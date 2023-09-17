1. 新加坡恰好吻合 74* 這個單詞*

*2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張新加坡大獎賽精采照片合集

Verstappen pushed the limits, but the RB19 never found its sweet spot © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez was always in traffic as he battled for a top-10 result © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez wore a special helmet to mark his 250th F1 start © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was left down in 11th after a frustrating qualifying © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson put in an outstanding late lap to squeak into Q3 © Getty Images/Red Bull Content Pool Speed cleaners: Max and Checo did their bit to keep Singapore spotless © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 缺乏抓地力導致連勝中止

Verstappen's late charge after his pit stop saw him climb to fifth © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen有預感，新加坡賽道——這是他職業生涯每個賽季在賽程上，唯一他從未獲勝過的賽道——對於一輛本賽季14 場比賽都未嘗敗績的賽車來說，將是一次棘手的考驗。 當他在周五的練習賽中努力獲得第八名時，這種預感證明頗具先見之明，在濱海灣周圍崎嶇不平、曲折的街道賽道上，RB19 無法提供車手們夢寐以求的抓地力。

週六排位賽的情況更糟，這位兩屆衛冕世界冠軍車手在排位2慘遭淘汰，陷入了第11名的泥潭。他解釋表示：汽車在煞車區嚴重觸底，每次我想用力剎車時，我的前輪就會出狀況。

Verstappen在比賽中運氣不佳。 他開始使用最堅硬的倍耐力複合輪胎，以便拉長第一次進站時間，並在衝向終點時可使用更新的輪胎。 儘管如此，這個計劃在第 20 圈時還是落空了，因為Logan Sargeant (Williams車隊) 發生撞車事故，安全車出動，其他車手趁機陸續進站。

這位荷蘭車手最終在62 圈中的第40 圈進站，並以中性胎重新進入第15 名，瞬間情勢迅速轉變，讓他在最後幾圈衝至第五位， Ferrari車手Charles Leclerc終場僅以十分之二秒居前，拿下第四名。

Pérez在經歷艱難的排位賽後也回到了前十名，但與12 個月前他在新加坡從桿位上大獲全勝並每圈皆居領先之勢相比，本站第八名的成績相當不理想。

墨西哥車手與 Verstappen一樣使用硬胎起步，但並沒有像他的隊友那樣早早取得進展，在激烈的稍早戰役中多次與McLaren車隊的 Oscar Piastri纏鬥激烈、名次此起彼落。

他在第 39 圈進站，從第九位開始換上中性胎，並以相同的位置開始最後一圈。 當Mercedes車手George Russell在與Piastri的隊友Lando Norris爭奪第二名時發生事故，趁此他又晉升一個名次，後者追平了職業生涯最好成績，拿下第二名的殊榮。

4. Lawson 在夜光下表現出色

Lawson scored his first points in just his third Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

Lawson首次造訪新加坡，在周六的比賽中扮演要角，在以千分之七秒的優勢擊敗Verstappen後，排位賽拿下第10 名。在炎熱和潮濕的艱難賽道上， Lawson展示實力並逐漸發揮戰力，在代表Daniel Ricciardo時獲得兩分，後者在荷蘭大獎賽因練習賽時左手骨折後連續第三場缺席比賽。

隊友 Yuki Tsunoda兩週前在義大利發車時，他的賽車就發生故障，他又度過了一個不幸的周末。 這位日本車手在排位賽第14 號彎衝出賽道後，正賽自第15 名出發，在第一圈的同一地點退賽，原因是他在進彎時與 Pérez發生衝突後右後輪爆胎。

5. 我們需要了解的數字

250: Pérez的第250 場F1 比賽使他成為F1史上僅有的11 名實現這一里程碑的車手之一，而Checo現在距離超越義大利車手Jarno Trulli進入前十名，僅差三場比賽。

6. 圍場的話語

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 374 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 223 -151 3 Lewis Hamilton Mercedes 180 -194 4 Fernando Alonso Aston Martin 170 -204 5 Carlos Sainz Ferrari 142 -232

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 597 - 2 Mercedes 289 -308 3 Ferrari 265 -332 4 Aston Martin 217 -380 5 McLaren 139 -458

8. 賽道之外

F1 關注的是現在和未來，但有時反思迄今為止的旅程是件好事……

加入主持人 David Alorka， 以及 Max、Checo、Christian 和其他 Oracle Red Bull車隊內部人士和熟悉的面孔（嗨，Seb！）一起回顧車隊在F1一級方程式賽季中創造歷史的開端。

8分鐘 2023 So Far Join us and David Alorka as we look back out our incredible start to this Formula One season so far

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 16輪（日本），9 月22 至 24日

賽道名稱/地點： 鈴鹿國際賽車場/日本

長度/圈數： 5.807公里，53圈

舉辦/首次亮相大獎賽： 32次/1987年

最成功的車手： Michael Schumacher（六勝）

最成功的車隊： Ferrari、McLaren（各七勝）

2022 年領獎台： 第一名： Sergio Pérez（Red Bull車隊）、第二名：Charles Leclerc (Ferrari車隊)、第三名：Carlos Sainz (Ferrari車隊)

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Miguel Oliveira in MotoGP™ action at the Red Bull Ring in Austria © Joerg Mitter/Red Bull Ring

“性格塑造”準確地描述了 Miguel Oliveira 迄今為止的狀態， 這位葡萄牙 MotoGP 明星本賽季經歷了一段艱難的旅程，這是他第一次代表Aprilia車隊參加世界錦標賽的頂級賽事。

這位五座 MotoGP 比賽分站冠軍本賽季的運氣非常糟糕。 在之前的大獎賽中，他被勁敵車手淘汰後，曾兩次因傷缺席比賽，但這位親切善良的 28 歲車手是這項運動中最深思熟慮、最務實的車手之一。 2023 年，他還面臨著一項新挑戰——為人父母——讓他在騎摩托時保持高度警惕。

歡迎與Oliveira一起在奧地利Red Bull環道參加週末比賽，他在這裡談論了自己的 MotoGP 之路、平衡父親職責和騎行的挑戰，以及在家鄉比賽時克服成為葡萄牙同胞英雄的壓力。