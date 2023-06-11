世界越野拉力錦標賽首次在墨西哥亮相--達卡頂尖車手奪冠

在 T3 比賽期間，索諾拉的小沙丘上充滿了煙火。 進入第五賽段，由 BFGoodrich 派出的美國Red Bull 越野青年隊的

領先

一分多鐘。 在最後賽段 Guthrie Jr.，副駕駛 Kellon Walch 和他們的 MCE5 賽車達陣，以超過 Ekström 六分多鐘的優勢贏得拉力賽的冠軍寶座，Ekström 通常參加 T1 級別駕駛。 W2RC 首次前往該地區就產生了一名北美冠軍，這再合適不過了。