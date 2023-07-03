讓EVO冠軍五股石油王教你《快打旋風6》曼儂的重要技巧

能有"五股石油王”林立瑋這樣水準的快打旋風玩家少之又少。這位台灣之星在格鬥遊戲的領域中有著許多知名事蹟，但迄今為止他最重要的成就是在今年 4 月份中、於EVO Japan 2023英勇奪冠
在《快打旋風5》中，拉希德(Rashid)是五股石油王的主力，他中意這位中東格鬥家靈巧、與花樣多變的打鬥風格。
現在由於《快打旋風6》的拉希德尚未正式登場，因此石油王也跟著擴充角色池，這次他選中的角色是《快打旋風6》初次登場的全新角色，是超級名模同時身兼世界柔道冠軍的曼儂，曼儂的重要特性便是可以透過在對戰中積累的獎牌，有效提升攻擊傷害
我們也在這篇專訪中訪談了不少石油王對於曼儂的個人心得，現在就讓我們一起來了解這個讓人血脈賁張的全新角色、以及她的重點對戰技巧
關於曼儂的獎牌機制
石油王解釋：“她的動作有兩個主軸，分別是指令抓技和傷害抓技，每次擊中對手都可獲得一枚獎牌，每枚獎牌可以提升對於對手的傷害，上限是5級。但本輪獲得的獎牌可以延續到下一輪對戰繼續生效，這也會給對手更大的壓力。如果這輪逆風太多，也可以轉為把累積獎牌作為主要目的，做好為下一輪作戰的應對準備。”
曼儂的本身的柔道風格需要近距離搏鬥才得以發揮，但石油王是逆向操作、會建議通過拳打腳踢與對手拉開距離。
“先透過基本的拳與踢控制戰場，再等待合適的進攻時機到來，”他說。“然後，我建議玩家通過動力箭步(Drive Rush)做打擊或投擲。最佳COMBO是‘2mp 66 2mp 4hp 236mp’(下中拳、前前、下中拳、後重拳、Rond-Point)，這COMBO可以做出有效傷害的同時並讓曼儂累積獎牌。”
我認為選擇曼儂並無風險
近身作戰
儘管曼儂的戰鬥風格與眾不同，但石油王並不認為選擇這位迷人的戰士是犯險。
“我不認為選擇她有風險，尤其是在近距離，”EVO 冠軍說道。“曼儂非常強，遠距離打法未必比扛著風險打近距離差。”
當然，作為一名近身搏鬥角色，曼儂在對打擅長使用氣功等遠距攻擊的角色時最為無奈。基本上，如果你看到波動拳，那就撤吧。
“最具挑戰性的敵手是火球角色，但你可以透過招架和236pp來高速貼近對方。”
你可以在7 月 1 日至 2 日，南非比勒陀利亞舉行的 Red Bull Kumite 2023 比賽中，觀看五股石油王的精彩表現。點擊傳送門了解有關本活動的更多信息。