讓EVO冠軍五股石油王教你《快打旋風6》曼儂的重要技巧

“先透過基本的拳與踢控制戰場，再等待合適的進攻時機到來，”他說。“然後，我建議玩家通過動力箭步(Drive Rush)做打擊或投擲。最佳COMBO是‘

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’(下中拳、前前、下中拳、後重拳、Rond-Point)，這COMBO可以做出有效傷害的同時並讓曼儂累積獎牌。”