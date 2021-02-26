Backside finner with Carissa Moore
衝浪運動

台灣也有國際級衝浪賽事！該如何看懂這項「力與美」結合的衝浪運動？

© Jason Kenworthy
過去這一年，台灣的國內旅遊盛行，民眾也更願意嘗試各式各樣的戶外活動，包括露營、爬山，也有人會選擇嘗試水上活動，像是衝浪、浮潛以及立槳衝浪等等。到底衝浪運動是什麼，有什麼新手或是有興趣了解衝浪的初心者需要了解的知識呢？讓我們直接看下去！
由 Stanley 汪書廷 編寫發佈於
過去這一年，台灣的國內旅遊盛行，民眾也更願意嘗試各式各樣的戶外活動，包括露營、爬山，也有人會選擇嘗試水上活動，像是衝浪、浮潛以及立槳衝浪等等。
可能很多人不知道，其實台灣早在2010年就有了國際的衝浪賽事，由台東縣政府主辦，位於台東縣的金樽漁港，更被評為亞洲最新且最佳的衝浪比賽場地，舉辦過世界青少年總冠軍賽、世紀長板總冠軍賽、世界巡迴積分資格賽等，至今已經有十屆的歷史。
台灣國際衝浪公開賽每年都會吸引相當多國際知名的衝浪好手，像是曾拿下世界男子長板年度積分總冠軍頭銜的美國選手Taylor Jensen，基本上是每年都來，還有被認為是南美最有天賦的巴西新星Mateus Herdy，也曾於2018年在台灣拿下青少年男子冠軍。
Brazilian surfers Mateus Herdy and Adriano de Souza.
Solo session de Mateus Herdy en Wavegarden
Brazilian surfer Mateus Herdy seen in Florianópolis.
Mateus Herdy surfs at Duranbah Beach on the Gold Coast.
Mateus Herdy
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
01/04
去年主辦單位更是首度與體育台合作，提供轉播服務，也是臺灣國內衝浪賽有史以來首次有中文賽事講評，讓更多觀眾對於衝浪賽事有進一步的了解。
以最基礎的方式來說，衝浪賽事分為長板與短板，長板指的是九呎以上的板子，而短板則是六呎以下，兩種賽事分開進行。
國際衝浪組織（ASP）在2015年正式更名為世界衝浪聯盟（WSL），巡迴賽制相當多元，包括男/女子世界總冠軍聯賽（CT）、男/女子世界資格聯賽（QS）、男/女子世界長板聯賽/總冠軍賽（LQS/WLC）、青少年資格聯賽/總冠軍賽（JQS/WLC）以及全球大浪巡迴賽（Big Waves），在全球有多達300場賽事。
每個比賽都有各自的積分，依照賽程強度分為1000、1500、3000、6000，年度積分累積最高者則為總冠軍，2019年賽季的男子總冠軍是由首度由巴西好手Ítalo Ferreira拿下，而女子總冠軍則是來自美國夏威夷州的Carissa Moore，生涯第四度封后。
當然，要讓一場運動賽事完整進行，背後也必須不同資源的挹注，Red Bull 長年於全球籌辦或支援各項極限運動賽事，衝浪當然也在其中。
像是Carissa Moore，這位在18歲時就成為史上最年輕的女子冠軍得主，就是Red Bull 衝浪運動員。
Carissa Moore gets ready to surf during the Granito de Aa project in El Salvador on October 28th, 2012 ren
Carissa Moore snaps it off the top.
Riss would go
Carissa Moore Wins 2013 World Title
Carissa Moore
© Agustin Munoz/Red Bull Content Pool
01/04
在父親的帶領下，Moore五歲就踏進衝浪的世界，從此深深愛上，她形容衝浪就像是讓她與海洋有了一層新的連結，每天都有許多不同的挑戰在等著她。
有時可能讓人感到沮喪、痛苦，但有時卻也帶來歡樂，並使她感到平靜，當然也為她創造了許多機會。
就像Moore說的一樣，衝浪比賽之所以會有這麼多不確定因素，當然也跟它的評分方式有點關係。
衝浪比賽是由裁判給分，依照動作難易度、技巧展現、速度、力量及流暢度等綜合表現來評斷，一道浪的評分是1~10分，五位裁判給分後，扣除最高及最低分，平均下來就是該道浪的得分。
選手可以在時間內盡情下浪，但最終只會採計兩道浪的分數，所以最高分會是（10+10=20分），在還沒拿到最高分前，每一位選手都必須把握時間下浪，因為隨時都有被對手在最後關頭超前分數的可能。
此外，衝浪還有一項特別的規則，就是優先權，根據國際衝浪協會（ISA）的定義，擁有優先權的選手可以無條件地衝任何他想衝的浪，其他的選手若要下浪，則必須在不干擾到擁有優先權衝浪選手的情況下下浪，若兩人同時下浪但都沒有衝到浪，則輪到另一位選手得到優先權。
在比賽開始後的10分鐘，若沒有選手衝到浪，裁判有權宣判重新開始比賽，衝浪比賽中若發生違規情形，經由裁判認定，選手將失去一道浪的分數，兩度違規則取消比賽資格。
未來有機會，透過轉播或現場看到衝浪賽事進行，不妨停下腳步，來仔細欣賞這項力與美結合的水上運動吧。