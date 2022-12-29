Skeme Richards poses for a portrait at Freestyle Session World Finals at San Diego, California, USA on November 24, 2019.
© Carlo Cruz/Red Bull Content Pool
Breaking

DJ Skeme Richards傳授舞者必知的音樂知識

有著超過四十年的音樂和DJ經驗的DJ Skeme，很少有人能比他更能解釋音樂在breaking的重要性。
由 Emmanuel Adelekun 編寫
4 min read發佈於

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Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

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DJ是breaking的重要元素和基礎。而Skeme Richards可能比任何人都更了解這一點。作為經驗豐富的刷碟老手，他在家鄉費城的嘻哈文化中長大，自1981年以來已為breaking圈介紹許多音樂，包括Budos Band的《Up from the South》。
Richard在世界各地許多重要的比賽放音樂，包含荷蘭的Notorious IBE festival、英國BBoy Championships和芬蘭的Flow Mo Anniversary。他也是2022年Red Bull BC One World Final世界總決賽高潮迭起的賽事DJ。最重要的是，他最近成為費城新塗鴉壁畫的一部分而永垂不朽，這幅塗鴉向這座城市的嘻哈文化的所有元素致敬。
使命是永遠能反映出嘻哈文化和透過他的音樂教育聽眾，我們請Richards來解釋每一位b-girl和b-boy在音樂不得不知，以與音樂融為一體的知識。
Skeme Richards aus den USA bei einem DJ-Workshop im Red Bull BC One Camp, vor dem World Final, in Capitale in New York, USA, am 11. November 2022.

Skeme Richards teilt sein Wissen auch bei DJ-Workshops

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

對舞者來說節奏在音樂的重要性在哪裡？

Skeme Richards: 第一拍是所有節奏的基礎和開始。這是鼓手或DJ 帶進break或是節奏的時機。就在那一刻，舞者應該下地板，這樣他們才能在接下來的歌曲跟在拍子上。你從一個開始，到四個結束。

為什麼DJ會在歌曲中特定的一部分刷碟？

這是一位DJ帶進個人特色的方法，表示這是我刷碟的方式。這也可以讓舞者大概知道DJ處理節奏的風格。一位舞者可以選擇和感受當DJ刷一個特定部分的節奏，然後在刷完時或是刷碟當下的節奏進場跳舞。然而身為一位DJ，你不會想要搞得太技巧性讓舞者冷掉，你希望是呈現好的節奏感。

你認為在拍子上和擁有節奏感之間有所不同嗎？

當然。如果你有節奏感，你會聽到圓號和鋼琴獨奏。能夠在鼓上跳舞固然很好，我們都應該能夠隨著鼓起舞，但是如果你真的能夠隨著鋼琴或是圓號一起搖擺，並且可以在不顯得不自在的情況下跟在拍子上，那就是節奏。能夠在拍子上不是有節奏感，這只是你可以算到BPMs和什麼時候圓號會進來。這完全是兩碼子的事情。

Skeme Richards aus den USA bei einem DJ-Workshop im Red Bull BC One Camp, vor dem World Final, in Capitale in New York, USA, am 11. November 2022.

Seine Musik zu kennen, ist der Schlüssel zum Erfolg

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

你認為還有什麼其他重要的事情是每一位breaker在對音樂上必須了解的？

擁有和理解節奏是最重要的。然後需要知道如何駕馭節奏，當我們都能夠跳舞，但是你能夠感受到音樂深層的律動嗎？了解像James Brown的音樂人也很重要。現在有很多放克樂團出很多好音樂。

另外，並非所有事情都是一場比賽，所以重要的是你要學會有時坐下來聽音樂。另外，我認為最重要的事情是走出你的舒適區，不要每天只聽breaking音樂。聽一下八零年代RnB經典之類的不同音樂，感受音樂中的靈魂。聽聽爵士樂，感受那些歌曲中的搖擺是什麼。當你跳breaking時，聽其他音樂會讓你成為更好的舞者。

如果breaker想加深對音樂的理解以及如何跳舞，你認為哪種類型最佳？

沒有別的，就是放克。他是所有一切的基石。James Brown就是b-boy的始祖，你的基礎就在這邊。我知道很多九零年代的breaker都喜歡跟著嘻哈跳舞，因為這對他們來說很懷舊，但這種音樂的基礎是James Brown。如果你能像他唱的那樣 跳breaking，那你就對了。

然後很多都跟文化有關。這都來自黑人文化，你必須要了解音樂的文化連結性。沒有與文化的連結，你是在做動作而已。並且如果說你只是走James Brown、the Incredible Bongo Band和Rakim一樣的路線，你不是真的有在聽音樂。

你會如何建議breaker與音樂建立文化聯結？

你必須回過頭去研究六零和七零年代的美國和英國了解發生的事情，才能瞭解黑人當時碰到的掙扎，並且了解人權時代。最好的音樂來自社會和政治壓迫時期。 以前人們什麼都沒有就只有音樂，他們的掙扎和痛苦從內心湧出，帶進了樂器，融入唱片裡。

這是為什麼James Brown說 “我身為黑人我驕傲。"這不是在裝酷而說出來的話，而是有種社會宣示。你必須要去研究才會了解音樂和文化。

現在在嘻哈裡不再有師徒關係，這其實是需要的，因為前輩應該要傳授這樣的文化性連結。

DJ Skeme Richards performt beim Red Bull BC One Camp USA in Houston, am 19. Mai 2019.

DJ Skeme Richards an den Turntables in Action

© Little Shao/Red Bull Content Pool

對於那一些對DJ有興趣的人，你認為有哪三大技巧他們必須練習的？

第一是節奏，節奏感是普羅大眾都應該擁有的技能。

第二是技巧。技巧是你與其他DJ區別之處。那是你的風格，不管是你剪接的方式，刷碟的方式，或是你混音的方式。

第三是你整體的能力和對此技藝的理解。我們看到同樣的事情不代表都有一樣的感受，所以理解必須是你對所見的詮釋。例如，你理解鼓手演奏的方式就是你應該演出的方式。身為一名DJ，我像鼓手或圓號手一樣演奏，因為我想像音樂家一樣演奏。

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