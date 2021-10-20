如入無人之境：Red Bull Solus 之獨角滑板大賽

Solus Trailer

Ryan Sheckler 的 SC Sand-lot 私人滑板場座落於加州聖克萊門特（San Clemente）山丘上，今年要在那裡舉辦一年一度其不同於滑板界其他賽事的第二屆 Red Bull Solus 比賽。盛邀十七位全球頂尖且風格突出的滑板選手，個個都以各自獨異的形式進行比賽，而賽事進行期間，場上只會有一名選手，他們不會看到任何其他選手在場上參與比賽。簡而言之，這是一種獨特的比賽方式——讓選手獨自完成比賽內容，一次僅有一個人在滑板場內，攝影師除外。

這種比賽形式對滑板選手來說既美好卻又像詛咒一樣，選手一方面可以獨自在空蕩蕩的板場裡，不受任何干擾地自由表現自己獨特創意路線、揮灑所有的活力。另一方面，在完全不曉得其他選手做了哪些招式以及他們如何挑戰個人極限的情況之下，對選手們來說也是一種精神上的折磨。

參賽的十七名滑板選手，每個人都有一個小時的時間來完成他們最佳的路線；以連續的路線方式展現個人的招式大匯集。但只要任何無法完成一條路線招式的選手就會自動被淘汰。獲勝的滑板選手們不但能贏得 Red Bull Solus 的殊榮，他們所獲得的獎金可捐給自己的在地滑板店或他們所指定的非營利組織。

The Women of Solus

今年比賽最精彩的部分便是女子選手的賽事，因此將會選出男子和女子各一名冠軍，以及男子與女子組的觀眾票選冠軍。評審團滑板界資深評委所組成，他們將完整地審視和評比所有選手的賽事表現，但就像現場比賽一樣直接作評分，無法作重播反覆觀審，確保以整體的第一印象來評判選手們的表現。

從 9 月 29 日開始，選手們開始盡其所能地表現，身為觀眾的你則可以為自己喜歡的選手投下關鍵的一票，一起來選出你心目中的獨角冠軍！

Nika Washington © Anthony Acosta Ryan Sheckler © Anthony Acosta Jamie Foy © Anthony Acosta CJ Collins © Anthony Acosta