這是一場壯觀又熱烈的賽事，總決賽令人嘆為觀止、屏息以待到最後關頭，場上，我們見識到Shehzad Soorabally與Reetesh Newaj雙方激戰的過程，最後由Shehzad連續第4年贏得飄移之王的殊榮，而Reetesh更是在兩輪資格賽中取得領先位置。

這是一場壯觀又熱烈的賽事，總決賽令人嘆為觀止、屏息以待到最後關頭，場上，我們見識到Shehzad Soorabally與Reetesh Newaj雙方激戰的過程，最後由Shehzad連續第4年贏得飄移之王的殊榮，而Reetesh更是在兩輪資格賽中取得領先位置。

這是一場壯觀又熱烈的賽事，總決賽令人嘆為觀止、屏息以待到最後關頭，場上，我們見識到Shehzad Soorabally與Reetesh Newaj雙方激戰的過程，最後由Shehzad連續第4年贏得飄移之王的殊榮，而Reetesh更是在兩輪資格賽中取得領先位置。

這條賽道位於Belle Vue的Anjalay Coopen體育場入口對面停車場，其設計獨具挑戰性，Shehzad Soorabally駕駛他的BMW E30出色地完成了最後一場比賽，獲得377分，超前Reetesh Newaj駕駛BMW E36賽車的349分，另Yasir Khodabocus（BMW 325）獲得172分；Ryan Butchanah以162分名列第4。

這條賽道位於Belle Vue的Anjalay Coopen體育場入口對面停車場，其設計獨具挑戰性，Shehzad Soorabally駕駛他的BMW E30出色地完成了最後一場比賽，獲得377分，超前Reetesh Newaj駕駛BMW E36賽車的349分，另Yasir Khodabocus（BMW 325）獲得172分；Ryan Butchanah以162分名列第4。

這條賽道位於Belle Vue的Anjalay Coopen體育場入口對面停車場，其設計獨具挑戰性，Shehzad Soorabally駕駛他的BMW E30出色地完成了最後一場比賽，獲得377分，超前Reetesh Newaj駕駛BMW E36賽車的349分，另Yasir Khodabocus（BMW 325）獲得172分；Ryan Butchanah以162分名列第4。

儘管賽事不對觀眾開放，但借助Hysteria Productions的技術設置與專業，在Red Bull的 Facebook頁面和MBC TV進行現場直播報導。在16名參賽者中，前8名符合準決賽資格。經過淘汰賽後，4位晉級車手進入總決賽，以爭奪模里西斯冠軍的頭銜，並將於2021年參加國際性的賽事-冠軍車手將與Red Bull Car Park飄移系列大賽其他國家的優勝者互相對抗，屆時爭取世界冠軍的榮耀。

儘管賽事不對觀眾開放，但借助Hysteria Productions的技術設置與專業，在Red Bull的 Facebook頁面和MBC TV進行現場直播報導。在16名參賽者中，前8名符合準決賽資格。經過淘汰賽後，4位晉級車手進入總決賽，以爭奪模里西斯冠軍的頭銜，並將於2021年參加國際性的賽事-冠軍車手將與Red Bull Car Park飄移系列大賽其他國家的優勝者互相對抗，屆時爭取世界冠軍的榮耀。

儘管賽事不對觀眾開放，但借助Hysteria Productions的技術設置與專業，在Red Bull的 Facebook頁面和MBC TV進行現場直播報導。在16名參賽者中，前8名符合準決賽資格。經過淘汰賽後，4位晉級車手進入總決賽，以爭奪模里西斯冠軍的頭銜，並將於2021年參加國際性的賽事-冠軍車手將與Red Bull Car Park飄移系列大賽其他國家的優勝者互相對抗，屆時爭取世界冠軍的榮耀。