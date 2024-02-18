3分鐘 Soul Flyers jump in Guadeloupe with a coconut The Soul Flyers at a Caribbean island, a breathtaking environment with crystal clear lagoon – skydiving with a coconut.

跳傘愛好者 Frederic Fugen和Vincent Reffet，又被稱為「Soul Flyers」，他們前往瓜地洛普，在加勒比海島上進行跳傘。他們更帶著椰子跳傘，以高速降落在船隻之間，展示穿飛鼠裝的特技，飛翔在地球上最美麗的地方之一 。Fred和Vince想要向世界展示他們眼中的完美夏天。

觀看上面的影片，看看他們對「假期」的定義，並繼續閱讀以下有關Fugen的訪問。

Soul Flyers in Guadeloupe © Max Haim

Q. 你的假期真的是這樣過嗎？

對呀！這就是我們喜歡度過假期的方式，最有趣的是我們可以到不同地方跳傘和進行空中飛行。

在瓜地洛普跳傘的感覺是怎樣的？

在瓜地洛普上空跳傘是一種獨特的體驗，這個地點令人驚嘆。你必須前往東岸，靠近一個叫做La Pointe des Châteaux（城堡角）的地方，從那裡望出去的海景很美。我們在那裡還有很多朋友。他們努力在島上發展跳傘活動，安全而且非常有趣。

Skydiving in Guadeloupe © Max Haim

你能告訴我們更多有關你在這段影片中進行的特技嗎？

你可以看到我和隊友常常一起表演的技巧，在這樣的區域進行這些動作是相當特別的。我們帶著椰子進行自由飛行。椰子在下墜的過程中會受到很多干擾，因為它不是一個完美的圓形，它會四處移動，很難保持平衡。你總是要注意椰子的位置。速度280公里/小時，所以你可以追隨整個下墜的過程。

你還進行了降落和XRW...

是的，降落是我和Vince的專長，這是一種高速降落。在瓜地洛普這個擁有浩瀚無際海洋的地方進行，使得整個過程極具視覺效果。我們還進行了XRW，這是一種跳傘項目，其中穿飛鼠裝滑翔運動的人與另一個使用小降落傘的人一起飛行。最終，兩位飛行員以相同的速度飛行，你們可以一起進行令人驚嘆的特技，相當有趣！

你會不會將瓜地洛普評為世界上其中一個最好的跳傘地點呢？

當然！如果你想在海上跳傘，這絕對是世界上最好的地點之一。這裡有一個湖，綠樹成蔭，風景色彩繽紛。在全球最佳跳傘地點的前五名中，我會選擇瓜地洛普、阿爾卑斯山、杜拜、亞利桑那沙漠和澳大利亞東海岸。