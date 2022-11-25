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滑板運動

滑板故事誌：Birdhouse 選手之Felipe Nunes 的出神入化板技

Madars Apse與登上 Thrasher雜誌的全能選手 Felipe Nunes一起玩板遨遊巴西的庫里奇巴（Curitiba）。
由 小鬻（Jaddie Fang）翻譯 / Niall Neeson 編寫
3 min read發佈於

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Madars Apse

Madars Apse is one of the most recognisable and respected skaters in the world today and one of Latvia's most well-known athletes.

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這一集的滑板故事誌真的很精采，勵志指數破表。也許你從滑板圈已經聽過 Felipe Nunes 的名號，他是滑板品牌 Birdhouse 旗下的職業選手，也登上過滑板媒體巨頭 Thrasher 的雜誌封面。
即便如此，大家可能對他都還不甚了解。他在十歲前雙腿截肢，因此不僅是他人生的故事細節，以及他是如何坦率說出令人難以置信的人生觀，回想我們若是在他當時的年紀發生這樣的人生變故，在在都教人感到不可思議。
之後大家能透過滑板故事誌系列，感受到我們反覆的滑板主旋律——滑板的心志，也是這次我們樂見 Felipe Nunes 在滑板圈大展長才的原因，他強靭的心志令人不得不折服。
Felipe Nunes inverts over the spine at his local skatepark in Curitiba during filming for Skate Tales.
Felipe Nunes – Handplant Transfer
© Gaston Francisco
Madars Apse and Felipe Nunes session the concrete quarterpipe at the Creche DIY skatepark in Curitiba, Brazil.
Skate Doubles in Curitiba
© Gaston Francisco
Felipe Nunes flips a grass gap in downtown Curitiba, Brazil.
Felipe Nunes – Kickflip
© Gaston Francisco
Felipe Nunes locks into a perfectly balanced nosegrind at Curitiba skatepark during Skate Tales.
Felipe Nunes – Nosegrind
© Gaston Francisco
Felipe Nunes – Cannonball
© Gaston Francisco
Madars Apse – Ollie
© Gaston Francisco
Felipe Nunes – Back Tail to Switch Front Crook
© Gaston Francisco
Hillbombing in Curitiba
© Gaston Francisco
Felipe Nunes – Frontside 5-0
© Gaston Francisco
我們先來簡短回顧 Felipe Nunes 的成長背景。他來自巴西庫里奇巴，現年 22 歲。他在年僅六歲時，因為在火車軌道上玩耍而意外失去雙腿，坐了五年輪椅後，因獲得一塊長板開始以板代步，接著長板換成技術板⋯⋯再來，就是大家看到他今日的非凡滑板技術的表現了。短短幾年的時間，他征戰巴西各地的滑板賽事，戰績亮眼而引起國際矚目。
獲得滑板的那一刻起，我的生活也因此徹底改變。
Felipe Nunes
他在 18 歲時，便覺得自己作好準備要走出巴西去國外發展，運用社群媒體作募資活動，以參加 Tampa Am大賽為目標，引起了滑板傳奇東尼霍克的關注且實際支持他實踐夢想。Nunes 也令人出乎意料地，一路打進準決賽，最後總成績結果獲得了第 21 名，也是該賽事裡唯一自主參賽且表現亮眼的選手。
Nunes 不僅因此引起滑板界關注，隨後便加入東尼霍克的滑板品牌Birdhouse。2019 年，他登上Thrasher 雜誌封面，並成功解鎖著名的環型U板（The Loop）。如今已是Birdhouse旗下職業選手的他，滑板生涯才正要開始與壯大。
他的滑板表現成為最勵志的滑板故事誌之一，即使 Nunes 以不可思議的強韌意志力克服一般人認為不可能成功的挑戰，他也對 Madars Apse 解釋說，實際上自己滿感謝他小時候的那一場意外，也因此造就出他今日所擁有的一切。
我的人生是在那場意外之後才真正展開。
Felipe Nunes
Nunes 又繼續說，作為生活在巴西城市裡的普通年輕人，他的人生道路其實很有可能因為周遭環境的關係而走偏。但也正因為自己小時候的魯莽行為，遭遇了最可怖的不幸意外，轉而使他接觸到滑板，登上滑板的世界殿堂。況且，滑板作為一種運動，在巴西的人口參與度可是僅次於足球呢！
Nunes 是一個活動十足的人，以達觀態度看待所有經歷過人生創傷經歷，對於未來發展更是抱持正向看法。本集滑板故事誌不僅要與大家分享激勵人心的故事，面對任何挫敗更應該激勵自我，引述Nunes所說的一句話：「別為自己找籍口！」
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Madars Apse is one of the most recognisable and respected skaters in the world today and one of Latvia's most well-known athletes.

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