Study Smarter With These Top Apps

如果你曾經利用朋友發來的簡訊，以提升自己考試的成績，那麼在此我們為您準備了一些好用的應用程式。別壓力太大。這是常有的事。下週變成今天是如此的快速。想一想。考試的期程、測驗的期程、大大小小專案提交的日子。

課後小組聚會、在圖書館花時間研究。還有，你今天忘了吃飯嗎？喘口氣吧! 我們知道你正忙著撰寫論文，而非整個下午泡在自助餐店裡談論即將到來的達卡拉力賽。

專家提示：除了將基本的“提醒我”鬧鐘設定在手機內之外，還有更好的方法。大學、學院，一切都與你如何安排時間有關。一半是遊戲，另一方面則是在學期內及現實世界中，學習並掌握該項技能並善加應用。很棒的小程式！

好吧，不完全是這樣。特別是如果你已安裝了這些方便的應用程式，讓你始終處於最佳的狀態。研究一下它們，並擷取你所需加以應用，因為我們都覺得還不錯。

這些程式皆可在App商店中選購。

My Study Life我的學習排程:

這個應用程式可將考試、課別、作業，甚至所有的任務組織皆可集中在一個頁面，並且免費快速統整。學校的老師將持續追踪進度，並協助你保持學習的正常進度以實踐目標。在老師的推薦下，你終於可以說，再也不會錯過重要的考試了。這個程式評價不錯。100％應該擁有它。

Xmind心智圖:

當你與同學一起腦力激盪、集思廣益時，或者你只想建立一個自己創造力的精美圖示時，請嘗試使用這款出色的心智圖應用程式。將想法記入在內，並在其中進行無限擴展、發想，然後了解最後的結果是如何。管理你現有的想法，並將新想法帶到意想不到的地方。搞定了。

Evernote筆記軟體:

非常普遍（並且有充分的理由），Evernote是你所在的每個班級中至少有一位正在使用的一個應用程式。沒錯，這個比喻非常肯定，本應用程式最方便之處是其筆記及組織的功能；而且即使畢業典禮活動結束後，它仍然會是你想要繼續使用的好幫手。

Scanner Pro掃描軟體:

便利是Scanner Pro軟體的名稱。在你下一次的作業中，你所需要攜帶的書會更少，因為有了它，你只需在家掃描需要查看的頁面即可、或段落、或句子。易於使用，隨時隨地都可使用，是你在學習期間不可錯過的實用軟體。

Exam Countdown Lite考試倒數計時精簡版:

這個小程式可以做一件事，而且僅做一件非常好的提醒。我們的意思是還不錯。基本上，它就是一個提醒者，記得你即將參加的考試，以及每門課程的重要截止日期。事實上，沒什麼可挑剔的。

Cite This for Me為我整理參考資料:

通常，最繁瑣的大學作業是必須在最終論文中添加最繁瑣的（但非常重要的）引用來源。對我們來說，我們將其視為學術方塊的最後一部分。它證明你已完成研究，並要向你的指導教授表明並支持你的論點。此應用程式經由掃描你選擇要引用書上條碼來做到這一點，而且不必自己手動輸入每個單詞。甚至會按照你要求的樣式格式進行處理。全部符合專業標準，包括哈佛和MLA的樣式。

總結一下，從這些應用小程式中，相信你可找到自己最得心應手的有用程式。