio最近在薩克希爾大獎賽（Sakhir GP）中出色的表現並贏得勝利，這也成為他能夠加入Red Bull 車隊並受人青睞的選擇重點，最初的合約以1年為期限。

我們花了一些時間，評估所有相關數據和性能表現後，我們決定Sergio成為2021年與Max合作的適當人選。 Christian Horner OBE

Red Bull車隊負責人Christian Horner表示：Alex仍是車隊的重要成員，我們對此決定做了漫長又艱辛的考量。花了很多時間評估所有相關數據和表現性能之後，我們決定Sergio成為2021年與Max合作的適當人選，並期待歡迎他加入Red Bull的團隊。

Alex Albon仍是車隊的重要成員，並擔任Red Bull車隊測試和備援車手的角色，重點著重在2022年後續的發展任務。 Christian Horner OBE