一項能夠讓學生挑戰現況，並產生積極影響的全球計劃，剛剛推出了第一個播客專輯，作為其創新目的的一部分。

在 Red Bull Basement Sessions 播客單元中，來自體育、商業和宣傳界的六位聰明才智菁英，談到了他們的思維方式、動機以及如何做出改變。

YouTube 上有關科學、自然和技術視頻而聞名的播客主持人 Tom Carroll 表示：全球創新者和企業家精神是 Red Bull Basement 的全部意義所在 – 旨在尋找能夠徹底改變遊戲規則的技術解決方案。在這個播客節目中，我們聽到了一群鼓舞人心變革者的聲音，所以我們相信這是獲得靈感和見解的理想場所。

你不能放棄夢想和目標 Siya Kolisi

第 1 集以南非橄欖球隊隊長 Siya Kolisi 開始，談到如何在社區推動正面的改變。這位鬆散的前鋒帶領跳羚隊在世界杯上獲勝，利用他的成就來推動創新並激勵他人。他回顧了在伊麗莎白港外一個小鎮長大的經歷，以及他在 Kolisi 基金會的工作，該基金會為有需要的人提供食物和其他必需品提供幫助。

Kolisi 表示：你不能放棄你的夢想和目標……你必須用你所擁有的一切來奮戰。找到對你有意義的東西。你因堅定而堅強，因為你對其目的的信念來自內心。

第 2 集主角是Red Bull Racing Honda車隊的負責人 Christian Horner ，他歷經 17 個賽季並見證F1一級方程式最非凡的成功故事之一。這位英國策劃者就如何打造一支成功的車隊、他的車隊在 F1 中與其他車隊的不同之處以及如何在起起落落中保持團隊合作提供了獨到見解。

Carissa Moore 是第 3 集的焦點，她透露了如何將激情轉化在職涯上。這位衝浪名人堂成員在成為多項冠軍的道路上克服了自我懷疑，她描述了以自己的方式尋找進步，以及當你走出舒適區時可能發生的偉大事情。

Carissa Moore © Ben Thouard/Red Bull Content Pool

第 4 集的 Fabio Wibmer 可謂是銳不可擋，他的創造力和突破性的表現使他從奧地利的小鎮根植於全球粉絲群。身為全世界最受關注的 YouTube 明星之一，Wibmer 談到如何釋放您的創造力並在人群中脫穎而出。

第 5 集中，Worldwide Generation 創始人兼首席執行長 Manjula Lee 談到如何將您的想法提升到一個新的水平。她在童年時期見證了貧困和不公平，她放棄了前途無限的企業職務，主在幫助找到應對當今最大挑戰的解決方案。 今天，她致力於團結全世界，實現聯合國可持續發展的目標。

第 6 集結束本季的訪問，這位是 NTT 資深副總裁 Peter Gray，他為全球最大的體育賽事帶來了深入的思考和數據分析。Gray創造了顛覆性技術，改變了環法自行車賽等賽事的轉播方式，他非常瞭解如何將自己的大創意變為現實的技巧。

您可在此處 here 找到播客的所有內容，並可在 Spotify、Apple 播客、Amazon以及任何您收聽播客的地方關注 Red Bull Basement Sessions系列單元。