Jibbing ? 單板滑雪應該知道的好玩事
© Brian Nevins/Red Bull Content Pool
立即閱讀了解你該知道的Jibbing單板滑雪事
發佈於
若你曾經看過滑雪選手像 snowboarders Jesse Augustinus 或 Mikkel Bang 展現他們的技巧時，那你應該對Jibbing感到非常熟悉！許多喜歡Park的滑雪者很常在雪箱或滑雪軌道做Jibbing，不管他們單純是因為好玩，還是未來想比障礙技巧賽。
Jesse Augustinus
Jibbing 這樣的概念源於何處?
最早並非由滑雪發起，而是起源於其他板類運動，並由衝浪、滑板、滑雪先鋒 Tom Sims helped 將其成為單板滑雪特技的主流之一。Sims創立了滑板品牌，且並沒有因此故步自封，他持續拓展與開發滑雪板。在1980年代中期，他開發了一些雪板，並招募一小批試滑者來推銷他的雪板。當時Terry Kidwell、Keith Kimmel、Bob Klein、Mike Chantry開始嘗試使用SIMS滑雪板，並發現他們過去在滑板上學到的技巧非常容易適應雪地。他們也發現過去在滑板使用的技巧可以在滑雪做些變化的，因此轉化成現在Jibbing的概念。
當時他們團隊的攝影師Bud Fawcett開始像國際雪板雜誌發送Sims團隊的照片，雜誌的曝光使得Sims團隊革命性的滑板技巧遍及全球。到了90年代初，滑板與單板滑雪兩邊出現巨大的交集，對於那些在滑板上長大的人來說，跟隨Kidwell、Kimmel、Klein、Chantry他們一起滑雪Jibbing，並在發展其他的技巧是多麼一件自然的事情。
滑雪Jibbing與滑板有何不同?
實際上兩者是非常類似的，也被稱為"Grinding"，如果你曾在滑板上做過技巧，那麼你可能可以很快就應用在雪板上，因為你保持相同的姿勢和動作，但是你的腳可以固定在雪板上，所以大多數人會認為單板滑雪更加容易。
由於腳是固定的，因此跳上物件的過程有些不同，只需將腳抬起即可將雪板一起帶上與產生跳躍，滑板則無法以相同的方式作技巧。因為假如只抬起腳，滑板並不會一起拉起，滑板需要使用 "Ollie"，後腳踢板尾並同時讓前腳離開。與滑雪使用的Ollie相比，滑板需要更多的協調性。
且滑雪在軟雪中進行會讓練習較請更容易，畢竟滑板當下失敗時，他們是會撞上混凝土的。
如何用雪板練習?Snowboard
一開始練習是具挑戰性的，尤其對從未玩過滑板特技的人來說。以下幾點步驟會協助你更容易些。
- 滑行時筆直的對準你的道具，避免太多轉彎或調整速度
- 眼睛專注於道具的尾端，或是道具之後，這樣你就會知道你要往哪邊移動
- 以適當的速度滑行，太快的速度會讓你直接跳到道具的尾端
- 當你接近道具時，跳上道具。只要你綁緊你的雪板，他就會跟隨你移動上道具
- 順應你的移動動能，讓他帶你離開道具邊界並重回雪中，保持中心站姿，避免壓太多重量在Toes或Heels (腳尖或腳根)
- 著地時用膝蓋彎曲來吸收下道具的震動，並持續向前滑行，也避免於道具尾端剎車。當離開道具後，就可轉身減速與停下
以上這些步驟都須保持雪板的底部保持平坦，避免使用Edge(鋼邊)，因為如果使用了鋼邊可能會失去平衡，有些人會使用具有滑順鋼邊的Jibbing特殊雪板，避免被道具咬住雪板。
適合 Jibbing 特技的滑雪板
自由式滑雪 (Freestyle)的雪板都是適合做Jibbing與其他技巧的滑雪板，這些雪板輕巧、靈活、且較短，多數雙邊都是尖頭設計，讓你可以更輕鬆地對準方向向前或向厚滑行。不管你是經驗豐富的Jibbing雪者或是剛入門的人，都可以參考以下幾種選手們常使用的雪板品牌：Never Summer ProtoSlinger, YES Jackpot, Endeavor Pioneer, Niche Wraith, Burton Paramount, Slash Happy Place, CAPiTA Scott Stevens Pro, Lib Tech Skate Banana.
Jibbing讓滑雪增加更多刺激體驗，不管你是喜歡自己滑雪或是喜歡參與snowboard和freeski等滑雪活動賽事的人，你都應試試看。它比你想像的要容易與有趣！
Snow Show Asia - 編輯媒體夥伴
滑雪 不再只是種運動，更是全新的潮流文化。 Snow Show Asia 致力扮演亞洲區冬季運動文化的新媒體先行者，為大眾帶來獨特、有趣、令人亢奮的冬季文化與運動專業資訊。
關於編譯者
Snow Show Asia 總編輯 Willis
滑雪是至今Willis最熱愛的運動，熱愛到足以放棄原有在職數年的廣告行銷工作。 義無反顧地投入滑雪產業，期望能將滑雪的美好、快樂、熱情帶給更多的人