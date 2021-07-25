絲路越野拉力大賽完全超乎你的想像

再次見到絲路拉力大賽的時刻了，第11屆越野冒險之旅於 7 月 1 日從俄羅斯鄂木斯克出發；7 月 11 日終點站位於蒙古烏蘭巴託，當看到方格旗飄揚之前，計有 10 個計時特殊賽段等待著車手們挑戰與突破。

超過 5,000 公里多樣化的挑戰，將帶領比賽車隊穿越山脈、沙漠和草原。 在危險的地形和烈日下，這將是對參賽者及其車輛一項殘酷且嚴峻的考驗。今年的新賽事將成為 FIA 越野拉力賽世界盃的一部分，同時它也保留在 FIM 越野拉力賽世界錦標賽的賽程上。

在鳴槍起跑之前，讓我們深入了解 2021 年絲路拉力賽的期待與願景。

一項馬拉松式的賽事

在賽車運動世界中，沒有任何其他項目能像拉力賽那樣包含如此純粹的冒險。 在絲路拉力賽開始之前，參賽者必須找到前往西伯利亞城市鄂木斯克的路。從那裡長途跋涉5,250 公里到蒙古首都烏蘭巴托，其中 2,850 公里是計時賽。

賽事的場景既令人驚嘆又危險萬分，這項拉力賽的每一站都佈滿陷阱等待競爭對手挑戰與超越。從阿爾泰山脈到戈壁沙漠，再到看似一望無際的蒙古大草原，這將是考驗賽車手身心的一大挑戰。

參賽者額外的壓力係來自 Khovd 和 Altai 之間840 公里，為期兩天的馬拉松賽段，此賽段在拉力賽中途進行。 這將讓車手與他們的機械師分開一晚，迫使自己進行所有必要的維修工作。

蓝色舰队

在戈壁沙漠滑雪

最新的絲路拉力賽項目是前世界盃滑雪運動總冠軍 Luc Alphand . 的創意。離開滑雪板後，這位法國籍車手在拉力賽中嶄露頭角，並在 2006 年駕駛Mitsubishi賽車贏得達卡拉力賽的冠軍寶座。

Alphand 非常瞭解拉力車手喜歡什麼、不喜歡什麼，他在這條賽段上的設計兩者兼顧。

他表示：在今年路線的準備時，我們吸取並考慮了前幾年的所有經驗與歷程。從路面和氣候帶的角度來看，這幫助我們使它變得更加有趣、複雜和多樣化，從周圍景觀的角度來看非常壯觀，這對我們的車手來說同樣重要，最特別的是，我們設法縮短了聯絡時間。

認識KAMAZ車隊5位最優秀的車手

當傳奇的 KAMAZ 卡車車手 Vladimir Chagin 在2011 年贏得達卡拉力賽後宣布退出賽車場時，他的團隊處於十字路口。 你如何取代一個在10年內贏得7次達卡的車手？答案是Chagin本人提供的，因為取代他自己不是1位車手，而是5位—Eduard Nikolaev、Andrey Karginov、Ayrat Mardeev、Dmitry Sotnikov和Anton Shibalov。

當做出退役決定後，Chagin就為新一代的KAMAZ人才注入了新血輪。 在之後的10年中，這5位KAMAZ車手主導了世界各地的拉力賽車比賽。近10年來，Chagin的車隊所獲得的榮譽包括8次達卡奪冠和6次絲路大賽的勝利。 所有這5位前絲路獲獎的卡車車手，今年皆共襄盛舉參與這項賽事活動。

Team KAMAZ Master in the bivouac © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool We know we must be at our very best to win Eduard Nikolaev

我們知道，要以專業取勝

持續不斷追求改進，KAMAZ Master 車隊位於俄羅斯 Naberezhnye Chelny 的總部。這是使他們成為領先其他拉力卡車製造商（如Maz、Renault、Iveco 和 Volvo.）可怕對手的部分原因。

每年，KAMAZ車隊都會進行細微的調整，以幫助其車手保持領先競爭對手的優勢。從懸吊設置到方向盤柱，當 KAMA-43509 前往沙漠參加比賽時，一切皆以準備就緒。

此次絲路卡車賽事還有現任達卡冠軍Dmitry Sotnikov駕駛的K5 Cab。

摩托車類組

在摩托車比賽中，2015 年 FIM 越野拉力賽世界冠軍 Matthias Walkner 有機會領跑今年的比賽。這位 2018 年達卡冠軍在新賽季首輪哈薩克斯坦拉力賽中落後Ross Branch拿下亞軍佳績。

Walkner 將出戰其 KTM 廠隊的隊友 Sam Sunderland ，後者在 2019 年贏得絲路大賽有史以來第一次兩輪比賽的勝利。但今年 Sunderland 在哈薩克斯坦拉力賽中受傷，錯過了衛冕的機會。.

2018 Dakar Rally winner Matthias Walkner © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool It's a new challenge for me and it definitely looks like it will be a tough one Matthias Walkner

對我來說這是一個新的挑戰，看起來肯定會非常艱難

Daniel Sanders 在哈薩克斯坦效力 Gas Gas廠隊首次亮相，他以第4名的成績為新車隊爭光。 現在，Sanders將第1次參加絲路拉力賽時瞄準更多的冠軍積分。代表 Husqvarna、Yamaha 和 Hero 以及騎乘 KTM 的 Walkner 的其他廠隊車手保證必對頒獎台位置寄予厚望。

Sanders在前往絲路大賽前表示：我的精力絕對是用在沙漠中比賽。我希望當我們到達蒙古時能看到更多更好的表現。

是時候採取行動了

對於任何希望在 2021 年 FIM 越野拉力世界錦標賽上留下深刻印象的車手來說，絲路大賽是個絕佳的機會。 與今年行程上的其他任何5場拉力賽相比，俄羅斯和蒙古所爭奪的積分都會更多。

本屆首次將比賽視為7輪國際汽聯越野拉力世界盃的一部分。 當積分於 7 月 11 日在烏蘭巴托進行統計時，屆時 T1、T3 和 T4 類組的車手成績都將一併公佈。