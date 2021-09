清醒與沉睡之間擺盪的躁動：靈魂沙發樂團專訪

由從小聆聽 ICRT 西洋電台,近年開始研聽華語音樂的吉他手 Poopoo、主唱兼吉他手本山、出身於教會家庭,青少年時期便在教會演奏福音歌曲的鼓手可沛及貝斯手亨利所共組,沒多久便於隔年入選「2019 The Next Big Thing 大團誕生」參與演出並發行首張同名專輯。他們的音樂遊晃於現實與白日夢之間,成員裡有人曾想像自己能與約翰藍儂玩猜拳;或夢想與已逝吉他之神吉米罕醉克斯同台演出;與甘地一起吃咖喱飯;甚至幻想進入二次元世界與《進擊的巨人》主角之一艾連一起玩耍。靈魂沙發的音樂創作同樣有著怪奇又奔放的想像,曲式的脈動也感受到他們遙寄深受影響如綠洲合唱團(Oasis)般直朗、噪音帶些溫潤的英倫搖滾染缸。今年發行的第二張專輯《Slumber Days》更是將日常的百無聊賴、偶發的煩躁及青年的孤寂與寡歡,扭化成片段式的異質,交互和穿越於樂音形式的蒙太奇。

可沛: 我都聽周杰倫(笑),其實什麼音樂都聽。我不是以音樂曲風為主軸的方式來聆聽音樂,常常是一首首歌曲東挑西挑地聆聽,算是歌單式聽歌。至於聆聽最頻繁的個人歌單,我自己取名叫「已按讚的歌曲」!排在歌單最前面的歌曲有Florence + The Machine的〈Shake It out〉,是從美劇《追愛總動員》裡聽到的歌,也有蔡健雅的〈空白格〉、Lady Gaga 的〈I'll Never Love Again〉、陳嫻靜的〈輕輕〉、小賈斯汀的〈Hold On〉,還有TAEYANG 的〈Eyes, Nose, Lips〉和靈魂沙發的〈Nobody Else〉。其實我也喜歡日本音樂,最近時常聽 King Gnu 的那首〈白日〉和製作《你的名字》主題曲和配樂的樂團 RADWIMPS。