跳台跳躍 是多數單板滑雪新手想學習的第一招滑雪技巧，跳台跳躍 (Air) 停滯於空中讓人印象深刻也看似有趣，此也是其他幾種跳台技巧的基礎，例如旋轉或空翻等，這些 跳台滑雪 常使用的 滑雪技巧，與這些高級技巧相比，初學者可還有很長的路要走，千萬別在練習時立刻想一個跳躍接著另一個跳躍。

初學者要如何在滑雪板上跳躍呢?

實際上在滑雪板上跳躍可能比你想像的要容易的多，畢竟將腳綁在滑雪板上，跳躍時 滑雪板 就會跟隨著你。並不像滑板跳躍時需要一定的協調才能跳躍。

一步步學習跳台的跳躍重點

Sean Neary © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

保持你身體重心在對的位置

身體的位置與 重心 對於跳躍的平衡是非常重要的，應該要保持放鬆的站姿，讓膝蓋保持舒服地彎曲，頭正視滑行前方，保持後背打直。重心應平均分配在前腳與後腳之間。可嘗試讓一手往前舉起，另一手往後舉起來確保自己重心在中間。前手應指向板頭中心，後手則同理應指向板尾中心。這樣的站姿可以幫助你平衡且讓你的肩膀保持直線並與雪板平行。

記得在跳躍時也保持此身體位置與重心，假如肩膀一移動，雪板就會一起移動，假如重心後傾或前傾，則會失去平衡。

跳躍前保持中等穩定的速度直線前進

跳躍前留意自己能否保持中等穩定的速度直線前進，這會讓你有更多調整姿勢的機會，並跳躍時可以完全掌控自己，在接近跳躍時避免進行速度檢查(Speed Checking)，因為這可能會使你失去平衡。

有些人可能覺得跳躍前保持中等速度會有點恐怖，不過帶點速度總會讓滑雪技巧更好做些。如果你接近跳躍點但速度太慢時，你可能會跳不起來。且假如降落在跳台降落點以外的地方時，你受傷的可能性會更高。但假如速度太快時，則同樣會遠離降落點與不易保持平衡。因此適當的中等速度是最好的，每個人習慣的速度並不同，會需要做一些實驗來找到適合自己的速度，當你找到後，你跳躍時會感覺非常流暢。

单板入门

接近跳台頂的位置再跳躍

當你靠近跳台頂時，跳躍時可以取得更多的滯空時間。嘗試比平常彎曲更多膝蓋來準備跳躍，當你接近跳台頂時，請伸展雙腿，直到你幾乎處於站立姿勢，這會使你的腳對跳台產生反作用力，就像在平地時跳躍那樣，這個動作會將你帶上空中。

滑雪跳躍後如何正確著陸

跳躍的感覺就像在飛翔，但不要因此分散注意力。當開始接近地面時，請傾斜雪板，是其與著陸點平行，這將幫助你平穩著陸。

降落時彎曲膝蓋以吸收衝擊力，並讓動力帶著你前進。向前行駛一段時間後，轉向側面來放慢速度。

許多初學者嘗試著陸後就立刻轉向停下來，這可能會與後面的滑行者與你撞上，因此讓你的雪板自然的帶離你離開跳台區，並且享受後面的滑行。

如何練習單板滑雪跳躍

看完以上步驟你可能很想立刻到跳台嘗試跳躍，但在將所有步驟連貫之前，請先嘗試分開執行每個步驟，先在平坦的地面進行這些步驟，幫助你熟悉跳躍技巧。

你可以先在沒有跳台的情況下練習跳躍與著陸，等平地熟練後再到緩坡練習相同的動作，並著陸後滑行一點，再嘗試跳躍與著陸。等到對自己的身體姿勢與動作充滿信心後，在進到地形公園嘗試跳躍。

在地形公園進行滑雪跳躍

滑雪地形公園 (Snow Park) 會有不同的跳台，建議先從最小的跳台開始，練習一段時間後再嘗試更大的跳台。第一次你可能會變成「跳過跳台」，而非在跳台上跳躍，這雖然會讓你習慣在空中的感覺，但滯空時間並不會太久。因此請確保要接近跳台頂的位置再腳伸直跳躍。

初學者的跳台通常不會太小，且會較長，讓初學者可以有較充足的前置時間與著陸時間，當你可以好好控制，保持每一次跳躍的穩定性時，你需要的前置時間與著陸時間也會逐漸減少，你對於跳台也將更加熟練！

Snow Show Asia - 編輯媒體夥伴

此 文章 由Snow Show Asia 編輯媒體夥伴編譯。滑雪 不再只是種運動，更是全新的潮流文化。 Snow Show Asia 致力扮演亞洲區冬季運動文化的新媒體先行者，為大眾帶來獨特、有趣、令人亢奮的冬季文化與運動專業資訊。

關於編譯者

Snow Show Asia 總編輯 Willis