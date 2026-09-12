Shauna Coxsey 首位征服英國最難深水抱石路線的女性

英國職業攀岩選手 Shauna Coxsey 僅用兩次嘗試，就成功完成位於英國威爾斯彭布羅克郡海面上方、難度達 8b 的 Olympiad 路線。她不僅成為首位完成這條路線的女性，也創下截至目前最快的完攀紀錄。

Coxsey 表示：「Olympiad 是我見過最迷人的攀岩路線之一。第一次看到它時，我就立刻想挑戰，但也已經做好打一場硬仗的心理準備。這條路線的動作很難，而且比我平常習慣的路線長得多，再加上整個後勤安排也非常瘋狂。」

海面上方 12 公尺的極限攀登

Olympiad is a 12-metre deep-water solo route © Jessica Glassberg / Red Bull Content Pool

Olympiad 是一條位於英國威爾斯彭布羅克郡 Skrinkle Haven 的 12 公尺深水攀岩路線。整條路線沿著凱爾特海上方一面約 45 度外傾的岩壁延伸，攀岩者必須在下方就是開放海面的情況下，連續完成高難度動作。Olympiad 的難度等級為 8b／5.13d，屬於頂尖級別的攀岩難度，也被形容為英國最艱難的深水攀岩路線。所謂深水攀岩，就是在沒有繩索保護的情況下攀爬海面上方的岩壁，一旦失手，便直接落入下方水中。

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這條路線由 Neil Gresham 於 2012 年首度開闢，Coxsey 則成為第六位成功完成 Olympiad 的攀岩者。此前完成這條路線的英國攀岩者包括 Steve McClure、Edmund Morris、Josh Ibbertson 與 Cailean Harker。

Coxsey drops into the sea during her historic ascent © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool The Brit was all smiles after completing the climb © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

當天的環境條件讓挑戰更加艱難。由於沒有繩索保護，一旦失手，就會直接墜入海中。Coxsey 表示：「在海面上方嘗試這條路線真的很瘋狂。潮汐、氣溫、風勢和濕度都會影響攀登，幾乎不可能等到所有條件都完美。」

Quotation 這段經歷，我會永遠銘記在心。 Shauna Coxsey

Coxsey 沒想到自己能這麼快完成這條路線。她表示：「從起點開始算，第二次嘗試就成功完攀，完全超出我的預期，到現在我還有點不敢相信。這是一段我會永遠記得的經歷，也是目前為止我最喜愛的攀岩時刻之一。」