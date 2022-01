那些療癒我們的陰柔之聲：駐地巴爾的摩編輯嚴選之 2021 必聽專輯

她的《I So Liked Spring》專輯最初由 Shrimper 廠牌發行於1996年,歌詞引用寫實色彩濃烈之中又能柔和地泌人心脾的英國現代詩人 Charlotte Mew 之作品,而她的詩作總令我想起臺灣女詩人夏宇,其將拾起的日常碎片,化為美麗的流動意象。Charlotte Mew不講究格律的自由寫詩形式如同 Linda Smith 的音樂,自在地遊刃於吉他、鍵盤、鈴鼓和蛋沙鈴等聲音所形構的曲子,歌聲裡充滿思緒的低迷調性,像是喃喃低語般,和著清爽同時些許哀愁旋律,將自身敏銳細膩的觀察力樸實無華地體現於歌曲之中,流露出毫不矯作的真實與純粹。如果你想擁有一捲雋永迷人的卡帶專輯,這張於去年底重新發行的《I So Like Spring》便是你必收之作。