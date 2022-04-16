Start Here For Motorbike: Mohammed Jaffar

準備好，摩托車手！ 想學習如何騎乘摩托車，但事先又想獲得一些指點。你來對地方了。 我們知道學習越野摩托是一項新運動，既令人畏懼又令人興奮。但我們已經解決了這個問題，這個系列為讓你順利開始，羅列了如何和為什麼騎乘摩托車的相關問題。

讓我們看看 Jaffar 為我們整理了那些要項。

防護裝備

即使我們考慮第一次騎摩托車之前，我們也必須進行安全檢查。這是必備的，也沒有任何捷徑可行，所以給自己找一個合適的頭盔。 Mohammed Jaffar 沒有它就不能騎乘，你也一樣。問題結束。 接下來，考慮上身和下身的保護裝置。這些包括前胸保護裝備和護膝。

一雙好的手套和靴子也是一個好主意。

محمد جعفر يستعد لسباق © Marcelo Maragni

越野摩托車

這取決於你，但對於初學者 Mohammed Jaffar 建議在 250cc 或更低範圍內的車子。一旦你有所進步，就會有足夠的時間來駕馭更大引擎的車子。我們沒有參加比賽，我們僅對機器和配備感到興趣。對於品牌，這是你的選擇，但Kawasaki、 Yamaha 和 Honda應該有你想要的車款。選擇一輛，當你騎在上面感覺不會太笨重的型式。這裡有一些可能你會喜歡，所有都是成人車款。對較小或不斷增長可相較的模型，在其各自的品牌陣容中皆可買到。

محمد جعفر مع دراجته النارية © Naim Chidiac

Honda CRF 系列是一款外觀經典的越野車，具有純正的血統。該系列繼承了 CR 系列，這是另一款歷經考驗的越野車，採用著名的Honda紅白配色。日本摩托車製造商Kawasaki是越野摩托車領域的領導者。Kawasaki KX 系列越野車涵蓋了從初級到成人重機車以及介於兩者之間的所有車型。和Green 車隊一起去，你比較不會出錯。 這是一條研習摩托車很棒的系列課程，你可以隨著運動的進步不斷提升自己的能力。

另一個不錯的選擇是 Yamaha YZ 系列的越野摩托車。 與上述製造商一樣，你可以期待高品質的構型、可靠性，以及匹配適合你技能水平的尺寸和引擎。Yamaha YZ125 是獨一無二的，因為它正是 125cc，這在引擎方面是罕見的，並且對許多學習者來說是一個甜蜜點。

對初學者來說，Jaffar 強烈建議應該從研習學院開始。經過深思熟慮類似的課程會讓您在第一次騎車時感到更自在。有人一對一地教導，將加速你對這項運動的理解，尤其是當你現場有問題時，你必須馬上獲得解答。

如果你正在尋找越野摩托車學習者的設施，那麼阿聯酋杜拜的新手應該要查看一下 Mohammed Balooshi 著名的 MX 學院。 Balooshi 是第一位參加艱苦達卡拉力賽的阿聯酋人，而且在學習的過程中，你會遇到許多志同道合的人。 有趣的事實是：Mohammed Jaffar 前往會見了在 MX 學院學習的 Mohammed Balooshi。

當然，科威特的學校是一個很好的起點。 他們有經驗豐富的講師，擁有豐富的新手教學經驗。

現在了解到你一直在等待的方式和原因了。

在騎車之前花一些時間，與你的摩托車多熟悉一下，以了解所有裝置的位置。 首先弄清楚控制鍵，然後開始你的第一次騎行。瞭解了嗎？

很好，讓我們繼續。

你處於越野的環境中，與道路、汽車和任何類型的交通皆要保持安全距離。如果你所在地區有摩托車學校，那會是很棒的選擇。 他們會有教練（無論如何你都應該先預約一位教練，他們的經驗將是無價的）他們將指導你完成每一步。要不然，盡可能前往離家附近平坦的沙地、沙丘或小徑來練習。

啟動引擎。 只需按下那個開始按鈕

從任一邊騎上你的摩托車。 手臂彎曲，不要伸直。 在摩托車上坐好。 從支架這一側上車似乎是唯一的方法，但這並不會真正影響你的騎行。 現在用你的左腳跟踢開支架。 手握剎車。 不要踩油門，只是感受一下旅程並保持中立。 直視。 把手放在剎車上。 當你放鬆後，壓離合器。腳踩檔，慢慢鬆開離合器，然後鬆開剎車，摩托車應該開始移動了。油門給它一點油，然後開始騎行摩托車運動。 當你獲得足夠速度並將雙腳抬起時，您還應該鬆開離合器，直到沒有壓力施加到離合器上。保持輕鬆的節奏。 你現在在騎行。 感受微風，享受涼爽，活在當下。

現在讓我們學習如何安全地停住。 要在不熄火的情況下停下來，請在制動時再次拉動離合器。慢慢來，不要猛拉手剎。 現在你剛剛完成了第一次騎越野車的旅程。

恭喜！

只要繼續騎車，慢慢來，你就會掌握它的訣竅。最終，你可以養成良好的肌肉記憶，並繼續擴展你的核心技能。只要堅持下去！

騎越野車有很多好處，但首先是越野能力。有些不同的摩托車可以非常出色地完成特定任務和地形，但在這裡我們將專注於穿越沙丘和其他的障礙。

騎摩托車很簡單，只需將車把推向想去的方向即可。 當你騎摩托車轉彎時，如果你願意，可以將一隻腳伸出（朝轉彎方向），如果你覺得緊張，可能會失去平衡。

帶你第1次跳躍。 是的！ 好樣的。 好吧，要成功完成跳躍，你必須處於正確的位置。 以中立的姿勢站立，膝蓋彎曲並從兩側抓住摩托車。 知道嗎？ 將雙腳牢牢地放在腳釘上，使用前腳掌（腳掌）增加控制力。不要用你的腳後跟。 你應該覺得你和摩托車是一體的。

是時候跳躍了。先從小地方開始。具有大速度帶曲率的動作就夠了。

確保你的身體與摩托車的中心對齊，一路平穩地踩油門，直到到達跳躍的頂點，然後鬆開油門。 我們需要足夠的速度來帶起車手和摩托車。 著陸時不要扭動油門，放開它，彎曲膝蓋著陸（與開始跳躍的方式相同），然後繼續前進並在舒適的狀態中停下來。 然後再試一次！

練習這種騎行、轉彎、跳躍和停下來的組合，將為你打下基礎。 玩得愉快但保持安全最重要！

休閒越野車騎行專注於掌控和個人享受。而非速度。 永遠不要覺得你必須盡可能飊速行駛，但要儘情享受騎行的樂趣。