Rally Raid
世界越野拉力錦標賽首次在墨西哥亮相--達卡頂尖車手奪冠
2023 年世界越野拉力錦標賽的中站比賽將車隊帶到了墨西哥。在索諾拉拉力賽上，充滿挑戰的地形造成巨大的考驗，全程驚險刺激且充滿冒險性。
對於世界越野拉力錦標賽 (W2RC) 車隊來說，2023 年索諾拉拉力賽從頭至尾都是顛簸與考驗。 衛冕冠軍和類組領先者則看到他們提前結束賽事，而多位達卡冠軍和年輕車手則攻勢凌厲衝到了前列。 墨西哥之行是 W2RC 有史以來第一次的北美站，它最終就像仙人掌一樣多刺且難應付。
Al-Attiyah 拔得頭籌
索諾拉拉力賽是五屆達卡拉力冠軍 Nasser Al-Attiyah征服的最新一場比賽。 卡達王牌車手、副駕駛 Mathieu Baumel 和他們的 Toyota Hilux GR DKR T1+ 再次完美同步，他們在墨西哥獨有的錦標賽地形上發功發力。 這一結果讓 Al-Attiyah 登上了 T1 W2RC 排名的榜首，衛冕了他去年贏得的桂冠。
Al-Attiyah 表示 :我很高興贏得索諾拉拉力賽，這是世界越野拉力錦標賽的第三輪比賽。我們度過非常棒的一周，對我們來說在這裡贏得冠軍非常重要。
Loeb的冒險行動提前結束
在索諾拉拉力賽之前取得 W2RC領先的是Sébastien Loeb 。 然而，Loeb 的 BRX Prodrive Hunter 在第 3 賽段被困在溝裡，副駕駛 Fabian Lurquin 的肩傷導致他們的拉力賽提前結束。 Loeb在 2023 W2RC 賽季想要重回榜首還剩下兩輪比賽的衝刺。
W2RC Standings after Round Three – T1 Class
北美參賽者冠軍加冕
在 T3 比賽期間，索諾拉的小沙丘上充滿了煙火。 進入第五賽段，由 BFGoodrich 派出的美國Red Bull 越野青年隊的Mitch Guthrie Jr. 領先Mattias Ekström一分多鐘。 在最後賽段 Guthrie Jr.，副駕駛 Kellon Walch 和他們的 MCE5 賽車達陣，以超過 Ekström 六分多鐘的優勢贏得拉力賽的冠軍寶座，Ekström 通常參加 T1 級別駕駛。 W2RC 首次前往該地區就產生了一名北美冠軍，這再合適不過了。
在墨西哥這裡真是太棒了。 離家很近，為勝利而戰真是太棒了
T3現在正火
Ekström 和導航員 Emil Bergkvist 勉強獲得第二名，他們與Austin Jones/Gustavo Gugelmin一起登上了最後的領獎台。 Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno 和 Chaleco López/Juan Pablo Latrach 的車手在墨西哥站的最後領獎台略遜一籌，分別獲得第四和第五名。 Gutiérrez 在最後賽段運氣不佳，兩條腰帶斷裂耗費她不少時間，不過最終在總領獎台仍佔有一席之地。
Guthrie Jr. 和 Jones 的Red Bull 越野青年隊由 BFGoodrich 隊友Seth Quintero 為代表，他們與副駕駛Dennis Zenz 一起在 W2RC 比賽中取得令人印象深刻的賽段成績，因為他們在第 1 賽段因機械問題輸了將近兩個小時。
Seth Quintero表示:我們在最後賽段登上了領獎台，但我們想要更多。冠軍仍然懸而未決，我很高興能進入下一輪的比賽。
W2RC Standings after Round Three – T3 Class
Rokas一路順遂
Rokas Baciuška 和導航員 Oriol Vidal 在沙漠炎熱天氣中保持冷靜的心態，他們在 T4 級別輕鬆獲勝。 Baciuška 在今年早些時候的達卡拉力賽最後賽段中心碎，因為他眼睜睜看著 T4 的勝利從指縫間溜走。 然而，立陶宛車手已經在阿布達比和墨西哥的 W2RC 勝利中回神，領跑冠軍殊榮。
我們的目標始終是第1名，所以完成它感覺太棒了。
W2RC Standings after Round Three – T4 Class
Sanders獲得 W2RC 首勝
Daniel Sanders在索諾拉拉力賽上以令人信服的風格贏得了他有史以來的首個 W2RC 勝利。 這位 Red Bull GASGAS 廠隊車手獲得了一系列賽段冠軍，這讓他為大部分的拉力賽開闢了道路。 專家導航讓 Sanders保持領先並獲得大量寶貴的時間獎金。 這場勝利為 2022 年達卡拉力賽帶來了一場精彩的復出表現，回到了肘部骨折前的狀態。
Toby Price在第 1 賽段輸掉時間後，整週都在奮力反擊。最終，這位 Red Bull KTM 廠隊車手只能獲得總成績第四名。 結果增加了兩屆達卡冠軍在 W2RC 排名中的整體領先優勢，使他比最接近的對手高出 7 分。 在其他方面， Price的 KTM 隊友Matthias Walkner 和Kevin Benavides的傷病恢復令人鼓舞，他們分別獲得第五名和第十二名。 對於Benavides來說，目標始終就是跑完墨西哥的終點線，儘管兩個月前股骨骨折，他還是完成了索諾拉拉力賽全部 2,000 公里的賽程。
W2RC Standings after Round Three – Bikes
世界越野拉力錦標賽的下一站在哪裡？
我們現在已經過了 2023 W2RC 的中點，總共五站比賽中還有兩站比賽尚未結束。 接下來是前往阿根廷參加 Desafío Ruta 40，從 8 月 26 日到 9 月 1 日，之後是 10 月在 Rallye du Maroc 舉行的賽季總決賽。
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