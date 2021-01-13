Jibbing ? 單板滑雪應該知道的好玩事

由於腳是固定的，因此跳上物件的過程有些不同，只需將腳抬起即可將雪板一起帶上與產生跳躍，滑板則無法以相同的方式作技巧。因為假如只抬起腳，滑板並不會一起拉起，滑板需要使用 "

"，後腳踢板尾並同時讓前腳離開。與滑雪使用的Ollie相比，滑板需要更多的協調性。