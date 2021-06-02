亦師亦友：Cannondale Factory Racing車隊的冠軍老少配

2020年賽季， Simon Andreassen 與 Henrique Avancini 兩人分別在UCI MTB World Cup捷克站先後封王。對於23歲的Andreassen是個驚喜，而對31歲的Avancini而言，是個漫長的等待。

Cannondale Factory Racing 車隊巧妙把青春和經驗匯聚在團隊中，讓Simon Andreassen 與 Henrique Avancini 在今年成為隊友，兩位皆在2020年賽季奪冠，湊在一起將磨出怎樣的火花呢？

Once rivals, now Andreassen and Avancini are teammates © Bartek Woliński

認識人很重要

Andreassen 指出加入有 Avancini 的團隊，對他來說意義重大。來自丹麥的Andreassen非常仰望巴西好手Avancini，並認為 Avancini 在車壇建立起良好聲譽，在巴西國內外都擁有大量粉絲，同時也是World Cup 賽場上的大人物。

「能和世界排名第一的車手共事是榮幸，很興奮，但也有點害怕，一開始感覺需要適應時間，同時快速必須找到自身定位，現在已經好多了，感覺是車隊大家庭其中一份子。」Andreassen 如此表示。

Andreassen may be fresh-faced but is certainly not overrawed © Bartek Woliński

Avancini 深知Andreassen 在青少年時期的輝煌戰功，以及去年捷克站冠軍表現，然而對於Andreassen的個性較為陌生。

Avancini 表示，在你了解某人前，很難想像他的一切，認識Andreassen 是件很有趣的事，他不僅是位車手，更是一位好人。

Avancini is now a seasoned World Cup campaigner © Bartek Woliński

同理心和建議是有保證的

Avancini 很清楚加入新團隊需要適應時間，他在2015年加入Cannondale 車隊，有了自身經驗後，他很快就把Andreassen帶在身旁，讓Andreassen可安心適應環境，並且建立信心。

Avancini 指出當 Andreassen 加入團隊時，我們兩人就有非常好的談話，我也不諱言要Andreassen做你自己，並且適應需要時間，不要因此而妥協自己。

「進入新團隊產生巨大變化，每個人的做事風格不同，Andreassen 也必須去適應，而且車手和工作人員彼此之間也要培養默契，我現在也都一直在懷疑自己是否有做對，所以對新人來說，需要時間適應是很正常的。」Avancini 補充表示。

當 Andreassen 加入團隊時，我們兩人就有非常好的談話，我也不諱言要Andreassen做你自己，並且適應需要時間，不要因此而妥協自己。 Henrique Avancini

強強聯手

Phil Dixon 負責 Cannondale Factory Racing 車隊的訓練，目前 Andreassen 和 Avancini 的訓練內容非常相似，兩人經常在團隊訓練營和比賽間一同相處，為兩位車手帶來了許多優勢。

Avancini 認為Dixie教練很靈活，讓訓練達到最佳狀態，年輕小將們也能跟上腳步，這對我也有益處。

Andreassen and Avancini train together prior to racing in Nové Město © Bartek Woliński

Andreassen 也很享受與隊友們之間的相處，並認為透過教練的訓練增加自身實力，讓車隊形成內部良性競爭，對於車隊整體戰力有正面幫助。

Andreassen 補充指出，車隊訓練強度不亞於正式比賽，和實力強勁的隊友們一起訓練，感到很棒很有趣！

新舊經歷大不同

Andreassen 同時發現在新車隊的訓練，與他之前舊東家經歷大不相同。

「主動恢復、調整等各方面對我來說是全新體驗的。當然，過往我總是透過伸展運動，但在新車隊更注重上述區塊，Avancini 也因此在成績獲得回報。」Andreassen 說明加入新團隊的新發現。”

Avancini warms up in the Cannondale pit paddock with Hatherly and Fumic © Bartek Woliński

隨著新的訓練方法，Avancini 也預測Andreassen在成績會有很大進步。

Avancini 同時認為 Andreassen 現正在學習打造最佳車手所需特質，盛讚Andreassen是位充滿天賦的好手，能夠把潛力轉化為實力，加上有更佳訓練方式，相信他的成績可以更上一層樓，並且取得巨大的成功。

運動心理學

除了體能訓練，Andreassen 還在學習更多關於運動心理學方面知識。Avancini 在巴西擁有大量媒體影響力，以及數十萬忠實粉絲，長期面對期望的壓力，會是Andreassen良好榜樣。

Andreassen 直言，最大的敵人就是自己，關於如何處理壓力，我還有很多事情要學習，而Avancini 已經身經百戰。

While Andreassen hasn't been at his best in 2021 the key is to look forward © Bartek Woliński

Avancini 謙虛表示很感謝年輕隊友的稱讚，同時承認過往的經驗，勢必對Andreassen有所幫助，也希望在有需要的情況下，可以提供給年輕小將適當協助。

Avancini 並且指出，身、心理保持始終如一，這對車手的發展非常重要，我認為我有寶貴的經驗可以分享，Andreassen 知道如何應對，但他現在可以學習有關解讀比賽內容，以及各處累積的基本功。”

雖然Avancini己經征戰賽多年，但在學習上仍持著開放態度，他認為Andreassen 很年輕，在青少年時期就獲獎無數，同時也比他更早拿下World Cup勝利，Andreassen 展現出超齡般表現，Avancini 直言從 Andreassen 身上也學到不少。

When a team comes together it can achieve great things © Michele Mondin/Cannondale Factory Racing

付出再付出

Avancini 在經驗上佔優勢，年輕的Andreasson 充滿衝勁，在氣候嚴峻條件下完成訓練，來自丹麥的Andreasson 更顯獨樹一幟。

Avancini 打趣指出，天氣寒冷時，對於來自巴西的我會覺得騎起來非常艱難，但Andreasson卻能夠笑著出現，並且不斷激勵我，要我動起來！

Avancini is no fan of the rain © Bartek Woliński

無論是關於天氣、文化、性格、精神、心態等，亦或是生理、體能的訓練課程，Avancini 表示，我們總是添加一些因素，讓周圍的人可以從中學到更多、變得更強。