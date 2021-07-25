Dmitry Sotnikov dominates the dunes
© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool
Rally Raid

絲路越野拉力大賽完全超乎你的想像

Kamaz Master 車隊的卡車離開西伯利亞前進戈壁沙漠。藉由我們2021 絲路拉力賽指南，必須規劃自己的路線，前往蒙古首都烏蘭巴托。
由 Tim Sturtridge 編寫
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Matthias Walkner

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再次見到絲路拉力大賽的時刻了，第11屆越野冒險之旅於 7 月 1 日從俄羅斯鄂木斯克出發；7 月 11 日終點站位於蒙古烏蘭巴託，當看到方格旗飄揚之前，計有 10 個計時特殊賽段等待著車手們挑戰與突破。
超過 5,000 公里多樣化的挑戰，將帶領比賽車隊穿越山脈、沙漠和草原。 在危險的地形和烈日下，這將是對參賽者及其車輛一項殘酷且嚴峻的考驗。今年的新賽事將成為 FIA 越野拉力賽世界盃的一部分，同時它也保留在 FIM 越野拉力賽世界錦標賽的賽程上。
在鳴槍起跑之前，讓我們深入了解 2021 年絲路拉力賽的期待與願景。

一項馬拉松式的賽事

在賽車運動世界中，沒有任何其他項目能像拉力賽那樣包含如此純粹的冒險。 在絲路拉力賽開始之前，參賽者必須找到前往西伯利亞城市鄂木斯克的路。從那裡長途跋涉5,250 公里到蒙古首都烏蘭巴托，其中 2,850 公里是計時賽。
賽事的場景既令人驚嘆又危險萬分，這項拉力賽的每一站都佈滿陷阱等待競爭對手挑戰與超越。從阿爾泰山脈到戈壁沙漠，再到看似一望無際的蒙古大草原，這將是考驗賽車手身心的一大挑戰。
參賽者額外的壓力係來自 Khovd 和 Altai 之間840 公里，為期兩天的馬拉松賽段，此賽段在拉力賽中途進行。 這將讓車手與他們的機械師分開一晚，迫使自己進行所有必要的維修工作。
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在戈壁沙漠滑雪

最新的絲路拉力賽項目是前世界盃滑雪運動總冠軍 Luc Alphand. 的創意。離開滑雪板後，這位法國籍車手在拉力賽中嶄露頭角，並在 2006 年駕駛Mitsubishi賽車贏得達卡拉力賽的冠軍寶座。
Alphand 非常瞭解拉力車手喜歡什麼、不喜歡什麼，他在這條賽段上的設計兩者兼顧。
他表示：在今年路線的準備時，我們吸取並考慮了前幾年的所有經驗與歷程。從路面和氣候帶的角度來看，這幫助我們使它變得更加有趣、複雜和多樣化，從周圍景觀的角度來看非常壯觀，這對我們的車手來說同樣重要，最特別的是，我們設法縮短了聯絡時間。

認識KAMAZ車隊5位最優秀的車手

當傳奇的 KAMAZ 卡車車手 Vladimir Chagin 在2011 年贏得達卡拉力賽後宣布退出賽車場時，他的團隊處於十字路口。 你如何取代一個在10年內贏得7次達卡的車手？答案是Chagin本人提供的，因為取代他自己不是1位車手，而是5位—Eduard Nikolaev、Andrey Karginov、Ayrat Mardeev、Dmitry Sotnikov和Anton Shibalov。
當做出退役決定後，Chagin就為新一代的KAMAZ人才注入了新血輪。 在之後的10年中，這5位KAMAZ車手主導了世界各地的拉力賽車比賽。近10年來，Chagin的車隊所獲得的榮譽包括8次達卡奪冠和6次絲路大賽的勝利。 所有這5位前絲路獲獎的卡車車手，今年皆共襄盛舉參與這項賽事活動。
Mechanics of Team Kamaz Master work on the truck during the rest day at Riyadh, Saudi Arabia on January 11, 2020
Team KAMAZ Master in the bivouac
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
We know we must be at our very best to win
Eduard Nikolaev

我們知道，要以專業取勝

持續不斷追求改進，KAMAZ Master 車隊位於俄羅斯 Naberezhnye Chelny 的總部。這是使他們成為領先其他拉力卡車製造商（如Maz、Renault、Iveco 和 Volvo.）可怕對手的部分原因。
每年，KAMAZ車隊都會進行細微的調整，以幫助其車手保持領先競爭對手的優勢。從懸吊設置到方向盤柱，當 KAMA-43509 前往沙漠參加比賽時，一切皆以準備就緒。
此次絲路卡車賽事還有現任達卡冠軍Dmitry Sotnikov駕駛的K5 Cab。

摩托車類組

在摩托車比賽中，2015 年 FIM 越野拉力賽世界冠軍Matthias Walkner 有機會領跑今年的比賽。這位 2018 年達卡冠軍在新賽季首輪哈薩克斯坦拉力賽中落後Ross Branch拿下亞軍佳績。
Walkner 將出戰其 KTM 廠隊的隊友Sam Sunderland，後者在 2019 年贏得絲路大賽有史以來第一次兩輪比賽的勝利。但今年 Sunderland 在哈薩克斯坦拉力賽中受傷，錯過了衛冕的機會。.
Matthias Walkner at the start of the fourth stage of Kazakhstan Rally, around Aqtau on the Caspian Sea, on June 12, 2021.
2018 Dakar Rally winner Matthias Walkner
© Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool
It's a new challenge for me and it definitely looks like it will be a tough one
Matthias Walkner

對我來說這是一個新的挑戰，看起來肯定會非常艱難

Daniel Sanders 在哈薩克斯坦效力 Gas Gas廠隊首次亮相，他以第4名的成績為新車隊爭光。 現在，Sanders將第1次參加絲路拉力賽時瞄準更多的冠軍積分。代表 Husqvarna、Yamaha 和 Hero 以及騎乘 KTM 的 Walkner 的其他廠隊車手保證必對頒獎台位置寄予厚望。
Sanders在前往絲路大賽前表示：我的精力絕對是用在沙漠中比賽。我希望當我們到達蒙古時能看到更多更好的表現。

是時候採取行動了

對於任何希望在 2021 年 FIM 越野拉力世界錦標賽上留下深刻印象的車手來說，絲路大賽是個絕佳的機會。 與今年行程上的其他任何5場拉力賽相比，俄羅斯和蒙古所爭奪的積分都會更多。
本屆首次將比賽視為7輪國際汽聯越野拉力世界盃的一部分。 當積分於 7 月 11 日在烏蘭巴托進行統計時，屆時 T1、T3 和 T4 類組的車手成績都將一併公佈。
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