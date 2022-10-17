全球爆紅！《Stray》給你一個化身浪貓主子的機會冒險闖蕩未來城寨

《Stray》浪貓的故事背景

《Stray》的故事架構在一個人類已經滅絕的遙遠未來世界，一隻不知名的橘貓與牠的貓貓家庭，長期生活在一座荒廢已久的巨型人造建築體「牆內」當中

「牆內」這座開放式的露天建築體，充滿了各種形式的巨大，基調上由各面高聳入天的水泥巨牆，與各種鏽蝕已久的巨大鋼鐵管路交雜而成，一邊水泥牆高聳入天，而另一邊鋼鐵管路延伸下去的則是無底深淵，但又有著雜草與灌木等橫生的綠意作點綴，這個同時交錯著無機荒蕪、與有機綠意的開闊人造空間，就是這次冒險的起點

玩家正是扮演因為事故掉落深淵，以致與家庭失散並昏迷的橘貓，而回過神來之後，卻發現眼前的深淵底層中、有著名為「死城」的神秘未來風格灰暗城鎮座立在眼前

充滿機器人與霓虹燈的神祕城鎮 © BlueTwelve Studio

玩家必須操作橘貓，隻身從深淵中的不明奇妙城鎮環境不斷探尋出路，並想辦法回到地表與家人(貓)團聚，隻身闖蕩這個未知且嚴酷的城鎮環境，並以貓咪的視點、在這個不友善的環境中避開各種突如其來的危機，運用貓咪獨特的能力解開謎題克服難關，尋找回到家人身邊的方法，同時面對各種充滿惡意的敵人。

可愛又爆衝的反派角色 © BlueTwelve Studio

遊戲中會從貓咪的視角探索這個陌生且危機四伏的環境，要靈活運用貓咪的各種能力，並從貓咪的思考角度去突破各種解謎障礙，以及從懷抱殺機的敵人手中逃出生天。

故事途中會與一台名為「B-12」的失憶小型無人機邂逅，並可透過它的各種數位能力與電子場景互動、以及和各個居住在這個奇妙城鎮的機械居民溝通、交流，甚至是解謎，同時也可以透過陪伴B-12找回記憶的過程，一點一滴拼湊出這個神秘世界的全貌，與人類究竟為何滅絕的真相

《Stray》浪貓的創作起源

《Stray》的開發商BlueTwelve Studio是由法國UBI SOFT前員工Koola與Viv所創建的獨立遊戲工作室。而《Stray》正是他們在2015年開始構思的作品

故事背景是創造出充滿賽博龐克風格的反烏托邦，美術風格則是從香港的九龍城寨作為起點，打造衍生出一個不分日夜都閃爍著五顏六色霓虹燈、時時刻刻燈火通明，卻又帶著幾絲灰暗的陰鬱牌樓風格。為了平衡這個灰暗的遊戲調性，也因為工作室成員都愛貓，因此選定貓咪出任遊戲主角。

遊戲不是以擬人化的貓咪獸人、而是以真正現實世界會存在的貓咪為主角，會對關卡和遊戲機制的設計帶來需多嶄新的衝擊與刺激，也讓BlueTwelve Studio得以激盪出許多創意，但與之而來的則是關卡的難度平衡和遊戲玩法的規劃會遇到更多瓶頸，例如與機械人居民的互動，以及故事敘述上的深度就會受到相當大的窒礙，因此遊戲開發中期，才會轉而投入故事中肩負強力智能的小型無人機「B-12」

英雄單位－B12。貓咪，和全人類的英雄 © BlueTwelve Studio

《Stray》浪貓的遊戲核心機制

《Stray》是以貓咪為主體的第三人稱動作冒險玩法，操作是和主流動作遊戲相同，以左類比操作貓咪移動，右類比控制視角鏡頭，而貓咪靠近場景的大型物件時，如果這個地點是可以讓貓咪攀爬的，那就會在該地點顯示✕鍵的圖標，你只要對著圖標的方向按下✕鍵就會自動跳越或是攀登過去

遊戲中也有無形的空氣牆會防止貓咪掉落，平常即便貓咪在單槓上走動，你依然可以安心移動操作，這個遊戲並沒有摔死的機制，你可以安心地到處奔跑、探索、大跳躍

身為你的主子，懂得搭個纜車也是理所當然D © BlueTwelve Studio

本作遊戲就是透過這個簡單的操作機制，結合場景作解謎和推進。《Stray》的解謎相關機制提示都給得相當充足，所以解謎難度是刻意壓低過的，並不算整人，深怕你會卡關卡太久

一般來說會卡關都是因為玩家用人類的思維在探索，如果你轉換思維，把自己當成一名可愛又迷人的反派角色、一隻頑皮又為所欲為的可愛貓咪，那當你想到好方法之後，原本會阻礙你探索的各個機制、都會自然而然的迎刃而解。你想問什麼叫好方法？這個很簡單，例如搞破壞、跟搞破壞、還有搞破壞

《Stray》浪貓獲得97%「壓倒性好評」？別被"別人的"好評沖昏頭

《Stray》作為一款主線長度時間含迷路、卡關、加摸索大約6~8小時的小品而言，上架端出來的賣點並非建立在遊戲性上，而是在世界觀的拼湊和沉浸感，以及你知道的、扮演一隻貓咪，也就是扮演一個世界共主。

你必須操作共主在這個世界觀不小，但其實關卡不多、舞台也不大，帶著CYBERPUNK(賽博龐克/電馭叛客)末世風格的小小地下城，進行迴圈多次的探索，但這遊戲結局是給你一個超載的鐵盒子，絕對不會出現老婆餅，所以各位老公大可放心

不得不說這遊戲的場景氛圍真的好 © BlueTwelve Studio

當然，以上這是一個比較正面的說法，實際上如果你是一個著重遊戲性的玩家，那這款遊戲對你來說就比較乏善可陳，而且在電子遊戲中追求遊戲性本來就是天經地義理所當然，你並沒有錯

所以如果認真要以電子遊戲的角度去探討《Stray》的話，本作的各種遊戲性，舉凡戰鬥、潛行、逃亡，甚至是收集背景文本的機制等等，事實上都確實相當陽春，你會在遊玩的過程當中，看到不少這遊戲借鑑其他知名作品的要素，但說實話就是一個熱門要素縫合體的低配版，完全稱不上優秀，而且只有單一結局，除非你有收集成就的習慣，不然這個一輪結束就真的是結束，沒有什麼可以讓你逆天改命的扭轉機會

甚至是即便要去著墨世界觀和沉浸感這兩件事情，說實在的遊戲中的NPC文本也是相當貧脊，你會發現有著不少的NPC村民，是不管你故事進度如何推進，他們講的台詞依然是始終如一的不斷跳針，因此玩起來會有點出戲，你可能會需要為此多包容一點

這個街景同時包含了精緻和高度重複兩個特質 © BlueTwelve Studio

這個街道很精美、氣氛滿分。當然同樣的也是要你數次無情折返跑 © BlueTwelve Studio

說實話在STEAM上的好評中，也是充斥著不少能扮演貓咪就高潮的灌水性空洞正面評論，所以這97%的好評當中到底有多少水分，這個你自己打開STEAM看一下自己心裡就會有個底

97%的壓倒性好評，代表有3%反向意見值得你注意，不要單純只看「壓倒性好評」五個字，點開看一下消費者的評價留言文字內容，你更能明白這款遊戲究竟適不適合你

街角一隅 © BlueTwelve Studio

街角二隅 © BlueTwelve Studio

咖挖邦尬 © BlueTwelve Studio

《Stray》浪貓的兩面平衡報導

本作的缺點方面很明確，不少都是前面提過的，這邊重新整理一次

遊戲內容少關卡短，多半要你高度重複來回跑腿，你會感受到製作單位透過不斷重複利用同個場景、或是重複充滿殺意的去拖你遊戲時間，各種花式重複

承上，重複場景加上大多NPC不斷複讀相同台詞，沒有配合遊戲時間軸推進有所變化，頗出戲

遊戲性薄弱，單純只有收集散落各地的零散文件，這對電子遊戲來說這絕對不是加分要素

進度到中盤開始就高速趕火車，充滿急著收尾的倉促粗糙感

而整體來說這遊戲有幾個優點

UI簡潔洗練，相當俐落

世界觀的敘述和營造的沉浸感相當不錯

除了台詞跳針以外，NPC塑造出色，為沉浸感加分不少

世 界 共 主 。

除了以上提到的優缺點以外，還有一個問題是，這遊戲預設的運鏡機制，有不少玩家在STEAM評論上反映出容易讓人頭暈嘔吐；不過這個運鏡機制在遊戲設定中你可以選擇關閉，讓你自己全程手控鏡頭，所以這個問題要不要算進缺點裡面、就交給你自己決定

你聽到主子無聲的呼喚了嗎？牠叫你買、快買 © BlueTwelve Studio

《Stray》浪貓值不值得你購買

目標族群會推薦給對CYBERPUNK風格或扮演貓有興趣，而且不在乎遊戲性的玩家，畢竟消費者花了一分錢、就是希望至少買到一分貨，以《Stray》最後端出來的完成度來說，PC版這個價格並不算便宜，如果你玩的是家機版本，那家機版本的定價還會比PC版更加高昂

整體來說與其說本作是賣遊戲性，倒不如說這片是在賣信仰，是在販售給你一個成為主子的機會，而且成敗論英雄，事實上BlueTwelve Studio他這個信仰商法還確實是奏效，《Stray》從發售後的第二天起、截至本篇截稿之前，在STEAM上高達97%的壓倒性好評、依舊還是不動如山，足見諸位貓咪教派信徒不離不棄願意掏腰包供奉，充滿法喜

你不要點開評論看到底這好評灌了多少水的話，確實是97%沒錯 © STEAM

但如果你是自己有親自養貓、甚至是跟筆者一樣正在養貓的飼主，那應該都很清楚一件事情－貓是一種你說靈性頗有靈性，但你要說牠無情、牠也確實很無情的一種生物

然後如果你確實也都知道貓的相對無情，卻還是願意掏心掏肺為牠付出，那《Stray》這款遊戲你也確實可以考慮，因為如果你自認是貓奴，基本上這遊戲的所有缺點，也許你都可以帶著玫瑰色的濾鏡去淡化，甚至無視

而且本作中確實也塞了不少各種可以讓你跟著貓咪一起打滾、甚至是各種壞心眼惡作劇的小巧思，會讓不少貓奴幸福指數直升，讓你開心的帶著滿足感無視眼中所看到的各樣缺點

共主魅力無法擋 © BlueTwelve Studio

雖然《Stray》優點不多，遊戲性低，但別人對本作的好評和負評，說實話都比不上你自己的喜好，別人怎麼說都其次，你做為消費者，自己高興才應該要是重點，如果你在這款作品中可以找到屬於你的快樂，那遊戲性低又何妨？

真愛是無價的，比起你能夠扮演主子的開心，這拿來買遊戲的小小幾百元真的不算什麼，如果你真的喜歡貓又能無視這些小缺點就買，我支持你買。筆者自己不是貓奴，但養了兩隻貓，如果這系列還有新作品，我還是會買買買