Training as a team means you can pass on tips to your teammates
© Bartek Woliński
MTB

亦師亦友：Cannondale Factory Racing車隊的冠軍老少配

在 Cannondale Factory Racing 車隊合作後，Simon Andreassen 和 Henrique Avancini 兩位好手，一同揭示從競爭對手到隊友的新關係，以及為他們倆人帶來好處。
由 Anna Buick 編寫
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Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Czech Republic

Simon Andreassen

DenmarkDenmark

Henrique Avancini

BrazilBrazil
2020年賽季，Simon AndreassenHenrique Avancini 兩人分別在UCI MTB World Cup捷克站先後封王。對於23歲的Andreassen是個驚喜，而對31歲的Avancini而言，是個漫長的等待。
Cannondale Factory Racing 車隊巧妙把青春和經驗匯聚在團隊中，讓Simon Andreassen 與 Henrique Avancini 在今年成為隊友，兩位皆在2020年賽季奪冠，湊在一起將磨出怎樣的火花呢？
Simon Andreassen and Henrique Avancini as seen training together before the UCI MTB XCO World Cup in Albstadt, Germany.
Once rivals, now Andreassen and Avancini are teammates
© Bartek Woliński

認識人很重要

Andreassen 指出加入有 Avancini 的團隊，對他來說意義重大。來自丹麥的Andreassen非常仰望巴西好手Avancini，並認為 Avancini 在車壇建立起良好聲譽，在巴西國內外都擁有大量粉絲，同時也是World Cup 賽場上的大人物。
「能和世界排名第一的車手共事是榮幸，很興奮，但也有點害怕，一開始感覺需要適應時間，同時快速必須找到自身定位，現在已經好多了，感覺是車隊大家庭其中一份子。」Andreassen 如此表示。
Simon Andreassen as seen in the riders call-in box before the UCI MTB XCC World Cup race in Nove Mesto, the Czech Republic.
Andreassen may be fresh-faced but is certainly not overrawed
© Bartek Woliński
Avancini 深知Andreassen 在青少年時期的輝煌戰功，以及去年捷克站冠軍表現，然而對於Andreassen的個性較為陌生。
Avancini 表示，在你了解某人前，很難想像他的一切，認識Andreassen 是件很有趣的事，他不僅是位車手，更是一位好人。
Henrique Avancini as seen at the UCI MTB XCO World Cup race in Nove Mesto, the Czech Republic.
Avancini is now a seasoned World Cup campaigner
© Bartek Woliński

同理心和建議是有保證的

Avancini 很清楚加入新團隊需要適應時間，他在2015年加入Cannondale 車隊，有了自身經驗後，他很快就把Andreassen帶在身旁，讓Andreassen可安心適應環境，並且建立信心。
Avancini 指出當 Andreassen 加入團隊時，我們兩人就有非常好的談話，我也不諱言要Andreassen做你自己，並且適應需要時間，不要因此而妥協自己。
「進入新團隊產生巨大變化，每個人的做事風格不同，Andreassen 也必須去適應，而且車手和工作人員彼此之間也要培養默契，我現在也都一直在懷疑自己是否有做對，所以對新人來說，需要時間適應是很正常的。」Avancini 補充表示。
當 Andreassen 加入團隊時，我們兩人就有非常好的談話，我也不諱言要Andreassen做你自己，並且適應需要時間，不要因此而妥協自己。
Mountainbike pro Henrique Avancini
Henrique Avancini

強強聯手

Phil Dixon 負責 Cannondale Factory Racing 車隊的訓練，目前 Andreassen 和 Avancini 的訓練內容非常相似，兩人經常在團隊訓練營和比賽間一同相處，為兩位車手帶來了許多優勢。
Avancini 認為Dixie教練很靈活，讓訓練達到最佳狀態，年輕小將們也能跟上腳步，這對我也有益處。
Simon Andreassen and Henrique Avancini ride during practice at the UCI MTB XCO World Cup race in Nove Mesto, the Czech Republic.
Andreassen and Avancini train together prior to racing in Nové Město
© Bartek Woliński
Andreassen 也很享受與隊友們之間的相處，並認為透過教練的訓練增加自身實力，讓車隊形成內部良性競爭，對於車隊整體戰力有正面幫助。
Andreassen 補充指出，車隊訓練強度不亞於正式比賽，和實力強勁的隊友們一起訓練，感到很棒很有趣！

新舊經歷大不同

Andreassen 同時發現在新車隊的訓練，與他之前舊東家經歷大不相同。
「主動恢復、調整等各方面對我來說是全新體驗的。當然，過往我總是透過伸展運動，但在新車隊更注重上述區塊，Avancini 也因此在成績獲得回報。」Andreassen 說明加入新團隊的新發現。”
Henrique Avancini as seen in the Cannondale pit paddock with teammates Alan Hatherly and Manuel Fumic at the UCI MTB XCO World Cup race in Nove Mesto, the Czech Republic.
Avancini warms up in the Cannondale pit paddock with Hatherly and Fumic
© Bartek Woliński
隨著新的訓練方法，Avancini 也預測Andreassen在成績會有很大進步。
Avancini 同時認為 Andreassen 現正在學習打造最佳車手所需特質，盛讚Andreassen是位充滿天賦的好手，能夠把潛力轉化為實力，加上有更佳訓練方式，相信他的成績可以更上一層樓，並且取得巨大的成功。
和實力強勁的隊友們一起訓練，真的感到很棒很有趣！
Simon Andreassen poses for a portrait during a photoshoot in Rude Forrest just north of Copenhagen, Denmark on July 13, 2020.
Simon Andreassen

運動心理學

除了體能訓練，Andreassen 還在學習更多關於運動心理學方面知識。Avancini 在巴西擁有大量媒體影響力，以及數十萬忠實粉絲，長期面對期望的壓力，會是Andreassen良好榜樣。
Andreassen 直言，最大的敵人就是自己，關於如何處理壓力，我還有很多事情要學習，而Avancini 已經身經百戰。
Simon Andreassen as seen racing at the UCI MTB XCO World Cup race in Nove Mesto, the Czech Republic.
While Andreassen hasn't been at his best in 2021 the key is to look forward
© Bartek Woliński
Avancini 謙虛表示很感謝年輕隊友的稱讚，同時承認過往的經驗，勢必對Andreassen有所幫助，也希望在有需要的情況下，可以提供給年輕小將適當協助。
Avancini 並且指出，身、心理保持始終如一，這對車手的發展非常重要，我認為我有寶貴的經驗可以分享，Andreassen 知道如何應對，但他現在可以學習有關解讀比賽內容，以及各處累積的基本功。”
雖然Avancini己經征戰賽多年，但在學習上仍持著開放態度，他認為Andreassen 很年輕，在青少年時期就獲獎無數，同時也比他更早拿下World Cup勝利，Andreassen 展現出超齡般表現，Avancini 直言從 Andreassen 身上也學到不少。
The Cannondale Factory Racing Team on the Nove Mesto podium after being presented with Yellow Plates as the number one UCI MTB Team in the World Cup standings.
When a team comes together it can achieve great things
© Michele Mondin/Cannondale Factory Racing

付出再付出

Avancini 在經驗上佔優勢，年輕的Andreasson 充滿衝勁，在氣候嚴峻條件下完成訓練，來自丹麥的Andreasson 更顯獨樹一幟。
Avancini 打趣指出，天氣寒冷時，對於來自巴西的我會覺得騎起來非常艱難，但Andreasson卻能夠笑著出現，並且不斷激勵我，要我動起來！
Henrique Avancini races at the UCI MTB XCO World Cup race in Nove Mesto, the Czech Republic.
Avancini is no fan of the rain
© Bartek Woliński
無論是關於天氣、文化、性格、精神、心態等，亦或是生理、體能的訓練課程，Avancini 表示，我們總是添加一些因素，讓周圍的人可以從中學到更多、變得更強。
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