過去這一年，台灣的國內旅遊盛行，民眾也更願意嘗試各式各樣的戶外活動，包括露營、爬山，也有人會選擇嘗試水上活動，像是衝浪、浮潛以及立槳衝浪等等。

可能很多人不知道，其實台灣早在2010年就有了國際的衝浪賽事，由台東縣政府主辦，位於台東縣的金樽漁港，更被評為亞洲最新且最佳的衝浪比賽場地，舉辦過世界青少年總冠軍賽、世紀長板總冠軍賽、世界巡迴積分資格賽等，至今已經有十屆的歷史。

台灣國際衝浪公開賽每年都會吸引相當多國際知名的衝浪好手，像是曾拿下世界男子長板年度積分總冠軍頭銜的美國選手Taylor Jensen，基本上是每年都來，還有被認為是南美最有天賦的巴西新星Mateus Herdy，也曾於2018年在台灣拿下青少年男子冠軍。

Mateus Herdy © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 01 / 04

去年主辦單位更是首度與體育台合作，提供轉播服務，也是臺灣國內衝浪賽有史以來首次有中文賽事講評，讓更多觀眾對於衝浪賽事有進一步的了解。

以最基礎的方式來說，衝浪賽事分為長板與短板，長板指的是九呎以上的板子，而短板則是六呎以下，兩種賽事分開進行。

國際衝浪組織（ASP）在2015年正式更名為世界衝浪聯盟（WSL），巡迴賽制相當多元，包括男/女子世界總冠軍聯賽（CT）、男/女子世界資格聯賽（QS）、男/女子世界長板聯賽/總冠軍賽（LQS/WLC）、青少年資格聯賽/總冠軍賽（JQS/WLC）以及全球大浪巡迴賽（Big Waves），在全球有多達300場賽事。

每個比賽都有各自的積分，依照賽程強度分為1000、1500、3000、6000，年度積分累積最高者則為總冠軍，2019年賽季的男子總冠軍是由首度由巴西好手Ítalo Ferreira拿下，而女子總冠軍則是來自美國夏威夷州的Carissa Moore，生涯第四度封后。

當然，要讓一場運動賽事完整進行，背後也必須不同資源的挹注，Red Bull 長年於全球籌辦或支援各項極限運動賽事，衝浪當然也在其中。

像是Carissa Moore，這位在18歲時就成為史上最年輕的女子冠軍得主，就是Red Bull 衝浪運動員。

Carissa Moore © Agustin Munoz/Red Bull Content Pool 01 / 04

在父親的帶領下，Moore五歲就踏進衝浪的世界，從此深深愛上，她形容衝浪就像是讓她與海洋有了一層新的連結，每天都有許多不同的挑戰在等著她。

有時可能讓人感到沮喪、痛苦，但有時卻也帶來歡樂，並使她感到平靜，當然也為她創造了許多機會。

就像Moore說的一樣，衝浪比賽之所以會有這麼多不確定因素，當然也跟它的評分方式有點關係。

衝浪比賽是由裁判給分，依照動作難易度、技巧展現、速度、力量及流暢度等綜合表現來評斷，一道浪的評分是1~10分，五位裁判給分後，扣除最高及最低分，平均下來就是該道浪的得分。

選手可以在時間內盡情下浪，但最終只會採計兩道浪的分數，所以最高分會是（10+10=20分），在還沒拿到最高分前，每一位選手都必須把握時間下浪，因為隨時都有被對手在最後關頭超前分數的可能。

此外，衝浪還有一項特別的規則，就是優先權，根據國際衝浪協會（ISA）的定義，擁有優先權的選手可以無條件地衝任何他想衝的浪，其他的選手若要下浪，則必須在不干擾到擁有優先權衝浪選手的情況下下浪，若兩人同時下浪但都沒有衝到浪，則輪到另一位選手得到優先權。

在比賽開始後的10分鐘，若沒有選手衝到浪，裁判有權宣判重新開始比賽，衝浪比賽中若發生違規情形，經由裁判認定，選手將失去一道浪的分數，兩度違規則取消比賽資格。