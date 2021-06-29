新竹市左岸滑板公園
© 新竹市環境保護局
滑板運動

琢磨全方位板技的好所在：台灣滑板公園大特搜

工欲善其事，必先利其器，但說到玩滑板，還得要有好地方讓你練習各種招式。無論是滑板初心者或資深滑板玩家，這些座落台灣各地、不同地形與障礙的滑板公園，絕對能讓你練就出一身紮實又風格犀利的板技。
由 小鬻（Jaddie Fang） 編寫
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中正公園滑板場
中正公園滑板場
© 台中市政府
近期約翰霍普金斯大學的一項研究表明定期玩板、溜冰和騎單車的兒童其成長過程不容易使肌肉鬆弛，機率大於打棒球和其他團體與季節性運動。滑板之所以被視為一項獨特的身體活動／運動，是因為它結合了要求極高體力消耗與精確的肌肉協調和平衡，而展現滑板技巧的同時，其動作的複雜性也進一步地精進大腦的功能運作，甚至刺激大腦新細胞的生長。
許多人認為滑板與一般運動相較起來更容易受傷且危險許多，然而因玩板受傷的大多數其實是發生在滑板公園以外的街頭板點。此外，滑板文化長久以來給予大眾的叛逆印象，踩著滑板漫遊或攻克街頭障礙物便成為一種危險行為。倘若換一個角度而論，不管是否有滑板場的存在，想玩板的人總是會想盡辦法找地方來發揮所長，因此，若要說到保護青少年的最好方式，那麼何不打造安全又專業的公共空間讓他們隨心所欲？
2008年，墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juárez）發起「回收公共空間」計畫，該項目包括了建設或改造閒置空間為滑板公園，當地的年輕孩子更因為有了滑板場而開始投入滑板運動，進而降低了他們選擇從事暴力或犯罪活動的機率。像華雷斯城這樣的城市計畫於歐美比比皆是，一個城市不會無法為青少年打造理想活動場所，如何妥善地利用閒置空間通常是最為可行的出路。自 2016 年國際奧運委員會宣佈滑板正式納入奧運競賽項目後，全球各地急起直追地興建公共滑板場與選手培育計畫，如今全世界城鎮和鄉壤間都不難找到滑板公園和滑板人的玩板蹤跡，台灣現在更是各個縣市都至少擁有一座滑板公園，提供當地滑板人作為平日練習滑板技巧的好所在。
與十年前相比，台灣目前幾乎已是各縣市至少有一座滑板場的盛景，投入滑板運動的年齡層愈漸年輕，也越來越多父母對於孩子參與滑板活動是樂見其成，使得滑板公園的在地化、安全性與專業度受到越來越多人的重視。滑板公園除了作為提供青少年活動／運動的聚集地和身心成長的健康場所，它也是年輕與年長滑板人跨越世代的交流與分享經驗的空間。此外，年輕人比任何人都更需要獲得社群認同的感受，滑板公園便是一個對任何人敞開且可以令人感到有所歸屬的好去處。
台北新生高架橋下滑板場
位於臺北市中正區市民大道三段2號（三創數位生活園區）。
交通方式：捷運搭乘中和新蘆線或板南線，於忠孝新生站1號出口（忠孝國小）出站，步行約五分鐘抵達。
臺北市極限運動訓練中心
位於台北市南港區忠孝東路七段382號
開放時間：下午2：00至晚上10：00 （例假日為上午09：00開放）
交通方式：板南線南港捷運站2號出口
內湖極限運動公園
位於臺北市內湖區舊宗路二段2號
交通方式：可搭乘552、63、小2、藍26號公車，在內湖運動公園站下車；或搭204、518號公車於新湖 / 行忠路口下車，接著步行三分鐘即可抵達。
中壢新勢滑板公園
位於桃園市平鎮區延平路一段170號
交通方式：搭乘火車於中壢站下車，步行至滑板場時間約為十五分鐘。
新竹左岸滑板公園
位於新竹市東區頭前溪河濱公園，台68線與頭前溪大橋交界匝道下方橋墩，需自行驅車抵達該地。
苗栗通霄滑板場
位於苗栗縣通霄鎮西部濱海快速公路357號
交通方式：必須自備交通工具前往其場地。
通霄滑板場
通霄滑板場
© 陳俊安提供
台中市極限運動場
位於臺中市北屯區崇德八路一段93號
交通方式：搭乘台鐵可由台鐵山線到達台中火車站，轉乘臺中市客運運輸系統。
搭乘台中客運 12路、28路、71路、131路、132路；仁友客運 105路；全航客運 12路、58路、58副線、65路；豐原客運 12路；豐榮客運 127路。
台中廍子公園滑板場
台灣台中市北屯區廍子路418號（位於太祥路一側）
交通方式：可搭乘15、20、20號公車或台中市區間公車2、51、85號，搭至「廍子巷口」或「廍子景賢路口」站，下車即抵達廍子公園。搭火車則至太原車站下車，出站後可租借ubike 騎乘時間約二十分鐘。
台中廍子公園滑板場
台中廍子公園滑板場
© 台中市政府
台中市北區中正公園滑板場
位於台中市北區學士路98號，中山堂旁。
交通方式：自台中火車站可轉搭台中客運 12、65延、71路公車，或豐原客運 55、73路公車，或是統聯客運61、525路公車，皆於「中正公園」站下車。
台中中正公園滑板場
台中中正公園滑板場
© 台中市政府
台中市南區豐富公園滑板場
公園位於台中市南屯區三民西路、東興路一段、文心南五路一段、精誠南路之間。
交通方式：至台中火車站的民族路口站搭乘豐原客運 202、270 路公車至「愛心家園醫務室」站下車；或是步行至台中火車站外的大智北路口搭乘中鹿客運 52副線、52忠明進化建成線至「忠明南三民西路口」下車，再步行約十分鐘抵遠公園。
台中市太平區翔順運動公園滑板場
交通方式：自台中火車站可搭乘豐原客運 51、280、288、289 路公車至「太平橋前」站下車，再步行約十五分鐘可抵達。
台南市青少年極限運動場
位於台南市南區體育路10號
交通方式：至台南火車站對面公車亭搭市公車於「體育公園站」下車 ，沿著棒球場旁邊的小路步行約三分鐘。
高雄仁武區極限公園
位於高雄市仁武區仁雄路、大正三街與大封街的運動公園內。
交通方式：需自行驅車前往。
嘉義市香湖極限公園
位於嘉義市西區博愛路一段與文化路的香湖公園內。
交通方式：建議自行驅車前往。
屏東市極限運動場
位於屏東市中山路與重慶路間的帶狀公園內。
交通方式：需自行驅車前往。
花蓮北濱極限運動場
位於花蓮縣花蓮市海濱街138號。
交通方式：需自行驅車前往。
羅東文化中心極限運動場
位於宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號。
交通方式：可搭乘火車於羅東站下車，前站出站後，可徒步或搭乘免費社區觀光巴士抵達工場。或是搭乘葛瑪蘭客運、首都客運或國光客運至羅東轉運站下車，行過羅東火車站從前站出站後，再徒步或搭乘免費社區觀光巴士抵達該地。
Maxim Habanec，Tre Flip
Maxim Habanec，Tre Flip
© Red Bull Taiwan / Kenji Haruta
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