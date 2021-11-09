市民跑者許立杰Jay：努力不是為了當下，是為了在機會來臨時抓住它

Jay在2021年連續三個週末參與了三場六大馬賽事，均以破三成績完成六大馬賽事並拿到六星跑者獎牌。看似幾近瘋狂的賽事行程，卻是Jay在面對疫情帶來的不穩定，仍持續維持長達9個月訓練，所珍惜的跑步機會。他曾提到在衝破芝加哥馬的終點線時，自己多想向見到的每個人訴說著自己連續三週跑馬有多驕傲，但當他看著在賽道上的一張張面孔，有的抽筋了、有的跛著腳、有的甚至哭了。這才意識到每個來到這裡的跑者都有著屬於自己的故事。
你呢？又是為了什麼而跑？
在回答這個題目之前，歡迎來看看Jay如何看待他連續三週完成世界馬的瘋狂行徑，又是什麼支持他繼續跑下去。
能夠在兩週內完成三場馬拉松，是種種因緣巧合下的意外。
因為疫情的關係，原先分別在 2020 年 4 月與 9 月舉行的倫敦馬拉松及柏林馬拉松，先後延期到 2021 年 9 月和 10 月，而本來就在 10 月舉辦的芝加哥馬拉松最後也如期舉行，造成了前所未有的：三場世界六大馬拉松在連續三個週末，於三個不同國家起跑的難得盛會。
彷彿一切都是命中注定，我就是這場盛會的挑戰者之一。
為了有充足的準備，我從今年年初就開始投入訓練，月跑量最高曾達到 650 公里。訓練過程難免艱辛，也常會質問自己：「練這麼辛苦，如果像去年一樣，比賽最後關頭取消了怎麼辦？」但想歸想，還是日復一日回到操場上。這一切都回歸到最初的念頭：「比賽取消了沒關係，但如果有機會參賽我卻沒有準備好，一定會後悔莫及。」
這段日子不僅有訓練的壓力，心理壓力也很大。規劃行程時，研讀各國頻繁變更的入境檢疫政策；旅行過程中，憂慮能不能順利登機；就算到了比賽前，也還在擔心能否順利檢錄，幾乎沒有一刻心情是放鬆的。直到檢錄完成，別上了號碼布，那股難以言喻的興奮感才佈滿全身。
相隔了兩年重新回到馬拉松賽道上，我十分珍惜這次機會，也盡力在每一場比賽中取得最好成績。最後這三場馬拉松，我都跑進了 SUB3 (全馬完賽時間三小時以內)，並且取得了Abbott World Marathon Majors 的六星跑者獎牌。
有幸在這個特別的時刻參與這樣的跑步盛會，對我來說更有種象徵式的意義。它提醒了我，即便事情不如預期，也要儘量保持樂觀，該做什麼就做什麼。這一切的努力不是為了當下，而是當機會來臨的時刻，能夠把自己準備好，隨時放手一博！
延伸閱讀：Jay兩週半完賽三大馬的真情告白
許立杰Jay Hsu，《Jay的跑步筆記》作者
沒受過一天田徑訓練，長大才發現自己喜歡跑步。
六大馬賽事均取得SUB3成績，並獲得Abbott World Marathon Majors 的六星跑者獎牌