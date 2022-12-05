滑板故事誌：Madars Apse的一期一會之發明屬於自己滑板招式的烏干達 DIY 滑板團

正如先前在 Felipe Nunes 的那集故事誌裡所提到的：滑板最棒的一點，是在於用心和意志力，而非以技巧來衡量一切。或許滑板一開始不需要技巧，但絕對從一開始就需要用心投入。

從滑板中獲得最多收穫的人，往往是滑板意義對他們最深刻的那些人，我們都要探索好一段路程，才能找到像這集主要人物 Gose Gerald 及烏干達滑板公社，對滑板有著極為純粹熱情的一群人。

我的主要目標是發展滑板文化，這就是我的立場。 Gose Gerald

滑板令人覺得神奇的一面在於能夠隨環璄的不同因地而適。從巴西的大下坡到日本城市密集的建築群市區，這一集的滑板故事則由拉脫維亞的職業滑板選手，也是人氣王的 Madars Apse 帶著 Tyler Surrey 一起去烏干達造訪當地的滑板先鋒，他們甚至自己動手規劃並建造自己獨一無二的滑板公園，甚至開始創造屬於自己的招式！

Madars Apse – Stalefish © Gaston Francisco Tyler Surrey – Backside Nosebluntslide © Gaston Francisco Madars Apse – Frontside 50-50 © Gaston Francisco Gose Gerald © Gaston Francisco Madars Apse – Noseblunt © Gaston Francisco Men at work © Gaston Francisco Gose Gerald – Lien Air © Gaston Francisco Calvin Muwonge – Indy Footplant © Gaston Francisco

故事的開端是烏干達滑板先鋒 Gose Gerald（古斯．傑拉德）在 2005 年時，純屬偶然的機緣之下接觸到滑板文心，在那之前他從未見過滑板，也從沒在電視上見過滑板的樣子。某一天，一個來自加拿大的非營利組織人員腳踩著滑板從他身邊滑過，傑拉德看得目瞪口呆。六年後，他創立了烏干達滑板公社，隨後加入的夥伴們一起決定藉由外國捐款者的幫助下，打造了自己的滑板場。

我們必須走「自己動手做」DIY之路；整個設計都出自於當地人之手。 Gose Gerald

自此之後，他們的滑板公園激勵許多人投入滑板，烏干達的滑板場景便疾速成長，而滑板場和烏干達滑板公社也成為當地許多滑板人的另一個「家」。全世界並沒有多少外國滑板人去過烏干達，但並不表示烏干達滑板人沒在世界掀起浪潮。東尼霍克（Tony Hawk）還公開推崇他們不按常規的玩板方式可說是現今滑板文化最令人耳目一新與令人振奮的事情之一。

他們有很多夢想——他們知道滑板會引領他們到達想要的境界。 Gose Gerald

Madars 在烏干達時，發現當地的滑板人正狂衝他們自己打造的超陡斜坡，做一些叫不出招式名稱的神奇招式，他也向烏干達滑板公社的成員 Rashid Sserunjogi、Trevor Kanyike、Shanitah Blessings、Brian Bukenya、Isaiah Kamulegeya、Michael Kato 和 Peninah Beluka 學習到滑板帶給他們的一切，同時也讓他們看見未來路途或許清晰的希望。

滑板對他們來說是再好不過的機會，能讓世界所有不同平台的人看見他們。 Joseph Sserwada

心志便是整個滑板文化的引擎之心，這一集的故事誌就是最好的實踐。跟著我們一起持續探索滑板最草根的場景，見證世界各處在地滑板人如何在弱勢之地推展自己的滑板文化。