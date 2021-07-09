居家防疫聽音樂：今夏必聽的台灣十一張新作

「這是一個人人都在創造的時代。」（This is the era where everybody creates.） Patti Smith，〈So You Want to Be〉 2020 年對於全世界尤其歐美國家而言，是一段彷如世界運作的時空滯流，新冠肺炎疫情更是重擊了音樂產業，從唱片廠牌、音樂場館至音樂家等領域內各方生計。居家防疫的日子也使產業經營者與藝人激生出五花八門的線上活動來維持與樂迷的互動，如 Dua Lipa 去年十一月的「Studio 2054」線上群星演唱會吸引了超過五百萬次的觀看流量，可說是總和數十個音樂節的觀眾人次。然而，並非所有音樂人都擁有可觀資源大張旗鼓地舉行和宣傳線上活動，對於多如繁星的獨立音樂家，居家深度聆聽他們的作品、透過 Bandcamp點購其數位專輯，或是實際購買他們的唱片，也許是最為直接支持音樂持續存在的方式。 反觀台灣的 2020 年其防疫與疫情控管得宜，與世界相較之下有如平行時空般，下半年的樂團演出與音樂節等活動是處處綻放至今年三月的大港開唱，縱使去年暫無演出計畫的樂團 / 藝人也都積極地醞釀作品，計劃於今年勢如破竹地推出新專輯。五月開始因確診案例出現感染原不明導致社區傳播風險增高，衛福部將疫情警戒提高至第二級，也意味了原則上停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上的集會活動；數日後宣佈升至第三級警戒，雙北地區必須關閉所有休閒娛樂場所，台灣的音樂各業也進入居家防疫狀態至今。似乎沒有比現在更好的時機能細細聆聽台灣音樂人的作品了，舉凡從去年便已蓄勢待發準備發行或是籌備多時後在今年推出的新專輯，在在顯現台灣獨立音樂的創造力，是愈煉愈青。

薄荷葉 /《The Peppermints on CINEMAPHONIC Live》

成立於 1998 年，由主唱暨吉他手小倩、吉他手語桐、貝斯手 Jubow及鼓手滾滾共組的薄荷葉樂團，在休團七年後於2018 年復出開始演出之際，也重新將他們過去的三張各自精采獨異的錄音專輯《涼》、《Taxi Room》以及《流放地》作數位上架，溫故知新地讓年輕世代得以認識薄荷葉的美麗躁聲搖滾。而他們在玉成戲院專錄的〈神的小羊〉與〈Everybody Loves a Loser〉現場版本，更是將他們狂躁的吉他聲響突顯得淋漓到位。

夢東 Mong Tong /《台灣謎景II》（Music from Taiwan Mystery II）

於 2017年由洪御、郡崎兩兄弟組成的夢東樂團，他們在去年將結合藝術書與主題音樂創作專輯所發行的《台灣謎景：上通神明》，以實地考察與拍攝，蒐集台灣特殊廟宇、地獄場景與肉身佛的史料資訊所撰輯而成。延續上集的「台灣謎景」，呈現台灣特殊景點、不思議館、畸形建築及陽具崇拜等充滿迷人歷史與奇觀式的迷信想像，對聯式的「上通神明，下接地氣」於今年發行《台灣謎景：下接地氣》之書與專輯，邀你再度踏入視聽兼具的夢東宇宙。

拍謝少年 Sorry Youth /《歹勢好勢》

三人編制的拍謝少年樂團在2012年發行的首張專輯《海口味》，不但形生他們別具特色的台式搖滾，蓄時五年後發行的第二張專輯《兄弟沒夢不應該》，獲得2018年「金曲獎最佳裝幀設計」及金音獎「最佳搖滾專輯」獎項。今年春天，他們發行了第三張專輯《歹勢好勢》，溢滿柔情與義膽的台語搖滾依舊，增添了拍謝少年以往沒有的電子聲響，從浪湧唱至山林，更邀來電子樂國寶三牲獻藝開聲奏〈出巡〉，以及 TizzyBac 主唱陳惠婷、金曲獎「最佳作曲人」余佩真參與專輯的〈百百人生〉和〈踅夜市〉的精采合唱。

那屋瓦文化 /《N1 那屋瓦一號作品》合輯

憑《母親的舌頭》榮獲金曲奬「年度專輯」的歌手阿爆於 2015 年創立那屋瓦文化，終於在今年發表旗下首張原住民族語電音合輯《N1那屋瓦一號作品》。協同製作人黃少雍，合輯共收錄七首原創和三首再混音歌曲，邀請七位原住民創作新人如珂拉琪主唱夏子（Natsuko）、曾妮（Dremedreman）、丁繼（Stingie）、薛薛（Drangadrang）、阿拉斯（Arase）、真愛（Makav）、Kivi 共同參與，唱著各自的族語，在古調與新潮曲式間展露他們對生活、自我認同與愛的美麗語言。

熱寫生 Heat Sketch /《歪的你熟睡像座山脈》

這群資深玩團咖所組成的熱寫生（Heat Sketch），於去年發行首張專輯《豆皮少年》便展現熟成又鼓動人心的樂，鬆脆的節奏，溫熱你我靈魂的吉他律動，推和著令人反覆咀嚼的生活詩語。今年熱寫生發表了全新雙單曲《歪的你熟睡像座山脈》，音樂中表述著歪掉的自己，以及嘗試擁抱自己而歪掉的你，滿是傷痕的生活，無奈卻又無比浪漫地，在海與繁星之間尋得慰藉。

Leo 王 /《消化不良》

最新EP 作品邀來高飛、UG及謝明諺參與歌曲製作，協力吉他手李權哲也跨刀擔任專輯製作人。Leo 王再次揮灑他的寫詞詩力，說唱著那些來不及細細咀嚼、難以通體舒暢的人生難題，同時也省視自己面對生活的各種樣態。

問題總部、厭世少年 /《靈肉合一 0+6=1》合輯

青春深入刻骨的愛與慾望。兩組樂團聯手饒舌歌手金其禾（Dudu King）合作〈Song about Soul〉，並邀請 61 位音樂人於歌曲尾聲合唱如 YELLOW 黃宣、雷擎、LINION、Mandark、美秀集團的劉修齊、DSPS 樂團的曾稔文、JADE 樂團之魯綱宇、我是機車少女樂團的凌元耕等人。而厭世少年的〈Song about Sex〉則邀來海豚刑警樂團的主唱伍悅、百合花的奕碩共同寫歌與演唱，耳際勾出你慾望的渦流，和最純情的愛戀絮語。

靈魂沙發Soulfa /《Slumber Days》（沉睡時光）

成軍於2018 年的靈魂沙發樂團，隔年一發行首張同名專輯便廣受好評，今年二月發行了他們第二張錄音專輯《Sumber Days》，唱述那夢想叼引而生的騷動，驅使自己無法止步地行進，於無數漫漫長夜和天光的時空裡不斷蛻變。

ØZI /《PEDESTAL》

三年前，ØZI 以一另類節奏藍調清流在眾家新起歌手之中搏得一席之地，今年終於發行第二張全新專輯《PEDESTAL》，邀請了 Ian Thomas 參與製作，以及南韓靈魂樂能手 Goul、美國新銳 Arin Ray 共作專輯歌曲。

溫室雜草 /《春天有腳》EP

新起於台中的三人編制樂團溫室雜草（Easy Weeds），吉他氣味就像一陣陽光雨落在草原之後，清透又舒爽。約莫成軍於 2019年，由主唱暨吉他手阿 J、貝斯手正約及鼓手小康所組成，四月發行了首張作品《春天有腳》EP便獲得眾多好評，也令人格外期待他們正在醞釀的第一張專輯。

風籟坊 /《Demo 丙》

重新復出的他們，在今年以「十年一刻」之姿推出多年前就已譜寫完成的最新專輯《Demo 丙》，宛如抵達一個旅程目的地同時也開啟另一起點，是依舊令人熟悉、柔情又碎心的吉他破音與旋律。專輯尾曲的〈海〉就像一首絕美又寫實的海島之詩：「海底有吃人的黑暗，亦有美麗的眠夢」，風籟坊以其台語另翼搖滾的樂姿與總是令人咀嚼再三、看似直白卻意味深長的韻詞，影響了數支後起的如拍謝少年、淺堤等台灣獨立樂團，各以不同的曲式，唱著我們共通的、關於時時刻刻不停變化的海湧，關於青春和夢，關於我們的童年與家厝，關於浮沉的人生，以及照耀著這座海島的溫暖日光。