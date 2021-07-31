引頸期盼-滑雪傳奇人物Marcel Hirscher挑戰 Red Bull Romaniacs艱困耐力賽

奧地利籍 Marcel Hirscher 於 2019 年退出高山滑雪運動，計獲得 8 次世界盃冠軍和 7 次世界錦標賽金牌，他將在本週 7 月 27 至 31 日，將他的滑雪板換成艱困耐力摩托車，蓄勢待發 Red Bull Romaniacs this week from July 27–31賽事。
自從滑雪場退休後，Hirscher 將更多的注意力轉向其他專注的項目，包括登山、山地自行車和與 Atomic 合作的運動服裝品牌。
不過，也許這些激情中最主要的是賽車運動：Hirscher 是玩摩托車長大的，也是一位熟練的車手。 今年稍早，他還嘗試了冰上越野拉力賽，並在 2019 年騎乘 KTM MotoGP™ 摩托車繞著Red Bull環道奔馳，讓擠在奧地利 MotoGP™ 看台上的車迷們雀躍已。當他離開賽道時表示：這是我做過最瘋狂的事情。
他向 The Red Bulletin表示：MotoGP 車手是我心目中的運動英雄，摩托車越野賽、耐力賽和達卡拉力賽的車手也是如此，騎著這些摩托車挑戰極限是一回事，但是近身纏鬥衝向彎道的驚險歷程則完全是另一回事。
Hirscher 擅長越野騎行，並一直在努力訓練以參加 Red Bull Romancs 的銀級比賽，這是FIM 艱困耐力世界錦標賽新增的一部分。 他將與六次獲得著名艱困耐力賽冠軍老將Graham Jarvis騎過許多相同的賽段，並騎乘同樣型式的車款。
在金級組別中，德國車手 Manuel Lettenbichler 來到羅馬尼亞，準備挑戰3連勝佳績，他在 2020 年和 2019 年取得勝利。他的勁敵Billy Bolt也是本項世界錦標賽首輪比賽Abestone的冠軍車手。屆時同樣騎乘Husqvarna 摩托車。
參加比賽的還有來自南非的前冠軍 Wade Young 、英國籍車手 Jonny Walker，來自波蘭的耐力越野冠軍車手 Taddy Błażusiak 及來自美國的 Cody Webb 。
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2020 Red Bull Romaniacs艱困耐力賽精采花絮
主辦單位將Red Bull Romaniacs 稱為“重裝上陣的垂直瘋狂賽”，這暗示了車手在羅馬尼亞錫比烏及其周邊地區，在1天的資格賽和4天的正賽中將會面臨陡峭及具有挑戰性的地形。賽段持續約 5 小時，但最長可達 8 小時，其中他們必須應付森林、深谷和陡峭的攀登，海拔高達 3,500公尺。 經過5天的騎行，最後一天的最後一個障礙，古斯特里塔山，幾乎是嚴峻垂直的地形。
這項賽事還包括另一位冬季運動員、前職業單板滑雪運動員 Martin Freinademetz ，幾年前，他邀請 Hirscher 騎車環遊羅馬尼亞，當時他還在參加比賽。但他沒有成功，不過這個想法已深植心中，今年吸引了滑雪運動員共襄盛舉。
Freinademetz表示：這是他第一次來這裡，他將直接進入銀級，這絕對不容易。 我們通常建議最好謹慎行事，參加比之前比賽低一個級別的項目，這樣你就可以了解這項賽事。但我認為他會做得很好。他身為職業運動員已經 20 年了，所以 我們知道他的體能狀態非常好，他也非常認真專注這件事。你可以從他的影片中看到他對摩托車有很好的感覺，他和[達卡冠軍]Matthias Walkner 是好朋友——他們經常一起訓練。但這是Red Bull Romaniacs賽事，絕對是一個熱鬧非凡又緊張刺激的對抗。
因為額外增加了一個達卡拉力賽馬拉松式的賽段（兩天相加），今年將比以往任何時候都更加艱難，參賽車手必須在星空下露營，並且在沒有外力幫助的情況下自己維修參賽的摩托車。
Freinademetz 補充道：至少 Hirscher 周圍的戰友都熟悉，來自瑞士世界盃滑雪選手 Justin Murisier，他也參加同一級別的比賽。 “像 Marcel Hirscher、Justin Murisier 或 Luc Alphand 這些高山滑雪者在選擇正確路線和快速前進方面都非常有眼光，這很重要。在單板滑雪中，擅長快速項目的運動員也擅長在摩托車賽事選擇賽道。在艱困耐力賽中，更多的是耐力與技術，因此強健的體魄同樣非常重要。
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