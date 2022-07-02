所有你需要知道的街舞大小事

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什麼是街舞？
街舞是起源於街頭的舞蹈風格的總稱。取決於你問誰，可能會得到較廣泛或是狹隘的街舞定義。一種常見的解釋是街舞起源於美國城市地區的舞蹈形式，被認為是嘻哈、放克和舞廳文化的一部分。
許多前輩認為這樣的定義太過廣泛，並且堅持將不同的文化區分，因為它們的歷史背景和文化差異很大。儘管做了這麼多的努力，大部分的人還是用很一般的定義看待，這也是因為主流電影會將所有風格混在一起增強舞蹈片段的螢幕效果而強化了這樣的印象。通常這些電影是許多人第一次與舞蹈的接觸，塑造了他們對舞蹈的理解。
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來認識街舞的世界
了解街舞的起源，並認識從此起點衍生出來的舞蹈風格。
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街舞的不同風格
下列名單是最普遍被認定的街舞風格。點擊連結了解更多：
House、Waacking和Voguing基本上是來自舞廳，因此有些流派會不把它們認定為街舞。
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有關街舞的電影、紀錄片、影片和系列
如果你還沒有看過，我們會建議你從來認是街舞的世界開始。然後你可以從下列名單中做選擇：
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Las Vegas
B-Girl Dassy tours of the famous sites of Las Vegas, Nevada, in the best way she knows: by dancing.
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啟發人心的舞者及他們的故事
許多舞者有很棒的故事可以分享。以下整理出幾個最好的故事：
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從街舞發展出自己的事業
從以下的故事來瞭解哪些舞者從街舞發展出自己的一番事業：
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了解如何精進你的街舞實力
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