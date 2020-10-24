Shehzad Soorabally蟬聯第4座飄移王冠軍殊榮！
© Joel Capillaire
Red Bull停車場飄移大賽（模里西斯）於2020年10月3日隆重舉行，當天，受到大家熱烈的支持與關注，而其結果並未辜負所有人的期待。
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這是一場壯觀又熱烈的賽事，總決賽令人嘆為觀止、屏息以待到最後關頭，場上，我們見識到Shehzad Soorabally與Reetesh Newaj雙方激戰的過程，最後由Shehzad連續第4年贏得飄移之王的殊榮，而Reetesh更是在兩輪資格賽中取得領先位置。
Winning Run, CPD Mauritius
這條賽道位於Belle Vue的Anjalay Coopen體育場入口對面停車場，其設計獨具挑戰性，Shehzad Soorabally駕駛他的BMW E30出色地完成了最後一場比賽，獲得377分，超前Reetesh Newaj駕駛BMW E36賽車的349分，另Yasir Khodabocus（BMW 325）獲得172分；Ryan Butchanah以162分名列第4。
儘管賽事不對觀眾開放，但借助Hysteria Productions的技術設置與專業，在Red Bull的 Facebook頁面和MBC TV進行現場直播報導。在16名參賽者中，前8名符合準決賽資格。經過淘汰賽後，4位晉級車手進入總決賽，以爭奪模里西斯冠軍的頭銜，並將於2021年參加國際性的賽事-冠軍車手將與Red Bull Car Park飄移系列大賽其他國家的優勝者互相對抗，屆時爭取世界冠軍的榮耀。
Shehzad在贏得Red Bull停車場飄移大賽（模里西斯）後表示：我感到非常激動與高興。飄移的標準很高，我的競爭對手向我施加很大的壓力。Reetesh Newaj表現非常出色，在前兩輪資格賽中都處於領先位置，當時我無法全力發揮自己的最大實力。幸運的是，在父親的建議和團隊的支持下，我在決賽中獲得了較佳的成績。連續第4個冠軍-令人難以置信，尤其是在面對如此強勁的對手時！當然，也恭喜他們！不過，現在我已經獲得了頭銜，我要積極地為明年的國際賽事備戰。
今年，Red Bull停車場飄移大賽（模里西斯）因受Covid-19疫情影響，在沒有任何觀眾的情況下舉行，但Red Bull也對此項國際政策做了預防措施，以避免品牌大型活動的集會活動與群聚感染。
賽事當天，僅允許車手、技術團隊成員、承辦單位、官員以及記者參加。在以前的熱鬧場面，每年均吸引了成千上萬的熱情車迷至現場朝聖，並引起廣大車友的熱情關注。
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