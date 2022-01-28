那些療癒我們的陰柔之聲：駐地巴爾的摩編輯嚴選之 2021 必聽專輯

2021 這一年，有些人結束一段友誼、告別一段感情關係，或是一段旅程到達終點，每個人或多或少地，都有各自不同的「儀式」來道別甚至是哀悼自己的人生經歷，使之成為過去，或是從此深藏為心中的秘密。農曆新年之前，我們都會為自己的家作一次「年終大掃除」，這個習俗對我來說，不再只是清潔空間或清理家中累積多時的舊物，藉由這樣的掃除勞動過程，也能順便整理自己過去一年來陰翳不明的思緒或擾動的心情，而音樂便是年前大掃除時光的最佳陪伴。誠如永遠的妖嬈王子 Prince 在他的自傳書《The Beautiful Ones》所述：「 音樂具有療癒的力量。有些祕密太過於黑暗，必須先化作為歌曲，然後才能對其抽絲剝繭。 」

那些療癒我們的陰柔之聲：編輯私心嚴選之2021必聽專輯 © BmoreArt / Red Bull Taiwan

我們正處於一個人們試圖將詞語去二元化的時代，練習檢視自身的原始情感、性向思考甚至是日常邏輯，正因二元價值取向無所不在並且根深蒂固存在於生活之中，視野容易因而窄縮也不自覺。每一次的年終大掃除，我都試著回顧自己是否在嘗試在對應事物與個人欲望上，能夠不以好壞分明來涵蓋一切，不去忽視或否認中間地帶的存在。這兩年來，或許是因為新冠疫情的關係，生活與日常行動的空間變小，長期下來形生與身邊親近者的病態相互依存闗係，個人的內在課題逐漸走向和「與自己的孤獨共處」有關。

了解孤獨並非壞事與獨自一人實際面對孤寂時，完全是兩回事。潛殖深化的二元化思考容易將「獨自一人」導為負面走向，這個詞變得令人恐懼。我想起西蒙波娃（Simone de Beauvoir）在她的著作《Memoirs of a Dutiful Daughter》所寫的：「 獨自一人—我第一次明白這詞的可怕含義。獨自一人；沒有見證者，無人可對話，無人可尋求慰藉。我身體的一呼一吸，血管中的血液，腦子裡的一切，不再為任何人所存在。 」個人在這篇文章裡所選的2021年專輯，其內容多半是關於從病態的相互依存闗係抽離後，如何面對令人難受至極的孤獨而後重生；從私密、細碎的日常、複雜的多元情誼等主題，輕細地切劃出各種心碎狀態的自我剖析，敞然面對內心的脆弱，將私人的情感展開成深闊的音樂敍事。從時間線的角度來看，故事都是向前地行進，這些歌曲將過去作為故事的起頭，如以季節喻作人事已非的哀愁、生命中的種種創傷、心碎的情傷、自我認同過程的孤獨等，以優美的敍事爬梳了自我檢視與轉變的旅程。孤獨確實暴露了焦慮，彰顯出我們內心的幽冥，過去的種種也未曾止息，但我們可以練習與之同流與共存。

定居於巴爾的摩多年，被喻為獨立音樂圈低傳真之后的 Linda Smith，自八零年開始宅錄自己的創作，並以卡帶形式獨立發行作品；直到九零年代，數個獨立廠牌以黑膠與 CD 格式限量發行她的專輯，當時幾乎都在短時間內銷售一空。對我來說，Linda Smith，是美國獨立音樂的珍寶。然而向來作風低調的她，我卻從來不曾在任何媒體內容裡讀到她對自己的作品作過多解釋。謙遜、平實卻有著令人不自覺回味再三的迷人魅力，便是我對她音樂的感受。

她的《I So Liked Spring》專輯最初由 Shrimper 廠牌發行於1996年，歌詞引用寫實色彩濃烈之中又能柔和地泌人心脾的英國現代詩人 Charlotte Mew 之作品，而她的詩作總令我想起臺灣女詩人夏宇，其將拾起的日常碎片，化為美麗的流動意象。Charlotte Mew不講究格律的自由寫詩形式如同 Linda Smith 的音樂，自在地遊刃於吉他、鍵盤、鈴鼓和蛋沙鈴等聲音所形構的曲子，歌聲裡充滿思緒的低迷調性，像是喃喃低語般，和著清爽同時些許哀愁旋律，將自身敏銳細膩的觀察力樸實無華地體現於歌曲之中，流露出毫不矯作的真實與純粹。如果你想擁有一捲雋永迷人的卡帶專輯，這張於去年底重新發行的《I So Like Spring》便是你必收之作。

自我療癒後，我們才有能力治癒他人。來自巴爾的摩的 Randi Withani 受過專業音樂與爵士樂歌唱表演的訓練，遊刃有餘地詮唱她作品裡結合靈魂樂、非洲民謠（Afro-folk）等多樣音樂風格的歌曲，2020 年所發行的迷你專輯《Portfolio（Drafts）》便是她值得令人細細傾聽的佳作。她的第二張迷你專輯《Chiron》於去年二月時發行，在吉他旋律營造出淡淡感傷的背景之下，她溫軟又厚實的唱腔，調和輕柔抒情的民謠質地，以及時而帶有晶透輕靈的電子聲響節奏，伴和她哼唱那些穿越黑暗、痛楚、嚴酷現實與渴望愛的旅程，裊裊迴繞於心。這張滿是令人感到慰藉的小品，宛如黯淡憂鬱的土星之上的明月，格外豁亮地療癒了我們受創的靈魂。

我們的內心都有惡魔，教使自己無心傷害他人，對所有回應與不回應作負面的解讀。弱冠之年的Lindsey Jordan 在這張最新專輯《Valentine》裡，敞然地寫下因成名濫殤引起關注漩渦所帶來的心靈崩解，以及個人經歷情傷的各個階段，她將愛表述成內耗自己靈魂的各種形態，不再像上一張細藏著隱密的《Lush》；她向我們攤開了自己的憔悴，面對黑夜時的無盡嘆息，在痛哭失聲時仍堅決挖出內心最深的感觸，將青春的心碎愛戀作最誠實與直接地描述。

相較於上一張專輯，Lindsey 的歌聲蛻下了稚氣的語態，在《Valentine》專輯裡盡是讓悲傷沐浴過後的哀愁與令人驚豔的成熟聲嗓，穿引著吉他溫暖的原聲旋律，收斂了些許青春意氣的刷扣，襯映於後的合成器聲音，或是偶爾放大力道的貝斯聲線，使整張作品以一種持續前進的流動，讓人缷下心防，細聽之後便完全攻破你原本決定不再流淚的倔強。我想〈Light Blue〉是整張專輯之中，或許是她表達內心對所深愛對象的絕對癡迷與全心一傾的愛慕，那般對愛的瘋狂、心酸與渴望，在她的抒情世界裡表露無遺。

Bartees Strange 的歌聲內裡，有著一種無以言喻的陰柔。本名 Bartees Leon Cox Jr.，出生於英國、從小自俄克拉荷馬州其一個百分之八十以上人口為白人的野馬鎮（Mustang）長大，目前則駐居於華盛頓特區。他過去曾是紐約龐克樂團 Stay Inside 團員，爾後開始獨立創作，於2020年由Memory Music發行了他的充滿個人宣言與流動於各式風格且滿是創造力的首張個人專輯《Live Forever》；以張力十足的動人音樂敍事，描繪了關於身為黑人酷兒藝術家在生活與自由上所面對的各種掙扎，以及他試圖與所謂「白人獨立搖滾」共存的同時，也轉生出黑人藝術本質上的獨特性。

Bartees在孩提時代的棲無定所的生活，受到每個他駐留之處的音樂文化浸濡；從福音詩歌、龐克、民謠、emo 搖滾到嘻哈音樂等風格，這些聲音體驗也自然而然地成為他創作之中嘗試尋求紮根的主題之一。正因如此，他的聲音獨具變化性，從帶有憤慨的宣洩、哀淒的孤獨，到以顫抖的假聲吟唱出內心的渴望，他的情緒轉換自如地表現於音樂之中，貫穿了他創作充滿包容性的熱情與闊達。去年一月，該廠牌主理人 Will Yip 錄製並發行了 Bartees 在旗下錄音室 Studio 4 的《Live Forever》現場演唱版本專輯，在近來疫情再度升溫的情勢之下，聆聽這張無觀眾的現場表演錄音作品，令人分外懷念那毫無顧忌地感受被現場演出活力包覆的自在。

在這處處盡是殘缺的世界，我們如何坦承地面對心碎、調和自身的痛楚而後實踐自我療癒？這張《Head of Roses》於去年四月由 Sub Pop 廠牌發行，為二分之一 Wye Oak 樂團主唱 Jenn Wasner 以 Flock of Dimes為化名的個人最新專輯，或許也是她最具直覺式創作而生的音樂結晶。整張專輯的編曲像是放緩了步伐，每一個吉他音符彼此都有呼吸的空間，偶爾爬越在微電的聲響和薩克斯風的聲音表層之上，沒有過多的失真效果，乾淨而明亮，卻深刻又直接得令人心傷。

〈Two〉這首歌更是觸碰自己個人心底的那塊柔軟，極簡卻明確的表述如何在自己與他人之間找出獨立與相互依賴的平衡，同時又能調和與人深入連結的渴望。當你感到低潮來襲像永無止盡般令人喘不過氣時，這張專輯或許可以稍微紓緩那如火燒的心痛，爾後真正地理解自己所失去的一切，與痛苦共處，並接納人生的不確定性，以及他人眼中不完整的自己。

引領你踏入近似神遊或冥想的飄浮宇宙，歡迎來到幽魂鍋鏟的迷幻異境。從另類民謠到躁動後龐克，身兼 Natural Velvet 鼓手和 Moth Broth樂團成員之一的巴爾的摩酷兒音樂家 Greg Hatem 在去年九月時，由 Bumpy 廠牌發行了他的最新個人專輯《Ghost of Spatula》，其擷取自八零年代的罐頭音樂為靈感，尤以英國作曲家 Paul Williams 之《Aquarius》及比利時作曲家 Joel Vandroogenbroeck 的《Digital Project》影響他製作這張專輯為最。

Hatem的這張最新個人專輯與他上一張《Springlight》專輯其溫軟、都會感十足的音樂走向是大相逕庭。《Ghost of Spatula》拚貼了大量取樣且加以扭變的人聲，合成器聲構之下的空間感既廣且深，所有聲響都延展出各具恰到好處的輕重力道，綿延又繚繞的勾引著聆聽者的心窩。若你想體驗如幽似幻的環境音樂，時不時地在聆聽過程感受 Greg Hatem 的音樂有點俏皮地刺激你的神經細胞，這張專輯便是一個好選擇。

如果你想尋求一個激烈的渲洩出口，他們在去年四月發行的這張迷你專輯《Saccharine》或許是恰到好處的選擇。起初對他們音樂特別有印象的應該就是那首收錄於迷你專輯的〈I'm Gonna Tell My Therapist On You〉，而這首歌在以單曲發行時就已迅速走紅。他們於接受 SPIN 雜誌採訪的內容裡，主唱 Ashrita 回憶起曾與吉他手 Paul 聊天時，他說：「若非疫情的關係，我不曉得這首歌是否能像現在一樣紅。」或許新冠疫情讓許多人培生出人際關係裡的相互依存，而不健康的依存關係便容易讓人離不開也戒不斷，最後，我們怨懟彼此也厭惡自己，這首歌也許正是對這樣的相互關係所作出的憤悱反動。

發跡於巴爾的摩的 Pinkshift 樂團前身為女主唱 Ashrita Kumar 與吉他手 Paul Vallejo 化名為 Sugar Crisis 的音樂創作計畫，爾後隨著鼓手 Myron Houngbedji 的加入，他們結合了各自不同的音樂所愛，試煉出九零年代油漬搖滾、千禧年後的流行龐克、爆發力十足的暴女風格等元素的歌曲，並且將青春本格派的反叛，在高聲嘶唱和狂暴的節奏與激進的吉他旋律之間，帶著像是要用一把火要燒盡焦慮的憤怒，力道滿滿地展現陰性的甜蜜復仇。

流動的棲居生活形態是他們的創作基質。來自澳洲、現今定居於巴爾的摩的實驗音樂雙人組 Smoke Bellow 繼上一張專輯《Isolation 3000》，Meredith McHugh 與 Christian J. Best 經歷團員更迭之後，最後與鼓手 Emmanuel Nicolaidis 結盟，終於去年九月發行了最新專輯《Open for Business》。其名稱幽默的反諷疫情之下的決策者所作出令人質疑的決定，而這張作品的誕生過程也回應了藝術家如何在令人焦慮的疫情局勢之下，仍試圖以樂團的編制手法，找出讓彼此舒適的創作方式。Smoke Bellow 融合德式前衛搖滾（kosmiche），在反覆的低限旋律之間調和出他們對於孤寂、回憶和靈感相互激盪之下的柔軟與堅定的韌性。

在器樂的層次分明表現上，其展開空間深度的打擊節奏，循環式的迷人低音旋律，融合McHugh 的歌聲更是令我想起優拉糖果樂團（Yo La Tengo）的《Faded》專輯。「描繪自巴爾的摩的生活」——《Open For Business》也是他們集結與多位當地音樂人合作的結晶，某種程度上來說，這張專輯是獻給巴爾的摩城音樂人的一封動人情書。

將繁星喻為愛，似麻似幻，如飄浮於夢境般的聲景，琴聲的延音拉開華麗又魔幻的童話氛圍，一幕幕私密、心碎及無限孤寂感的樂章。海灘小屋的最新專輯《Once Twice Melody》是一張分成四篇樂章、共收錄十八首歌的鉅力之作，也首次在這張作品裡加入弦樂合奏。自上一張專輯《7》參與至今、曾是 Tennis 鼓手的James Barone仍在這張新專輯裡配搭亮點十足的深沉鼓奏，與吉他手 Alex Scally、Victoria的鍵盤琴聲交匯出層次深淺分明的聲廓。與專輯同名的開場曲〈Once Twice Melody〉裡歌詞所述「 無論你身在何處，那陰翳之影總是如影隨行。 」像是揭開了專輯的帷幕，從一個小房間的角落擴展出黑夜無垠的星空，將微觀的私人情感放大至宏觀的、讓過去歇息並敞擁生命的思流與覺知。

音樂影片協同了Annapurna Kumar、Scott Kiernan、Nicholas Law 及San Charoenchai 等多位視覺藝術家的合作，海灘小屋以抽象、迷幻、巴洛克且如萬花筒般地呈現歌曲意象，而所有歌曲的每一細節雕琢細膩得無懈可擊，每首歌的主音以 Victoria Legrand 催眠似的迷寐歌聲，將歌曲裡的故事化成獨白劇場，為主角流露深刻的情感，極簡又深慮的詞藻唱出那一句句動人心弦、如電影般的極美之詩。海灘小屋的每張專輯總會有幾首堪稱百聽不厭的經典之曲，直至目前他們所發佈的三篇樂章，個人認為初次聆聽就令人直起雞皮疙瘩的〈Superstar〉、〈Runaway〉、〈Sunset〉可以說是直接擄獲人心且讓聆聽者完全浸淫其中而無法自拔的經典；述說著難以承受的寂寞、分道揚鑣的情誼、曖昧不明的關係、甜蜜空泛的話語不再觸動自己，唯有敢於回應凝視的愛能連結一切，這些溫柔入骨的歌詞緩緩地在腦中發酵，形成繚繞不去的迴聲。

《Once Twice Melody》專輯對我而言，像是鑲入了生命所經歷的各種情感，那些恆星象徵的是愛，而航向繁星的路途如此漫長又不易，但一路相伴的古老星光，不再令人對永恆的黑暗感到如此恐懼與無助，畢竟，我們終將徜徉於花朵綻放的土壤之下。