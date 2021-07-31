引頸期盼-滑雪傳奇人物Marcel Hirscher挑戰 Red Bull Romaniacs艱困耐力賽

奧地利籍 Marcel Hirscher 於 2019 年退出高山滑雪運動，計獲得 8 次世界盃冠軍和 7 次世界錦標賽金牌，他將在本週 7 月 27 至 31 日，將他的滑雪板換成艱困耐力摩托車，蓄勢待發 Red Bull Romaniacs this week from July 27–31 賽事。

自從滑雪場退休後，Hirscher 將更多的注意力轉向其他專注的項目，包括登山、山地自行車和與 Atomic 合作的運動服裝品牌。

不過，也許這些激情中最主要的是賽車運動：Hirscher 是玩摩托車長大的，也是一位熟練的車手。 今年稍早，他還嘗試了冰上越野拉力賽，並在 2019 年騎乘 KTM MotoGP™ 摩托車繞著Red Bull環道奔馳，讓擠在奧地利 MotoGP™ 看台上的車迷們雀躍已。當他離開賽道時表示：這是我做過最瘋狂的事情。

Marcel Hirscher - Foto © ASP Red Bull/Red Bull Content Pool

他向 The Red Bulletin 表示：MotoGP 車手是我心目中的運動英雄，摩托車越野賽、耐力賽和達卡拉力賽的車手也是如此，騎著這些摩托車挑戰極限是一回事，但是近身纏鬥衝向彎道的驚險歷程則完全是另一回事。

Marcel Hirscher im Sattel einer mächtigen MotoGP™-Maschine von KTM © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Hirscher 擅長越野騎行，並一直在努力訓練以參加 Red Bull Romancs 的銀級比賽，這是FIM 艱困耐力世界錦標賽新增的一部分。 他將與六次獲得著名艱困耐力賽冠軍老將Graham Jarvis騎過許多相同的賽段，並騎乘同樣型式的車款。

在金級組別中，德國車手 Manuel Lettenbichler 來到羅馬尼亞，準備挑戰3連勝佳績，他在 2020 年和 2019 年取得勝利。他的勁敵Billy Bolt也是本項世界錦標賽首輪比賽Abestone的冠軍車手。屆時同樣騎乘Husqvarna 摩托車。

歡迎點擊觀賞2020 Red Bull Romaniacs回顧精采花絮：

2020 Red Bull Romaniacs艱困耐力賽精采花絮

主辦單位將Red Bull Romaniacs 稱為“重裝上陣的垂直瘋狂賽”，這暗示了車手在羅馬尼亞錫比烏及其周邊地區，在1天的資格賽和4天的正賽中將會面臨陡峭及具有挑戰性的地形。賽段持續約 5 小時，但最長可達 8 小時，其中他們必須應付森林、深谷和陡峭的攀登，海拔高達 3,500公尺。 經過5天的騎行，最後一天的最後一個障礙，古斯特里塔山，幾乎是嚴峻垂直的地形。

這項賽事還包括另一位冬季運動員、前職業單板滑雪運動員 Martin Freinademetz ，幾年前，他邀請 Hirscher 騎車環遊羅馬尼亞，當時他還在參加比賽。但他沒有成功，不過這個想法已深植心中，今年吸引了滑雪運動員共襄盛舉。

The Red Bull Romaniacs course soars above 3,500 metres © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool The final day always delivers a sting in the tail © [unknown] In their element © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Ski champion Marcel Hirscher is racing in the tough Red Bull Romaniacs © Red Bull Content Pool Push comes to shove at Red Bull Romaniacs © [unknown] Don't be scared of getting wet © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Ready to race © Future 7 Media/KTM You need a helicopter or Hard Enduro bike to reach the highest passes © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Getting into it at the prologue © Future7Media

Freinademetz表示：這是他第一次來這裡，他將直接進入銀級，這絕對不容易。 我們通常建議最好謹慎行事，參加比之前比賽低一個級別的項目，這樣你就可以了解這項賽事。但我認為他會做得很好。他身為職業運動員已經 20 年了，所以 我們知道他的體能狀態非常好，他也非常認真專注這件事。你可以從他的影片中看到他對摩托車有很好的感覺，他和[達卡冠軍]Matthias Walkner 是好朋友——他們經常一起訓練。但這是Red Bull Romaniacs賽事，絕對是一個熱鬧非凡又緊張刺激的對抗。

因為額外增加了一個達卡拉力賽馬拉松式的賽段（兩天相加），今年將比以往任何時候都更加艱難，參賽車手必須在星空下露營，並且在沒有外力幫助的情況下自己維修參賽的摩托車。

Freinademetz 補充道：至少 Hirscher 周圍的戰友都熟悉，來自瑞士世界盃滑雪選手 Justin Murisier，他也參加同一級別的比賽。 “像 Marcel Hirscher、Justin Murisier 或 Luc Alphand 這些高山滑雪者在選擇正確路線和快速前進方面都非常有眼光，這很重要。在單板滑雪中，擅長快速項目的運動員也擅長在摩托車賽事選擇賽道。在艱困耐力賽中，更多的是耐力與技術，因此強健的體魄同樣非常重要。

欲知更多有關 Marcel Hirscher 和Red Bull Romaniacs 相關訊息，歡迎持續鎖定 Red Bull TV 的報導。