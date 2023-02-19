F1 的每一個新賽季都伴隨著對即將到來戰役的興奮感，但我們認為 2023 年將把這高潮發揮到了極致。 以下是本季迎接史詩般戰役的七個原因……

Red Bull車隊自 2014 年以來首次雙冠王衛冕

這是一次巨大的挑戰。 自 2014 年以來，我們還沒有以捍衛車手和車隊冠軍的身份進入一級方程式賽季。當時轉向複雜的混合動力裝置以及由此造成的棘手，導致車隊的命運迅速下滑，防守也步履蹣跚。 這次不一樣了。 我們擁有一個基本穩定的團隊，RB19 是由極具主導力18 的演變，我們現在有一個非常強大的車手陣容。 車隊的競爭對手用了一年的時間來解決 F1 新時代可能給他們帶來的任何問題，屆時競爭將會更激烈，但這只會為即將到來的賽事增添更多趣味。

A Double Title To Defend © Getty Images

蜜獾回來了

在離開車隊四年之後，珀斯浪子 Daniel Ricciardo回到了Red Bull車隊，這段時間有一些極佳的表現（他在 2021 年蒙扎賽事贏得光榮的勝利）和一些令人沮喪的低谷。蜜獾不僅是車庫中一股積極的力量，也是 F1 中最有趣、真正優秀的車手之一，他還是一位經驗豐富的 F1 活動家，他無與倫比的反饋將有助於推動 RB19 從模擬到任務報告彙整的發展。我們非常歡迎他歸來。

Honey, He's Home! © Getty Images

美國風情

2023 年將是我們在美國舉辦最盛大的一年。 RB19 在紐約的發布（以及我們未來與Ford PU 合作的宣布）定下了基調，但我們在今年的三場美國比賽中再次升級，邀請車迷為邁阿密、奧斯汀及首役拉斯維加斯設計定制的塗裝 。我們邁阿密塗裝設計的競賽已經開始。 只需點擊此處註冊我們的獨家忠誠度計劃 The Paddock，下載模板即可盡情發揮創意。

Mark Your Mark © Oracle Red Bull Racing

好戲上場

今年的行程可能是迄今為止最大的，但即使有 23 個賽點，世界各地仍有許多人沒有機會近距離親眼看到 F1 車手和賽車的工藝。 我們一直試圖藉由表演賽將 F1 的爆發力帶到大家的面前，而在 2023 年，我們將再次這樣做。 我們已經制定了一些壯觀的執行計劃，敬請期待，因為 F1 可能會來到您附近的城市、海灘或白雪皚皚的山峰。

Bringing The Noise Around The World © Getty Images

Checo 的第 250 場比賽

在 F1 的整個歷史中，只有 10 位車手參加過 250 場或更多的比賽。 到 2023 年，Checo 將成為第 11 名成員，屆時 Checo 將開始他的第 250 場比賽，比賽地點會是 F1 最著名的賽點之一——蒙扎。 對於我們的墨西哥車手來說，這是一個巨大的里程碑，我們希望他能夠在 La Pista Magica 以時尚的方式慶祝戰功，自 2012 年他在 F1 的第 30 場比賽中獲得出色的亞軍 以來，那是他首次在義大利大獎賽獲得獎杯。

Checo Is Set To Celebrate A Special Milestone © Getty Images

回家最好

我們在每場比賽中從看台上獲得的支持非常棒，但沒有什麼能比得上主場比賽令人難以置信的氣氛。 從 Max 在 Zandvoort 的廣大粉絲群產生的橙色煙霧牆到 Autódromo Hermanos Rodríguez 的 Foro Sol 墨西哥人為 Checo 歡呼的沸騰場景，我們車手的主場比賽始終是賽季的亮點。 不過，在 2023 年，隨著 Max 尋求荷蘭大獎賽的三連勝，Checo 尋求在墨西哥第三次登上領獎台，以及車隊第 10 次在奧地利本土比賽，並且這是自Red Bull創辦人 Dietrich Mateschitz 去世以來的第一次。 這將會是一場悸動感性的一場賽事。

Heading Home © Getty Images

拉斯維加斯大獎賽

如果不提及維加斯，這份清單將是不完整的。 F1 自 1982 年以來首次重返罪惡之城，而且表現得非常時尚與高端。 我們將自 1985 年以來首次在周六比賽（是的，F1 並非總在周日比賽），我們將在傳奇的大道上競賽，而且我們將在拉斯維加斯耀眼的光芒下進行。 閃閃耀眼的燈光震懾全場，開始時間為晚上 10 點。 這可能是有史以來最耀眼、最華麗的娛樂圈大獎賽。 我們迫不及待了。

The Bulls Hit The Strip © Getty Images