DJ Skeme Richards傳授舞者必知的音樂知識
對舞者來說節奏在音樂的重要性在哪裡？
第一拍是所有節奏的基礎和開始。這是鼓手或DJ 帶進break或是節奏的時機。就在那一刻，舞者應該下地板，這樣他們才能在接下來的歌曲跟在拍子上。你從一個開始，到四個結束。
為什麼DJ會在歌曲中特定的一部分刷碟？
這是一位DJ帶進個人特色的方法，表示這是我刷碟的方式。這也可以讓舞者大概知道DJ處理節奏的風格。一位舞者可以選擇和感受當DJ刷一個特定部分的節奏，然後在刷完時或是刷碟當下的節奏進場跳舞。然而身為一位DJ，你不會想要搞得太技巧性讓舞者冷掉，你希望是呈現好的節奏感。
你認為在拍子上和擁有節奏感之間有所不同嗎？
當然。如果你有節奏感，你會聽到圓號和鋼琴獨奏。能夠在鼓上跳舞固然很好，我們都應該能夠隨著鼓起舞，但是如果你真的能夠隨著鋼琴或是圓號一起搖擺，並且可以在不顯得不自在的情況下跟在拍子上，那就是節奏。能夠在拍子上不是有節奏感，這只是你可以算到BPMs和什麼時候圓號會進來。這完全是兩碼子的事情。
你認為還有什麼其他重要的事情是每一位breaker在對音樂上必須了解的？
擁有和理解節奏是最重要的。然後需要知道如何駕馭節奏，當我們都能夠跳舞，但是你能夠感受到音樂深層的律動嗎？了解像James Brown的音樂人也很重要。現在有很多放克樂團出很多好音樂。
另外，並非所有事情都是一場比賽，所以重要的是你要學會有時坐下來聽音樂。另外，我認為最重要的事情是走出你的舒適區，不要每天只聽breaking音樂。聽一下八零年代RnB經典之類的不同音樂，感受音樂中的靈魂。聽聽爵士樂，感受那些歌曲中的搖擺是什麼。當你跳breaking時，聽其他音樂會讓你成為更好的舞者。
如果breaker想加深對音樂的理解以及如何跳舞，你認為哪種類型最佳？
沒有別的，就是放克。他是所有一切的基石。James Brown就是b-boy的始祖，你的基礎就在這邊。我知道很多九零年代的breaker都喜歡跟著嘻哈跳舞，因為這對他們來說很懷舊，但這種音樂的基礎是James Brown。如果你能像他唱的那樣 跳breaking，那你就對了。
然後很多都跟文化有關。這都來自黑人文化，你必須要了解音樂的文化連結性。沒有與文化的連結，你是在做動作而已。並且如果說你只是走James Brown、the Incredible Bongo Band和Rakim一樣的路線，你不是真的有在聽音樂。
你會如何建議breaker與音樂建立文化聯結？
你必須回過頭去研究六零和七零年代的美國和英國了解發生的事情，才能瞭解黑人當時碰到的掙扎，並且了解人權時代。最好的音樂來自社會和政治壓迫時期。 以前人們什麼都沒有就只有音樂，他們的掙扎和痛苦從內心湧出，帶進了樂器，融入唱片裡。
這是為什麼James Brown說 “我身為黑人我驕傲。"這不是在裝酷而說出來的話，而是有種社會宣示。你必須要去研究才會了解音樂和文化。
現在在嘻哈裡不再有師徒關係，這其實是需要的，因為前輩應該要傳授這樣的文化性連結。
對於那一些對DJ有興趣的人，你認為有哪三大技巧他們必須練習的？
第一是節奏，節奏感是普羅大眾都應該擁有的技能。
第二是技巧。技巧是你與其他DJ區別之處。那是你的風格，不管是你剪接的方式，刷碟的方式，或是你混音的方式。
第三是你整體的能力和對此技藝的理解。我們看到同樣的事情不代表都有一樣的感受，所以理解必須是你對所見的詮釋。例如，你理解鼓手演奏的方式就是你應該演出的方式。身為一名DJ，我像鼓手或圓號手一樣演奏，因為我想像音樂家一樣演奏。