DJ Skeme Richards傳授舞者必知的音樂知識

Richard在世界各地許多重要的比賽放音樂，包含荷蘭的Notorious IBE festival、英國BBoy Championships和芬蘭的Flow Mo Anniversary。他也是

高潮迭起的賽事DJ。最重要的是，他最近成為費城新塗鴉壁畫的一部分而永垂不朽，這幅塗鴉向這座城市的嘻哈文化的所有元素致敬。