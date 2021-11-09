市民跑者許立杰Jay：努力不是為了當下，是為了在機會來臨時抓住它

為了有充足的準備，我從今年年初就開始投入訓練，月跑量最高曾達到 650 公里。訓練過程難免艱辛，也常會質問自己：

「練這麼辛苦，如果像去年一樣，比賽最後關頭取消了怎麼辦？」

但想歸想，還是日復一日回到操場上。這一切都回歸到最初的念頭：

「比賽取消了沒關係，但如果有機會參賽我卻沒有準備好，一定會後悔莫及。」