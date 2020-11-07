爛泥~艱困耐力賽：歡迎來到Red Bull Romaniacs越野拉力賽

Red Bull Romaniacs已開啟第17屆的新紀元，一向以其壯觀的艱困耐力地形及令人嘆為觀止的戲劇化行動聞名遐邇。 地表上最艱難的耐力拉力賽，在5天的比賽行程中，幅員涵蓋600公里，將競爭對手的毅力與爆發力推向了極限。 來自世界各地的競爭者今年前進錫比烏參賽，號稱是“極度瘋狂”的賽事，本文中，讓我們看看羅馬尼亞艱困耐力賽史上最令人永難忘懷的時刻。

四衝程的勝利

Andreas Lettenbichler and his BMW GX450 © Future7Media

近年來，二衝程耐力越野摩托車已成為Red Bull Romaniacs的標配，但四衝程在艱困耐力賽也具有重要的指標意義。 在Sherco廠車上，Graham Jarvis於2008年獲得本賽事首次四衝程機車的勝利頭銜。但是，隔年，Andreas Lettenbichler即以BMW GX450的四衝程贏得勝利，其榮耀將永留大家的心中，因為BMW不久之後即停產該車款。 這是一次永遠不會再現的勝利。

像水獺般狼狽

Wakeboarding at Red Bull Romaniacs 2013 © Future7Media

2010年當大雨傾盆而下，Red Bull Romaniacs賽事的難度又提升了一個等級。眾所周知，比賽的開幕日即相當艱苦，導致金牌級的車手人數銳減。 Jarvis拿下開幕式的勝利，Chris Birch和Andreas Lettenbichler則分獲2、3名，但落後領先者將近兩個小時。 隨著大雨直直落，Jarvis反成了此惡劣天氣的受害者。 後因機械故障被迫退出比賽，這也為紐西蘭籍車手開創了契機，進而贏得一場非常難忘的勝利。

平衡的技巧

Graham Jarvis and Jonny Walker at Red Bull Romaniacs © Future7Media

2015年， Jonny Walker 終場在Red Bull Romaniacs大獎賽中險勝，可謂是本賽事歷年獲勝差距最小的一次，在歷經將近24小時的定時賽後，僅以130秒的成績險勝。 在整整一周的時間裡，Walker 與Graham Jarvis可謂纏鬥激烈，幾乎每天都在上演爭奪領先位置的戲碼。 比賽的最後50公尺，以黏土坑上方一組平衡木為其特色。 Walker首先到達，他試圖牽著他的摩托車通過，但到頭來仍陷入爛泥之中。 Jarvis賭上騎著摩托車穿越光滑的橫樑，最後成功贏得當天的勝利，也幾乎是整場比賽的勝利。 隨著時間的流逝，Walker的整場優勢漸漸削弱了，這是最令人緊張的時刻。 他從泥濘中終於掙扎了出來，勇往直前，越過了終點線，終場僅以幾秒的距離贏得最後的勝利。

頒獎台的目標

Paul Bolton at Red Bull Romaniacs 2017 © Future7Media

歷經十多年的努力，2017年，英國籍業餘車手Paul Bolton終於皇天不負苦心人，登上Red Bull Romaniacs賽事頒獎台的榮耀。 之前的成績雖然很接近了，但皆未能如願達成目標。這回終於將完美的一周一氣呵成，贏得期待已久艱困耐力賽登上頒獎台的殊榮。

頂尖拉力大師級車手

Cyril Despres is a Dakar Rally legend having won that race five times © Future7Media

Cyril Despres 可謂是達卡拉力大賽的傳奇人物之一，至今已贏得5座冠軍殊榮， 他在Red Bull Romaniacs賽事亦有極優異的表現。 目前，他是全世界艱難耐力賽史上第2位最成功的車手，曾獲得3場勝利。分別拿下Red Bull Romaniacs 賽事2004、2005及2007冠軍的榮耀。

涉水而行

Reaching the goal is quite an achievement © Future7Media