所有你需要知道的街舞大小事

街舞是起源於街頭的舞蹈風格的總稱。取決於你問誰，可能會得到較廣泛或是狹隘的街舞定義。一種常見的解釋是街舞起源於美國城市地區的舞蹈形式，被認為是嘻哈、放克和舞廳文化的一部分。

街舞是起源於街頭的舞蹈風格的總稱。取決於你問誰，可能會得到較廣泛或是狹隘的街舞定義。一種常見的解釋是街舞起源於美國城市地區的舞蹈形式，被認為是嘻哈、放克和舞廳文化的一部分。

街舞是起源於街頭的舞蹈風格的總稱。取決於你問誰，可能會得到較廣泛或是狹隘的街舞定義。一種常見的解釋是街舞起源於美國城市地區的舞蹈形式，被認為是嘻哈、放克和舞廳文化的一部分。